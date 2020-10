Készül Kapuváron az aktív játszópark a húsgyár helyén

Az 580 millió forintos támogatással készülő szabadidő- és élményparkjának építéséről tartottak tájékoztatót a városban.

Hámori György polgármester és a kivitelező cég ügyvezetője Horváth Sándor tartott sajtótájékoztatót a kapuvári Városházán a város egykori húsgyára helyén felépülő, 580 milliós, száz százalékos európai uniós támogatással készülő szabadidő- és élményparkjának építéséről kedden.

A kapuvári húsgyár csődje után az önkormányzat elsődleges célja az volt, hogy a felszámolás során a terület ne telekspekulánsok kezébe kerüljön, hanem a város lakóira számára hasznosuljon. Kapuvár nagy szabadidőparkkal nem rendelkezik, amely a családok minden tagjának egyaránt tudna kellemes kikapcsolódás nyújtani, így a barnamezős beruházás irányául ezt választották.

„Az ország legkiválóbb játszó- és szabadidőpark tervezőit kértük fel a tervrajzok elkészítésére és végeredményként egy, a Hanság Kapujába illő, minden korosztály számára egyaránt vonzó szabadidőparkot valósíthatunk meg” – kezdte a polgármester, aki hangsúlyozta: nem versenysport pályákat, hanem szabadidős közösségi teret építenek.

A barnamezős beruházás keretében három ütem van: a parkolók, a szabadidőpark és a kiszolgáló épületek megépítése. Mivel szintén a volt húsgyár területén tervezi megépíteni városi sportcsarnokát Kapuvár, a sajtótájékoztatón erről is hangzottak el kérdések. Hámori György polgármester hangsúlyozta: a sportcsarnok építése nem része ennek a beruházásnak. A területét kihagyták, tervrajzai elkészültek. A város vállalkozásai által felajánlott TAO-pénzekből mintegy 700 millió Forint gyűlt össze, a legapróbb adományoktól a legnagyobbakig valamennyit hálásan megköszönte a város nevében, hisz rendkívüli összefogás mutatkozik Kapuváron ez ügyben. A napokban a pénzügyminisztériumi engedélyeztetés zajlik és reméli, hogy ez a beruházás is hamarosan – a szabadidőparkhoz hasonlóan – még látványosabb szakaszába léphet.

A kivitelező cég ügyvezetője Horváth Sándor arról számolt be a Kisalföldnek, hogy a munkák jól haladnak, a járványhelyzet és az esős időjárás ellenére is tudják tartani a határidőket és egyes projektelemek vonatkozásában. „ A parkolók, gyalogos és egyéb közlekedési utak vonatkozásában már 50%-os készültséget is meghaladtuk, a közvilágítás és víziközmű-kiépítéseket megkezdtük, így a helyén van az a nagy ciszterna is, amiben a játszóterek esővízét gyűjtjük össze a későbbi öntözéshez. Ez került a tervrajzon „napozódombként” szereplő műtárgy alá.”

„Mivel Kapuváron kialakult egyfajta „szakértői” vita arról, hogy minek „napozódomb” egy játszótérre, szeretném elmondani, ahogy egyébként ezt már vagy tucatszor megtettük, hogy a „napozódomb” a szakmailag elfogadott megnevezése az esővíz-ciszternát fedő területnek. Ez egy környezetkímélő öntözési megoldás, az elnevezésén pedig felesleges tovább lovagolni. A gyerekek, ha elkészül, majd eldöntik, hogy szánkózásra, hordógurgatásra vagy mire másra használják, meg fogják találni a megfelelő funkcióját ebben biztos vagyok” – tette ezt már hozzá Hámori György, polgármester.

Kapuvár Városi Önkormányzat TOP-2.1.1-16-GM1-2017-00003 azonosítószámú, „Barnamezős terület rehabilitációja Kapuváron”című pályázata az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában 580,8 millió Ft támogatást nyert. Kapuvár Városi Önkormányzat a projekt keretében a volt húsgyár barnamezős területén egy élmény elemekben gazdag szabadidő parkot hoz létre. A zöldfelületi fejlesztés eredményeként fogadó tér és épület, fitnesz park, futópálya, füves sportpálya, skate park, játszótéri elemek és közparki funkció kialakítása valósul meg. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.07.26.

A projekt befejezésének határideje: 2022.06.30.