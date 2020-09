Koncert Gyárvárosban

dr. Lipovits Szilárd jegyző elmondta a vendéglátóegységet a rendőrség és a szakhatóságok közreműködésével általában minden évben ellenőrizzük

Több internetes portál is beszámolt róla, hogy szombat este a győri Dongó Live Music Hall szórakozóhelyen a szélsőjobboldali Archívum és a Kitörés zenekarral együtt fellépett a Tar Had Band nevű, neonáci dalszövegeiről ismert rockzenekar. (A koncert egyébként a zenekar közösségi oldalán is szerepel.)

Az eseménnyel kapcsolatban megkerestük a győri önkormányzat jegyzőjét, akitől a következő felvilágosítást kaptuk:

– A DRC Dongó 2014 Kft. által üzemeltetett Dongó Romclub elnevezésű vendéglátóegységet 14.972. számon vettük nyilvántartásba 2015. november 25-én. Az üzemeltető kérelmében a vendéglátóhely befogadóképességére 120 főt jelentett be. A klubban rendszeresen szerveznek koncerteket, élő zenés fellépéseket, az egység rendelkezik zajterhelési határérték megállapításával. Mivel ezeket a koncerteket az egység nyitvatartási idején belül tartják és 300 fő alatti rendezvényről van szó, így az önkormányzat felé nem tartoznak külön bejelentési kötelezettséggel. A vendéglátóegységet a rendőrség és a szakhatóságok közreműködésével általában minden évben ellenőrizzük – nyilatkozta dr. Lipovits Szilárd jegyző.