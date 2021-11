Két keréken fedezi fel a világot a győrzámolyi motoros

Gáti Csaba megvalósította azt, ami sokaknak akár félelemből, akár a lehetőségek hiányából fakadóan csak álom marad. Évről évre nyeregbe száll és Győrzámolyról indulva „körbemotorozza a világot”. Idén 34 ezer kilométert megtéve, tizenöt országban járt.

– Hogyan kezdődött mindez?

– Egy szenvedélyes motorosnak gyerekkorában kezdődik ez a szerelem. Nem volt ez velem sem másként. Édesapámnak volt egy Babettája, azzal kezdődött minden, még kisgyerekkoromban. Akkor még nem nagyon engedtek a motor közelébe. Később, amikor már motorozni kezdtem, jött a Simson MZ, MTZ. A családalapítás, építkezés idejére ez a hobbi háttérbe szorult. 1998-tól kezdtem komolyan foglalkozni a nagymotorozással. Attól kezdve minden évben megyek valamerre.

Inkább egyedül, mint csapatban

– Merre indult az első utakon?

– Először csak az országon belül, egy ezer köbcentis nagymotorral róttam az utakat. Később csapatban fedeztük fel a környező országokat. Ennek is megvannak az előnyei és hátrányai, én sok esetben inkább csak a hátrányát éreztem. Majd egyre messzebb és messzebb jutottam, többnyire egyedül, vagy a feleségemmel a hátam mögött. Nagyon szeretek utazni és nagyon szeretek motorozni. Ha lehetőségem van rá, akkor ezt a kettőt összekötöm. Az elmúlt 10–12 évben a nyaralások erről szóltak. Motorral megyek és megyünk a feleségemmel mindenhova.

– Mi volt a legtávolabbi hely, ahová eljutott?

– Afrika nyugati oldalán, Mauritánia és Mali sarkán motoroztam, amikor nem volt még ez a polgárháborús helyzet. Illetve idén elmentem Grúziáig, ahová végül sajnos a Covid-helyzet miatt nem engedtek be.

A tél a tervezésé

– Hogy választ úti célokat?

– A szürke téli esték telnek a tervezéssel. Ilyenkor a számolgatásé a főszerep. Mi fér bele szabadsággal, mire sikerül időt szakítani munka mellett? Ekkor tervezem meg az útvonalakat, foglalom le a szállásokat.

– Egy évben hányszor kel útra?

– Idén nagyok sok túra volt: 10–12 olyan, ami öt naptól két hétig terjedt. Tizenöt országban voltam, 34 ezer kilométert tettem meg. Nekem viszonylag korán kezdődik a szezon. Már márciusban, amikor kisüt a nap és öt fok fölött van a hőmérséklet, én elindulok, és egészen november végéig, amíg ilyen kevésbé esős idő van, addig motorozom.

Egy hét, 10 nap gond nélkül

– Mennyi idő egy-egy túra? Hogyan tudja a munkabeosztásával összeegyeztetni?

– Szerencsére az időbeosztásomat össze tudom egyeztetni a hobbimmal. Amit nehezebb megszervezni, az az egyszerre úton töltött idő. Egy hét, tíz nap gond nélkül sikerül. Nem ritka, hogy ezer kilométert is megyek egyszerre. Ahhoz kell az etapokat beállítani, hogy az embernek mennyi ideje van. 2013 óta dolgozom az Audiban, és eddig mindig sikerrel tudtam összeegyeztetni a beosztásommal a világjárást. Kezdetben a kollégáim furcsán néztek rám az utazások miatt. Mára már kíváncsian érdeklődnek. A főnökeim is maximálisan támogatják ezt a hobbit. Rugalmasan állnak ahhoz, hogy a szabadságomat a legjobban tudjam kivenni. Amiért azért is vagyok különösen hálás, mert nálunk nincs leállás.

– Mi volt a legemlékezetesebb út?

– Annyi impulzus éri az embert egy ilyen út során, hogy nehéz kiemelni egy-egy konkrét momentumot. Nagyon emlékezetes volt a szíriai határ mellett motorozni. Érezhető volt, hogy háborús övezet mellett járunk, de az emberek mégis nagyon kedvesek, segítőkészek és barátságosak voltak.

A nagy álom Kazahsztán–Mongólia

– Videókon osztja meg az élményeit.

– A barátok „nyomására” indítottam a videócsatornámat. Magam is meglepődtem, hogy 7 hónap alatt mennyi feliratkozója lett. Ezen a felületen azt szeretném bemutatni, hogy mivel jár egy ilyen túra. Mit látsz, mik érhetnek az út folyamán. Szeretném, ha azok is belekóstolhatnának ebbe az élménybe, akik nem jutnak el ezekre a helyekre, vagy kevésbé van idejük motorozni. Ők is láthassák, hogy mennyi minden vár minket a világban.

– Vannak már tervei a következő évre?

– Szeretnék eljutni Örményországba, Azerbajdzsánba. A fejemben van egy Kazahsztán–Mongólia túra is, de ehhez már szponzorokat kell keresnem.