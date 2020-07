Keszthelyi Vivien az Audi legújabb modelljeit tesztelte Zalaegerszegen

A zalaegerszegi járműipari tesztpályán tesztelte Keszthelyi Vivien az új Audi A3 Sportbacket és az Audi RSQ8-at, ami a világ leggyorsabb SUV-ja lett. A 19 éves Forma-3-as autóversenyző egyik autót sem kímélte, hiszen ezen a világszínvonalú tesztpályán, a rendelkezésre álló korszerű elemek segítségével, már Magyarországon is lehetőség van arra, hogy a legfrissebb fejlesztéseket próbára tegye.

A magyar autósport egyik legnagyobb tehetségének tartott Keszthelyi Vivienről már 15 éves korában is közölt egy egyoldalas írást a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA).

A különböző típusú személyautók tesztelésében az Audi pilótái (köztük Keszthelyi Vivien) eddig Németországban tudtak csak részt venni, hiszen ott volt olyan járműipari pálya, amely a multinacionális cég minden igényét kielégítette.

Az Audinál olyan gyári pilótákra bízzák a legfrissebb modelltípusok éles próbáját, akik ismerik, valamint folyamatosan tesztelik azokat, így a mérnököknek hiteles visszacsatolást tudnak nyújtani a típusok működéséről. Ezek a visszajelzések a gyártásnál és a finomhangolásnál kiemelten fontosak lehetnek.

Keszthelyi Vivien mindkét autóval a határokat feszegetve tesztelt Zalaegerszegen, ezzel bizonyítva, hogy az Audi részére már nem csak Németországban végezhetők extrém tesztek, hanem Magyarországon is minden adott a fejlesztők számára a magasan képzett pilótáktól kezdve a világszínvonalú pályáig.

A magyar autóversenyző az Audi A3 Sportbacket és az Audi RSQ8-at is extrém körülményeket szimulálva, három különböző pályaelemen tette próbára: dinamikai felületen, kezelhetőségi pályán és az idén májusban átadott fékfelületen (dynamic platform, handling course, breaking platform). Az alapokat az AVL ZalaZONE szakmai programjai biztosították, amelyek először a zalaegerszegi tesztpályán kerültek alkalmazásra a német márka autói számára.

„Nagyon örülök, hogy Magyarországon is van már lehetőségem olyan teszteket végezni, amelyeket Németországban, az Audi gyár versenyzőakadémiáján tanultam. Korábban hasonló feltételek mellett ilyen jellegű teszteket kizárólag az Audi főhadiszállásán hajthattam végre. Az Audi Sportakadémián tanultak alapján számos különböző típust már 14 éves koromtól kezdve teszteltem. Köztük volt az Audi R8 is, amelynek versenyautó változatával a 2018-as szezonban rajthoz is álltam” – mondta Vivien. Az ifjú autóversenyző 2018-ban a nemzetközi nagy túraautó kategóriában, egyforma autók között versenyezve Rookie GT bajnok lett, mindössze 17 éves korára már a harmadik bajnoki címét szerezve meg ezzel túraautó kategóriában.

Az ifjú autóversenyzőnek a magyar járműipari pálya megépülésével már Magyarországon is lehetősége nyílik a tesztelésre, nemcsak személyautókkal, hanem az AVL által fejlesztett prototípusokkal is.

„Távlati céljaim között szerepelt, hogy az autósport mellett fejlesztő pilótaként segítsem a mérnökök munkáját az autóiparban. Hihetetlen, hogy mindezt már 19 évesen megtehetem!” – osztotta meg gondolatait Vivien.