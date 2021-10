Kik a rendszergazdák, és mik a feladataik? Miért van nagy szerepük a céges infrastruktúrában?

Ez egy igen összetett foglalkozás. A rendszergazdák globális szinten, a mi hazánkban és kicsiben nézve, egy adott vállalkozáson belül is rengeteg mindenért felelősek. Egy cégen belül ők azok, akik, biztosítják a zökkenőmentes munkavégzés technikai hátterét, és a biztonságért is ők felelnek. Munkájuk része az is, hogy felmérik a hibalehetőségeket és megoldják a felmerülő problémákat. Emellett a céges infrastruktúra kiépítésében, alakításában is nagy szerepük van.

A rendszergazda szolgáltatás Budapesten, az országban és az egész világban egyaránt elengedhetetlen, az emberek mindennapos tevékenységeitől kezdve a kisebb cégeken át a legnagyobb mamutvállalatok számára is. Mondhatjuk tehát, hogy e nélkül a munka nélkül nem lenne olyan a világ, mint ahogyan azt most ismerjük. De mit csinál pontosan egy rendszergazda, mik a legfontosabb feladatai?

Mit jelent az pontosan, hogy rendszergazda?

A rendszergazdák magas szintű informatikai ismeretekkel rendelkező szakemberek.

Legfőbb feladatuk a rendszerek kiépítése és üzemeltetése, de persze ez számos kisebb-nagyobb, bonyolult és kevésbé bonyolult részből áll. A következő pontban bemutatjuk, hogy nagyjából hogy is néz ki mindez, ismertetjük, hogy milyen főbb részekből áll a rendszergazda szolgáltatás.

Fontos még kiemelni azt is, hogy a rendszergazdák a céges infrastruktúra fejlesztésében is nagy szerepet játszanak. Ők teremtik meg a stabilitáshoz és ezáltal a fejlődéshez szükséges technikai hátteret.

Mik a rendszergazdák legfontosabb feladatai?

Igyekeztünk olyan rendszergazdai teendőket felsorolni, melyekről az informatikában kevésbé jártas személyeknek is rögtön egyértelművé válik, hogy a legalapvetőbb vállalati folyamatoktól kezdve az igazán komoly, összetett feladatokon keresztül mennyi minden fut át nap mint nap egy rendszergazda kezén.

A rendszergazdák legfontosabb feladatai:

a rendszerüzemeltetés;

a hálózati irányelvek meghatározása;

az erőforrások optimalizálása, felügyelete;

a programok telepítése;

a gyors hibaelhárítás;

a jelszókezelés;

a felhasználók hozzáadása, kezelése;

a mentések készítése;

a frissítések elvégzése;

a spamek szűrése;

a support, a folyamatos kommunikáció az ügyfelekkel kérdések, problémák esetén;

az adatvédelmi feladatok ellátása;

a céges infrastruktúra fejlesztése, alakítása

Hogyan támogatják a rendszergazdák a cégeket?

Fentebb felsoroltuk, hogy melyek a rendszergazda szolgáltatás legfontosabb részei, de hogyan is jelennek meg ezek a mindennapokban? Hogyan segítik a gyakorlatban a rendszergazdák a cégek működését?

Az olyan alapvető dolgokon kívül, mint hogy ők biztosítják a rendszerek működését, ezáltal a munkavégzés lehetőségét, a stabilitást, ezek az informatikai szakemberek sok másban is segítik a cégeket.

Ott van például a 2021-ben már hazánkban is elterjedt és divatos intézmény, a home office. A biztonságos otthoni vagy távoli munkavégzéséhez nagyon fontos, hogy a munkavállalók elérjék a központi szerver adatait. Ahhoz, hogy ezt biztonságosan tehessék meg, VPN hálózatot szükséges biztosítani, amit a rendszergazdák optimalizálnak a cégek számára.

Aztán ott vannak a céges eszközök: nyomtatók, szkennerek, számítógépek stb., melyeknek a megfelelő, hibamentes működését szintén ők biztosítják.

