Köszönetnyilvánító gokart versenyt rendeztek a koronavírus-járvány segítőinek Sopronban

Köszönetnyilvánító gokart versenyt rendezett Sopronban Csiszár Szabolcs alpolgármester védnökségével a Soproni Gokart Sportegyesület a Racing Arena Sopron gokartpályán.

A versenyt köszönetképpen szervezték a Soproni Gyógyközpont, az STKH dolgozóinak, továbbá a tűzoltóknak, a rendőröknek és a mentőknek az új-típusú koronavírus okozta veszélyhelyezhet során való önzetlen helytállásukért.

– Ezt a nem mindennapi versenyt Tóth Zsombor barátommal közösen hívtuk életre és szerveztük meg, aki a Shoot The Speed online újság szerkesztője, az autóversenyzés, a sebesség elismert fotósa – mondta el a sajtónak Bősze Péter, a Soproni Gokart Sportegyesület elnöke.

– A program célja a köszönetnyilvánítás volt, hogy a közszférában dolgozók a nehéz napok után egy izgalmas és élményekkel teli, jó hangulatú közösségi programon töltődhessenek fel. Megtiszteltetés volt, hogy Csiszár Szabolcs, Sopron alpolgármestere elvállalta a rendezvény védnökségét. A rendezvényen minden biztonsági intézkedést maximálisan betartottunk és betartattunk – tette hozzá a szervező.

– Jó volt megtapasztalni, hogy egész Sopron örült ennek a nem mindennapi programnak, ahol ebben a formában is megköszönhettük a veszélyhelyzetben helytállók munkáját, amelynek láthatóan a résztvevők is nagyon örültek, nem utolsó sorban egy közösséggé is formálódtak a civil kezdeményezésnek köszönhetően – hangsúlyozta Csiszár Szabolcs, Sopron alpolgármestere.

– A jó hangulatú rendezvényen, játékosan versenyző emberek a szükség idején elképesztő teljesítményt nyújtottak városunkban és környékén a közelmúlt vészterhes napjaiban – tette hozzá Csiszár Szabolcs.

Az 5. helyen a kórház csapata végzett, a 4. helyezést a tűzoltók értek el, 3. helyezettként a rendőrök gurultak célba. Az STKH válogatottja ezüstérmes lett, az 1. helyezést a mentők 5 fős csapata érdemelte ki. A szuperdöntők dobogósai: harmadik helyezett Csillag Zoltán, a második Horváth Balázs volt. A dobogó első fokára Dancs Tamás mentőtiszt állhatott, aki így – stílusosan – a pezsgőfürdőből is a legtöbbet kapta.

Különdíjat, – a Shoot The Speed F1-es fotóösszeállítás könyvét – a verseny egyetlen női pilótája, Riba-Füzi Patrícia vehette át, a szerzőtől, Tóth Zsombortól.