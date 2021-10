Kovács Antal a borról – Magyarország egyik legismertebb borszakértőjével beszélgettünk

Kovács Antal Magyarország egyik legismertebb borszakértője. Örökös bajnok somellier, aki az elmúlt harminc évben, mióta a pályán van, alaposan megismerte a hazai szőlészet-borászat helyzetét. Örül az eredményeknek, a fejlődésnek, de látja a hibákat is. Úgy gondolja, a kitűnő minőségű magyar borok bárhol megállják a helyüket a világban. Hátrányban vannak azonban amiatt, hogy nem kapják meg a megfelelő és nekik kijáró marketingtámogatást.

Ezt ne hagyja ki! Egészségügy – Gyurcsányék tönkretették, Orbánék újjáépítik

Kovács Antal rövidesen Győrbe érkezik és egy borvacsorán próbál a hátrányból lefaragni. A Kisalföldnek adott interjúban az ágazattal kapcsolatos, aktuális kérdésekre válaszolt.

Kedvence a Somló

– Ha azt halljuk, hogy sommelier, egyszerre a borkóstolás, kóstoltatás jut eszünkbe. Holott a sommelier feladata ennél sokkal összetettebb.

– A szó tulajdonképpen az éttermek italszakembereit takarja, akik nem csak a borokkal foglalkoznak. Nálunk azonban valóban a borral kapcsolják össze a hivatásunkat. Egy étteremben azonban a sommelier felel mindenért, ami ital, az ásványvíztől kezdve az üdítőkön át a borokig, sörökig, párlatokig, kávékig, teákig. Ahogy a főszakács felel az ételekért.

– Maradjunk mi is a boroknál. Magyarországon, ha borról beszélnek, persze nem a szakértők, hanem a laikus fogyasztók, akkor tapasztalatom szerint kizárólag a nagy borvidékekről esik szó. Villányról, Egerről, Tokajról, esetleg a Balaton Felvidékről és Szekszárdról. Jól látom, hogy ennyire szűkösek az ismereteink?

– Ezek a legismertebb borvidékeink, igen, de nem feltétlenül a legjobbak. Az viszont kétségtelen, hogy ezeknek a legjobb a marketingje, így ezeket ismerik az emberek legjobban. Persze, az kétségtelen, hogy Tokaj olyan vidék, ami kiemelkedő világviszonylatban is és a megítélése is jó. Nekem például van egy kedvenc borvidékem, amit sokan szeretnek, de még többen elfeledkeznek róla. Ez pedig a Somló. A somlói bazalt egészen egyedülálló és ha ott hozzáértők nyúlnak a szőlőhöz, akkor bizony világszínvonalú borok készülnek.

– Vannak ilyen szakemberek a Somló-hegyen?

– Vannak szerencsére.

– Akkor mi hiányzik a világhírnévhez?

– Nagyon egyszerű: a marketing, a marketing és a marketing. Az egész világon megfigyelhetjük, hogy nem elég csupán a kiváló minőség és színvonal. Amit szépen felépítenek, amiből úgy mond brandet építenek, az ismert, szimpatikus és eladható lesz. A minőség is számít természetesen, de mégsem az az első. Hiába fantasztikus a bor, ha nem ismerik és nem keresik, eladni is nehezebb. Márpedig amiért a borász megdolgozik, azt szeretné is értékesíteni.

Iszik-e a magyar?

– Ha már az eladás. A magyarok borfogyasztása mennyiségben jelentősen elmarad a nyugatiakétól. Amíg például a németek átlagosan húsz litert isznak meg évente, mi alig többet, mint öt litert. Itt, a Nyugat-Dunántúlon az országos átlagnál is kevesebb csúszik le. Mégsem iszik a magyar?

– Iszik, de nyilván nem bort, aminek persze gazdasági okai is lehetnek. Nálunk a borok, még az elérhető áron kaphatók sem számítanak olcsónak. Érdemes lenne megnézni a sörfogyasztást is. Biztos vagyok benne, hogy komoly különbség van a sör javára.

– Az elemzések szerint aki bort iszik nálunk, az magyart vásárol, de az úgynevezett tömegborokat, hétszáz-ezer forintos áron. A két-háromezer forintosakra viszont már nem nagyon költenek.

– Ez így van, egyelőre egy szűkebb réteg engedheti meg magának a drágább borokat.

Nem csupán alkohol

– Hogyan lehetne fordítani és a minőségi fogyasztásra rávenni a magyarokat?

