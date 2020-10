Koronavírus: a hosszú hétvégéken megszokott telt háznak most nyoma sincs

A turizmusra mérte az egyik legnagyobb csapást a koronavírus-járvány. A tavaszi teljes leállást követően a késő nyári szezon hozott némi fellélegzést a szállásadóknak, de a második hullám érkeztével a foglalások száma ismét lecsökken. A szakértő szerint az idei év legnagyobb vesztese a városi turizmus.

– A csoportos foglalások szinte teljesen eltűntek, inkább egyéni vendégek érkeznek és ők is többnyire az utolsó pillanatban foglalnak – mondta el tapasztalatait Taschner Tamás, a Sopron és Fertő-táj Turizmusáért Egyesület elnöke, aki azt is elmondta, hogy a soproni és a Sopron környéki szállások 50–80 százalék közti kihasználtsággal működnek.

– Jól megfigyelhető, hogy a legtöbben a szabadba vágynak és inkább a vidéki lehetőségeket részesítik előnyben a városok helyett.

Elmaradnak a külföldiek

A hosszú hétvégéken megszokott telt háznak most nyoma sincs. A 600 ágyas Hotel Sziesztában mindössze 108 foglalást regisztráltak az ünnepi hétvégére.

– A külföldi vendégek teljesen elmaradtak a járvány miatt, és a hazaiak is nagyon óvatosak. Ilyen gyenge ünnepi forgalomra nem is emlékszem az elmúlt évekből. Hét közben ennél is rosszabb a helyzet, átlagosan jó, ha 40 vendégünk van – mondta el a Kisalföldnek Tóth András, a Hotel Szieszta üzemeltetési igazgatója. Hozzátette: az igényekhez igazodva wellness-szolgáltatásaik szűkített időintervallumban állnak rendelkezésre, 36 dolgozójuk pedig csökkentett munkaidőben dolgozik. A gyenge vendégforgalmat kihasználják a szálloda korszerűsítésére, igyekeznek minél több területen megújulni.

A farádi Áldos Panzióban szintén a fejlesztésekre helyezik a hangsúlyt.

– A nyári foglalások jól alakultak, bár ekkor még a vírus sem volt ily mértékben jelen. Ősszel egyébként is tapasztalható visszaesés, amit tovább nehezít a járványhelyzet, így a tavalyi foglalási adatokhoz képest kevesebb a mostani – mondta el Németh Ferenc tulajdonos.

– Jelentős fejlesztéseken vagyunk túl mind a játszótér kialakítása, mind a wellnessrészleg terén, de a jelen helyzetben nem tudjuk, hogy ezek a beruházások milyen vonzerővel bírnak, reméljük, idővel hozzák majd a várakozásokat.

Győr egyik népszerű hoteljében, a Golden Ball Club Wellness Hotel & Spában is vegyesen alakul az ősz.

Kivételes helyzetben

– Az úgynevezett businesshoteleket most egyáltalán nem lehet kifizetődően működtetni, főleg, mióta Németország is piros zónába tette a járvány miatt a megyét – mondta el Kun Ferenc, a szálloda igazgatója.

– Mi is csak szakaszosan nyitunk ki, a wellnesshotelünk viszont sokkal pozitívabb helyzetben van. Ha nem lenne a wellnessrészlegünk, valószínűleg most mi is zárva lennénk. Nagyon örülünk, mivel a hosszú hétvégén közel 90 százalékos kihasználtsággal működünk és az őszi szünetben is több család foglalt már nálunk szállást.