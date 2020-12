Kitüntették – Hősiesen állt helyt Boda főtörzsőrmester

Közúti baleset szemtanúja volt egy csornai tűzoltó. Boda István főtörzsőrmester rögtön tudta, mit kell tennie és megkezdte a bajba került sofőr mentését. Felettesei elismerték helytállását.

„Nem nagy eset, csak tettem a dolgom. Az, hogy éppen előttem történt a baleset, szerencse volt” – így kommentálta Boda István csornai tűzoltó, hogy a napokban megkapta a „Hősies helytállásért” kitüntetést.

A főtörzsőrmester a 86-os főúton, Bősárkány közelében volt szemtanúja annak, ahogy egy teherautó az árokba hajt. Azonnal „szolgálatba helyezte magát”.

– Hazafelé tartottam, a kamion szemből jött. Defektet kapott, áttért az én sávomba és az árokba hajtott, kidöntve a fákat. Természetesen azonnal megálltam, hívtam a 112-es segélyhívót és megkezdtem a mentést – idézte fel Boda István. – A sofőr beszorult a vezetőfülkébe, fején, kezén láthatóan megsérült. Magánál volt, igyekeztem megnyugtatni, közben a kollégákat is folyamatosan tájékoztattam, mire készüljenek, milyen felszerelésekre lesz szükség. Áramtalanítottam a járművet is. A tűzoltók néhány perc alatt odaértek, egy darabig még segítettem nekik, aztán eljöttem.

Boda István hozzátette: azt csinálta, amit egyébként mindenkinek tennie kell, ha segítségre szoruló embert lát.

„Persze én könnyű helyzetben voltam, hiszen ez a hivatásom. Ám a bajbajutottak megnyugtatása is fontos, a gyors segítségkérés, telefonálás, a pontos leírás pedig életmentő lehet. Ezt bárki meg tudja csinálni” – jegyezte meg.

Boda István huszonhat évvel ezelőtt szerelt fel tűzoltónak. Egészen fiatalon választott hivatást magának és eszébe sem jutott, hogy váltson. Több mint huszonegy éven át tagja volt a megyei tűzoltó-válogatottnak, képviselhette hazáját a Finnországban megrendezett szakmai olimpián is. Számos elismerést kapott már, például városától, Csornától, de tulajdonosa „A megye szolgálatáért” díjnak is. Az elismerések sorát mostantól az országos katasztrófavédelmi főigazgató által adományozott „Hősies helytállásért” kitüntetés is gyarapítja. „Szeretek tűzoltó lenni és ehhez a csapathoz tartozni” – mondta végül Boda István.