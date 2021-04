Koronavírus – Óva int a kelet-európai kutyaszaporítóktól Bécs

A koronavírus-járvány kezdete óta jelentősen megnőtt a kutyakölykök iránti kereslet az osztrák fővárosban. Ezzel párhuzamosan 40 százalékkal nőtt a Bécsi Állatorvostudományi Egyetemen parvovírussal kezelt kutyakölykök száma. Sokan ugyanis az internetről, kelet-európai szaporítóktól rendelik meg az új családtagot. A Bécsi Állatvédelmi Ombudsmani Hivatal és az Állatorvostudományi Egyetem most közösen figyelmeztet a veszélyre.

A Bécsi Állatvédelmi Ombudsmani Hivatal felmérése szerint 2020 márciusa óta Ausztriában 120 százalékkal többször kerestek rá a „kutyakölyök vásárlás” kifejezésre, mint a járvány előtt. Emellett 70 százalékkal nőtt azoknak a száma, akik részt vettek a leendő kutyásoknak 2019. július 1-je óta kötelező gazdifelkészítő tanfolyamon, illetve 2020/21 telén negyedével több kutya után fizettek adót, mint egy évvel korábban.

A négylábú társak iránti megnövekedett kereslet azonban negatív következményekkel is járt: a Bécsi Állatorvostudományi Egyetemen 40 százalékkal nőtt a parvovírussal kezelt kutyakölykök száma a járvány előtti időszakhoz képest. Az érintett állatok javarészt Kelet-Európából – Szlovákiából, Szerbiából és Romániából – származnak és interneten rendelték őket. A súlyos gyomor- és bélgyulladással járó vírusfertőzés különösen veszélyes a fiatal állatokra, amelyeknek még nem záródott le az oltássorozata. Az állatok folyamatos, intenzív állatorvosi ellátást igényelnek és akár két hétig is az állatkórházban kell maradniuk, ami nem ritkán 1.500-2.500 eurós kiadást jelent. Ráadásul a betegséget követően gyakran kell számolni szövődményekkel is, ami miatt az állatnak további kezelésekre vagy például speciális tápra van szüksége. Sokan közülük az életük hátralévő részében törzsvendéggé válnak az állatorvosnál. Ráadásul a beteg kutya székletével ürülő vírus a többi kutyára és a macskákra is súlyosan veszélyes, ráadásul akár egy évig is életképes marad.

A fentiek miatt a Bécsi Állatvédelmi Ombudsmani Hivatal és a Bécsi Állatorvostudományi Egyetem azt tanácsolja, hogy bármilyen csábító is, senki ne rendeljen az internetről kutyakölyköt, mert az ilyen hirdetések mögött általában kelet-európai kutyaszaporítók állnak, akik a haszon reményében attól sem riadnak vissza, hogy szenvedést okozzanak az állatnak és új gazdájának.

Helyette a háromlépéses WAU-módszert ajánlják annak, aki kutyakölyök beszerzését fontolgatja. Első lépés a gazdiképző tanfolyam elvégzése, ahol a kutyatartással kapcsolatos alapismereteket sajátíthatják el a leendő gazdák. Ezután érdemes körülnézni a menhelyeken, ahol nagyon sok gazdátlan kutya várja – köztük kölykök és fiatal állatok -, hogy új, szerető családot kapjon. És ha még mindig nincs meg az igazi, vagy valaki egy adott fajtát keres, annak érdemes szakértőhöz fordulnia, aki további tippekkel tudja segíteni a keresésben. „Ezzel a módszerrel a minimálisra csökkenthető annak a valószínűsége, hogy szaporítóktól beteg kölyköt vásárolunk” – magyarázza Eva Persy állatvédelmi ombudsman a módszer előnyét.