Kilenc e-bike töltőállomás a megyében, a győrit szerdán adták át – Nézze meg hol töltheti a bringát

Lébényben, Győrben és Győrladaméron már kiépült az egyre népszerűbb, elektromos kerékpározást segítő töltőállomás.

A „SacraVelo – határon átnyúló kerékpáros zarándokutak hálózata a Duna térségében” című projekt 2016-ban indult el a Győr-Moson-Sopron megye vezető partnerségével, valamint Komárom-Esztergom, Pozsony, Nagyszombat megyék és Szil és Bacsfa települések részvételével. Célja, hogy bemutassa a magyar-szlovák határ menti térség négy, Duna-menti megyéjének gazdag kulturális örökségeit és szakrális értékeit.

Az elektromos kerékpártöltők jelenleg újszerűnek számítanak, a jövőben viszont valószínűleg egyre nagyobb igény lesz rájuk. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat úttörő szerepet vállal az e-töltők terjesztésében azért, hogy ezzel is plusz lendületet adjon a megyei turizmusnak.

A projekt ugyan a járvány előtti időszakban indult, ugyanakkor kerékpározás, mint turisztikai lehetőség napjainkban különösen is előtérbe került. Hiszen természeti környezetben, szabad levegőn kis távolságokat is be lehet járni kerékpárral, mely egyre felkapottabb szabadidős tevékenység. Ráadásul nem tömeges kikapcsolódási mód, hanem kisebb forgalmú utakon, a térség eldugottabb településeinek értékei is elérhetők a zarándokoknak. Ezért is reméljük, hogy a turisztikai ágazat újjáélesztésében nagy szerepe lehet az ehhez hasonló projekteknek.

A megyei önkormányzat a projekt keretében 9 elektromos kerékpártöltő- ill. szerviz állomást létesít, egyenként mintegy 850.000 forint értékben. Lébényben, Győrben és Győrladaméron már kiépült az egyre népszerűbb, elektromos kerékpározást segítő töltőállomás, illetve további hat helyszínen (Sopron, Mosonmagyaróvár, Csorna, Kapuvár, Vámosszabadi, Gönyű) pedig május elején vehetik igénybe a kerékpározók.

A projekt hatására remélhetőleg magyar-szlovák határrégióba érkező turisták is egyre nagyobb számban látogatnak el ezekre a helyekre és fedezik fel kulturális és szakrális örökségeinket.

E-bike töltők telepítési helyszínei

Győr, Megyeház tér

Győrladamér, Petőfi tér. 1., a Bóbita Óvoda előtt

Lébény, Templom tér 2.

Gönyű, Kossuth L. u. 93.

Csorna, Városi Művelődési Ház épületének ÉNY-i sarka

Kapuvár, Fürdő utca 42. melletti területen

Sopron, Lővér körút 82., Új Lővér Uszoda főbejárata mellett

Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1., UFM Aréna mögött

Vámosszabadi, Széchenyi utca, játszótér, Duna és Széchenyi u. találkozása, zöld terület