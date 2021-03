Kilencmillió segíti az árván maradt mosonmagyaróvári kislányt, Borostyánt

Több mint kilencmillió forint gyűlt össze annak az árván maradt kislánynak, aki szüleit koronavírus-járványban veszítette el februárban. A hatéves lányt most a Kisalföld is segíti a Jóakarat hídján keresztül, olvasóinknak hála.

Az egész országot megrendítette annak a hatéves gyermeknek a története, aki egyik napról a másikra lett árva, édesapját, majd néhány óra múlva édes­anyját is elveszítve. Amint arról korábban beszámoltunk, koronavírusban hunyt el a 46 éves férfi és 34 éves felesége. Az orvosok már nem tudták a fiatal házaspár életét megmenteni.

A családja mellett a tágabb közösség is összefogott a lánykáért, akit anyai nagyszülei vettek szárnyuk alá, és rokonai óvják, védik, vigasztalják. A Baptista Szeretetszolgálat vállalta, hogy háttértámogatást nyújt a gyűjtéshez, amit javára indítottak. Az adománygyűjtést neves hazai személyiségek népszerűsítik, mint Vujity Tvrtko, a Hooligans vagy a Magna Cum Laude.

A kislány jövőjére

– A Baptista Szeretetszolgálat gyűjtésének köszönhetően több mint kilencmillió forint jött eddig össze, érkezett támogatás magánszemélyektől és cégektől is. Mindezt az összeget a kislány jövőjének biztosítására fordítja a család. Idén ősszel kezdi meg az első osztályt, a beiskolázása mellett egyéb költségekre is tudják ezt a támogatást fordítani az elkövetkező években – tudtuk meg Kovács Szilárdtól, a család hozzátartozójától. Elmondta, a pénzbeli támogatáson túl egyéb felajánlások is érkeztek. Például, hogy a nagyszüleihez költöző lányka szobáját is felújítanák.

A család hálás a média támogatásáért: az írott és elektronikus sajtó is foglalkozott a tragédiá­val, ezzel is hozzájárulva, hogy minél szélesebb körhöz jussanak el az információk, a gyűjtés ténye.

Új élethelyzet

– Magam is találkoztam olyan hozzászólással, hogy ez biztos nem lehet igaz. Sajnos ma már egyre többen veszítik el családtagjaikat, nálunk is azóta több haláleset volt még a koronavírus miatt. Idősebb házaspárról is tudok, akik egy nap különbséggel mentek el… Az viszont ritka, hogy ilyen fiatalon, egymás után távozzanak, egy kisgyermeket árván hagyva… – fogalmazott az édesapa unokatestvére.

– A kislány most nagyon visszahúzódó lett, gyökeresen megváltozott az élete. Alig egy hetet járt az új óvodába a lezárásig. Most huszonnégy órában a nagymamájával tölti az idejét, ez mindenkinek egy új élethelyzet – fűzte hozzá a családtag.

A Kisalföld alapítványa olvasóinknak köszönhetően 200 ezer forinttal járul hozzá a lányka neveléséhez, amit ezúton is köszönnek. A bencések gyűjtésének köszönhetően pedig tartósélelmiszer-csomagot is átadhattunk.