– El kell fogadtatni, hogy a borra ne úgy tekintsenek, mint alkoholbeviteli forrásra, hanem mint kultúrjavaink egyikére. Egy olyan elemre, amelytől magasabb szintre emelkedhetnek az asztali örömök. Nyilván a mértékkel történő fogyasztásra odafigyelve. Sokan sajnos még mindig mint alkoholt vásárolják meg és ily módon nem fontos a minőség, csak az ára.

– Vannak olyan rendezvények, melyek a minőségi borfogyasztást erősítik?

– Nagyon sok. Húsz évvel ezelőtt még alig lehetett ilyenekkel találkozni, de ma már heti szinten jelentkezhetünk borvacsorákra, bemutatókra, kóstolókra. De akár borkurzusokra is, ahol a kulturált borfogyasztást lehet megtanulni. Rengeteget fejlődtünk egyébként ezen a területen is és egyre több az igényes borfogyasztó. A piac kicsi, ebből adódóan a minőségi bor iránti kereslet is az.

– Az előbb említette, hogy egy ünnepi, de akár hétköznapi asztalon is ott kellene lennie a bornak. Azért ez nálunk még odébb van.

– Persze, ez nagyon fontos lenne. Én már nagyon régóta úgy tekintek a borra, mint élelmiszerre és napi szinten az asztalra kerül. Nyilván egyszerre nem fogy el egy palack, így gyakran három-négy napig is a megnyitott üveghez illő ételeket főzök.

– Nem megy tönkre a bor három-négy nap alatt?

– Ettől nem félek. A jó minőségű bor, mégha vissza sem zárjuk a palackot, négy-öt napig hibátlan marad. A jó minőségű szőlőből készült bornak ugyanis olyan a beltartalma, hogy a levegő nem tudja kikezdeni. Sőt, inkább előnyére van az idő, fejlődik közben. Megfigyeltem, hogy a nagyon jó borok akár egy hétig is bírják így.

– Önnek melyik a kedvenc bora?

– Nekem inkább kedvenc borászaim vannak. Mindig egy-egy borászhoz kötöm a minőséget, hiszen az általában nem változik. Mivel nem változik a borászok hozzáállása, munkamorálja és a saját magukkal támasztott elvárásaik sem.

Generációváltás a borászatban

– A pincészetekkel kapcsolatban egyre többször hallani, hogy családok, apák és gyerekek dolgoznak együtt a borkészítésen. Ezen a területen nem probléma a generációváltás, mint a mezőgazdaság egyéb ágazataiban?

– Nagyon sok jó példa van a generációváltásra a szőlészetben, ami nagyon sok jó dolgot eredményez. A fiatalok már ebbe születtek, ebben nőnek fel. Elvégzik az iskolákat, de igazából otthonról viszik magukkal a tudást. Az iskolában a „finomhangolás” történik meg. Az új generáció nagyobb rátekintéssel rendelkezik, jobban átlátja a piaci lehetőségeket, a marketingeszközöket, külföldön szerez ismereteket. Bátran kijelentem, hogy a második generációs borászok sokkal hatékonyabban érvényesülnek a piacon, hiszen helyzeti előnyből indulnak és a korukhoz képest nagyobb a tapasztalatuk, mint szüleiknek volt annak idején.

– Talán a fejlesztéseket is bátrabban kezdeményezik.

– Bizony, innovációban nincs hiány.

– Ezek szerint jó kezekben marad a magyar borászati ágazat.

– Én nagyok bizakodó vagyok, fejlődünk, jól alakulnak a dolgok annak ellenére is, hogy még csak öt liter az éves átlagfogyasztás. Ami nagyon fontos, az a marketing.

– Nemzetközi szinten helytállunk? A magyar bor fel tudja venni a versenyt a nagy bortermelő országokkal?

– Minőségben mindenképpen, marketingben viszont sehol sem vagyunk hozzájuk képest.

Marketing nélkül nem megy

– Nagyon sokszor hangsúlyozza a marketing jelentőségét.

– Minden területen óriási jelentősége van, akármilyen vállalkozásról is beszélünk. A marketing alapvetéseivel legalább olyan szinten illik tisztában lenni, mint az adott szakterületével, esetünkben a borászatéval. Hiába termel egy jó szakember például jó bort, ha nem tudja felépíteni a marketinget, nem is tudja eladni. Régen igaz volt, hogy a jó bor eladja magát, de ma már nem így van.

– Rövidesen Győrben tart borbemutatót, egy jó lehetőség a marketingre.

– Tulajdonképpen egy borvacsorára érkezem Győrbe, melyen a somlói Kancellár Birtok boraira hangoljuk a menüt. Egy fantasztikus borokat produkáló pincészetről van szó, amelyik viszonylag újnak számít a hegyen. Szép, sűrű, ásványos, a termőhely jellegzetességeit hordozó borokat készítenek.