Két fotójával is versenyben van az ágfalvi természetfotós

Sorra zsebeli be a díjakat az ágfalvi természetfotós, Kránitz Roland. Tavaly a világ legviccesebb természetfotójának választották az „éneklő” ürgét ábrázoló képét, idén pedig két alkotása is bekerült a legjobbak közé.

A nemzetközi fotópályázatra, a Comedy Wildlife Photography Awardsra negyvenkét alkotást választottak be a döntőbe. Kránitz Roland két képe is bekerült, amelyek a tavalyihoz hasonlóan fiatal, játékos ürgéket ábrázolnak. A nagy népszerűségnek örvendő megmérettetésen 14 tagból álló zsűri értékeli majd a pályaműveket. A szakmai zsűri fődíja mellett közönségdíjat is kiosztanak, amire online lehet voksolni október 12-ig.

Kránitz Roland két képével bekerült a fináléba, és arra kérte az érdeklődőket, hogy csak az egyikre szavazzanak, hátha így sikerül megkapnia a közönségdíjat, ugyanúgy, mint tavaly.

– A 2020-as természetfotós pályázaton az „O Sole Mio” című fotómra nagy meglepetésemre több mint 18 ezer közönségszavazat érkezett. Mivel idén két képem is bekerült a fináléba, így szeretném, ha csak az Elkaplak című alkotásomra voksolnának, amin egy ürge „próbálja az égből leeső” társát elkapni. Ezáltal, hogy a két fotó nem osztozik majd a szavazatokon, esélyesebbnek érzem ismételten elnyerni a világ legviccesebb természetfotója címet – fejtette ki a természetfotós.

Az, hogy a tavalyi és az idei fotók témái megegyeznek, nem véletlen, hiszen a kisemlősök rendkívül vicces mutatványokat tudnak bemutatni a játékok alkalmával.

– Az ürgék rendkívül fürge állatok. Szeretnek birkózni és hajkurászni egymást, így a fotózások is jó hangulatban telnek. Nagyon sokat szoktam rajtuk nevetni, azon, hogy pillanatról pillanatra meglepőbb mozdulatokat tesznek. Ezért is esett ismételten egy ilyen képre a választásom, hiszen szeretném, ha nem csak engem mosolyogtatnának meg – fűzte hozzá Kránitz Roland.

A természetfotózással együtt jár a türelem, és az Elkaplak című fotó elkészülése is sok kitartást kívánt, amit egyáltalán nem bán a természetfotós.

– Van egy bevett helyszínem Ausztriában, ahol sok év tapasztalata alapján már tudom, hogy a fiatal ürgék mikor bújnak elő játszani. Ilyenkor céltudatosan megyek őket fotózni, és van, hogy egy egész napot ott töltök. Azt sosem tudhatom, hogy mikor jön el a tökéletes pillanat, így általában sok-sok képből álló sorozatot készítek a kisállatokra fókuszálva – árulta el a fotós.

Kránitz Roland azt is el­mondta, hogy az emlősök mellett a madarakat szereti a legjobban fotózni, hiszen kiszámíthatatlanabbak, viszont nem annyira mókásak. A fotózások alkalmával az is fontos számára, hogy az érintetlen környezetet ne zavarja meg, ezért fix helyeket keres magának és sokszor mozdulatlanul várja a megfelelő pillanatot.

– Van, hogy kint vagyok hat órát, de nem sikerül jó fotót készíteni, ami nem baj, mert addig is élvezem a friss levegőt. Figyelembe kell vennem azt is, hogy természetről van szó, ami szeszélyes is tud lenni, és az állatokat sem tudja odarendelni az ember – zárta gondolatait.