Kóny és Enese között, a mentőben született meg Léna

Egészséges kislánynak adott életet egy rábacsanaki anyuka, Kóny és Enese között szülte meg gyermekét hétfő délután a mentőben. A Léna névre keresztelt csöppség nemcsak édesanyját, de a mentőket is meglepte gyors érkezésével.

Egy vajúdó édesanyához riasztották a téti mentőegységet hétfő délután. Az alapos vizsgálat után a tapasztalt mentők úgy döntöttek, kórházba viszik a kismamát, azonban a sors közbeszólt. A fájások erősödése miatt inkább esetkocsit hívtak, amit jól tettek, mert alighogy megérkezett a segítség, már meg is született az egészséges kislány.

Minden gyorsan történt

– Nagyon gyorsan történt az egész. Hétfőn egy rutinvizsgálaton jártam a kórházban, délután kettőkor értem haza. Három órakor éreztem a tízperces fájásokat, amelyek egyre erősebbek lettek. Négykor hívtuk a mentőt, negyed ötre ideértek, öt órakor pedig már meg is született Léna – mesélte kedden a Kisalföldnek a történteket Kémeri Klementina, a boldog édesanya.

Mivel a kórházba vezető út során a fájások egyre gyakoribbá váltak, a mentőknek meg kellett állniuk. Az út szélére húzódó járműhöz hamarosan csatlakozott a csornai mentőállomás esetkocsija. A két egység együtt látta el az anyukát és az újszülöttet.

– A mentők nagyon profin végezték a munkájukat. Az út közben végig tartották a kapcsolatot a kórházzal, valamint a központtal. Közvetítették, hogy milyen állapotban vagyok, mire van szükség. Az esetkocsiba átszállást követően hihetetlen gyorsasággal tették a dolgukat. Infúziót kötöttek be, csipeszeket szedtek elő, és mire észbe kaptam, már meg is született a kislányom. Épen, egészségesen, minden komplikáció nélkül.

A család új tagját bátyja is várja már haza

Az édesanya elmondta, hogy Léna nem az első baba a családban. Hatéves testvére izgatottan várta kishúga születését.

– Sajnos a járvány miatt a kisfiam még nem találkozhatott a testvérével. Csak két percre ha láthatta, amikor a kórházba értünk – mondta Klementina.

A család új tagja 3290 grammal és 50 centiméterrel született. Édesanyja pedig örömmel mesélte, hogy noha nem terveztek kistestvért, Léna érkezése igazi ajándék számukra.

Szenzáció és öröm

A kislány születéséről nem csak a család értesült, mert a nem mindennapi történetet a mentők gyorsan közzétették a közösségi oldalukon. A szülésnél közreműködő mentőtisztek még szelfit is készítettek a picivel.

Mivel minden rendben zajlott és a kicsi egészséges, a kislány és az anyukája csütörtökön már haza is mehetnek Rábacsanakra.

Léna a mentőtiszt hatodik babája

„Felemelő dolog és hosszú időre pozitív energiát ad egy szülésnél segíteni” – foglalta össze érzéseit a Kisalföld kérésére Petényi-Hosszu Győző mentőtiszt.

A szakember elárulta: tizenkét éves pályafutása alatt a kis Léna már a hatodik baba, aki a kezei között, mentőautóban jött a világra. Valamennyi szülés rendben történt és a csecsemők mind egészségesek voltak.

A hétfői eseményekre így emlékezett: Kónynál találkoztak a téti bajtársakkal és a vajúdó anyukával. Rögtön látták, hogy a kisbaba nem várja meg, amíg édesanyjával a kórházba érnek. Miután a szülés rendben lezajlott, ellátták a babát és az anyukáját, majd elindultak a kórházba.

Petényi-Hosszu Győző elmondta: munkájuk során gyakran találkoznak szenvedéssel, fájdalommal és olykor a halállal is. „Éppen ezért óriási lelki töltetet jelent egy szülés és arra is rámutat, hogy hivatásunk az emberi létet az elejétől a végéig kíséri. Munkánknak pedig sarokköve a bajtársakkal való bizalmi kapcsolat és együttműködés. Ez most is megvolt a téti kollégákkal, Szabó Józseffel, Dénes Csabával és a csornai bajtársakkal, Ozsvald Gáborral és Kiss Lászlóval” – fogalmazott Petényi-Hosszu Győző.