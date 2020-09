Kőleves és szarvasragu a reneszánsz fesztiválon Sopronban

Kétnapos Reneszánsz fesztivált rendeztek csütörtökön és pénteken az Erzsébet-kertben és a GYIK Rendezvényházban. A programok középpontjában Mátyás király uralkodása, a reneszánsz zene, viselet és gasztronómia állt.

Klötzl Géza, a program főszervezője elmondta, első alkalommal szervezik meg a fesztivált, amelynek a fogadtatás függvényében a következő években is lehet folytatása. Fertődön régóta nagy sikere van a Barokk ételfőző fesztiválnak és szeretett volna Sopronban is egy hasonló rendezvényt életre hívni. Célja, hogy ráirányítsa a figyelmet Mátyás király korára, arra, hogy milyen felvilágosult gondolkodású uralkodó volt. Cselekedeteit számtalan mese és monda őrzi, de az akkori kor szellemiségét, művészetét és gasztronómiáját is szeretné megismertetni a mai fiatalokkal és persze az idősebb korosztállyal is.

Az első napon többek között reneszánsz ruhabemutatót és előadásokat tartottak. Felidézték Mátyás király halotti pajzsának kálváriáját és a pajzs másolatát is meg lehetett tekinteni, aminek az eredetijét Párizsban őrzik. Az Erzsébet-kertben emlékfát ültettek, egy fekete cseresznyét. A pénteki nap középpontjában a reneszánsz zene és a reneszánsz ételek álltak. Perje Csaba, a bécsi Ritz hotel főséfje kőlevest és zöldséges, gombás szarvasragut készített eredeti recept szerint. Paprika és paradicsom természetesen nem volt az ételben, hiszen ezeket abban a korban Európában még nem ismerték.