A felhasználókhoz kötődő ügyes-bajos dolgokat is ők intézik. Legyen szó egy új kollégáról, akinek e-mail-címre van szüksége, egy távozó munkavállalóról, akinek a hozzáféréseit meg kell vonni, vagy egy olyan dolgozóról, aki kizárta magát egy fiókból vagy elállított valamit benne – ezeket a problémákat mind-mind a rendszergazdák oldják meg.

Ezek a szakember az ügyvitelben is részt vesznek. Az ehhez kötődő szoftvereket, programokat nemcsak használni, de integrálni, felügyelni, frissíteni is kell, ez pedig szintén az ő feladatkörükbe tartozik.

Az elveszett, törölt dokumentumok és adatok visszaállítása sem magától történik, ők azok, akik keményen dolgoznak, hogy ezek ismét elérhetőek legyenek a cégek számára, és ne keletkezzen adatveszteség.

És ez csak néhány példa volt arra, hogy mi mindenben támogatják a rendszergazdák ügyfeleiket, hogyan segítik elő napról napra a cégek stabil, biztonságos és zökkenőmentes működését.

Mi a legfontosabb egy rendszergazda számára a közös munka során?

A legtöbb rendszergazdának az a legnagyobb, legfontosabb kérése, hogy minden információt osszon meg vele ügyfele. Ha új dolgozó érkezik, akinek e-mail-címre, céges fiókra van szüksége, ha elhagyja valaki a céget és meg kell vonni tőle a hozzáféréseket, ha valamiben bizonytalan az ügyfél, ha valamit fejleszteni szeretne stb.

Nagyon fontos, hogy egy rendszergazda minden a cégben történő folyamatról tudjon, elkerülve így a félreértéseket és a szükségtelen problémákat. Nézzünk erre egy példát: ha egy cégvezető nem jelzi időben azt, hogy egy alkalmazott már nem dolgozik a cégnél, akkor a rendszergazda nem fogja tudni, hogy az ő hozzáférését meg kell szüntetnie a céges anyagokhoz. Ez pedig rossz esetben nagy bajt is okozhat, ha például az ex-munkavállaló és a cég között haragos viszony alakult ki.

Hogyan alakítják a céges infrastruktúrát a rendszergazdák?

Az előző bekezdésben felsoroltak mind fontos szerepet játszanak egy cég életében. A rendszergazdák pedig szerves részét képezik ezeknek a részletezett tevékenységeknek.

Tegyük most fel a kérdést, hogy mikor is tud egy cég előre haladni, fejlődni? Akkor, ha munkavállalói minden napból a maximumot hozzák ki, ha van munkájuk mögött tudás és mindemellett dinamikusan és lelkiismeretesen is dolgoznak.

Egy munkavállaló a tudást és a lelkiismeretességet leszámítva a többit csak akkor tudja teljesíteni, ha adott hozzá a céges infrastruktúra, ha megvannak a protokollok, az ezekhez szükséges felszereltség és a biztonságos technikai háttér. Ennek a megteremtése pedig a legnagyobb részben a rendszergazdák feladata.

Ha nem állna minden cég mögött egy rendszergazda, akkor a munkavégzés a ma ismert formájában nem is működhetne. Egy új e-mail-fiók beállítása vagy bizonyos irodai szoftverek telepítése: ezek maguktól értetődően szükségesek egy vállalkozás működéséhez nem? Ha viszont nem lennének rendszergazdák, ki végezné el ezeket a dolgokat?

Egy rendszergazda – vagy ahogy angolul nevezik: sysadmin – tehát egy cég szíve-lelke, igaz, személyesen találkozni sok szakemberrel csak ritkán lehet. A rendszergazdák szeretnek a háttérben maradni és onnan dolgozni. Emiatt tűnhet úgy is, mintha nem is dolgoznának sokat, ez azonban távol áll a valóságtól. Az, hogy egy vállalkozáson belül minden technikai dolog megfelelően működjön, kemény munkát és nagyfokú odaadást kíván.

(X)