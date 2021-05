Kerékpárutak mentén indított környezetvédelmi akciót a kapuvári Lajtos Zoltán

A kapuvári Lajtos Zoltán rendszeresen sportol, kerékpározik, fut, gyalogol. Egy megszokott biciklis körútja közben botlott többzsáknyi hulladékba, nem ment el mellette. Közösségi oldalán hangot adott az esetnek, majd a következőknek is, végül köré gyűltek a vele együtt gondolkodók, akik mára a 2200 tagot számláló, környezetükért tenni akaró Zöld aktív csoport tagjait alkotják.

A Kisalföld „A hét embere” ezúttal Lajtos Zoltán, aki beszámolt az elismerést érdemlő eredményeikről, terveikről és arról, miképp tették meg a képzeletbeli utat a tagtársak a Kapuvár–Izmir–Kapuvár vonalon.

Kerékpárutak mentén indult az akció

– Miképp szervezte maga köré a környezetükért tenni akaró aktivistákat?

– Egy két évvel ezelőtti tavaszi kerékpározás során hat-nyolc zsákot fedeztem fel a Szárföld–Osli közötti úton, gondosan becsomagolt háztartási hulladékkal volt tele. Kiírtam a közösségi oldalra, hogy fuvaros segítségét kérem, végül még egy plusz fél óra gyűjtéssel négykukányi szemetet szedtünk össze. Horváth Attila barátommal hosszabb távon, többféle útvonalat bejárva szoktunk bringázni, de az eset után szinte mindenhol az út menti szemétre koncentráltam. Egyéni szemétszedésekbe kezdtem, amikről bejegyzéseket tettem közzé a közösségi oldalon. Sok visszajelzést kaptam azoktól, akiket szintén felháborított az utak mentén elszórt hulladék. Írtam egy posztot, hogy szeretném megtisztítani a kapuvári Cseresznye sor folytatásában lévő kerékpárutat a pihenőig, hirtelen 15–20 önkéntes csatlakozott a kezdeményezéshez. Ezt követte az Osli–Öntés–Veszkény–Szárföld útszakasz. Felvettem a közútkezelővel a kapcsolatot, akik partnerek voltak és a mai napig is azok a zsákok elszállításában. Így kezdődött.

Mára több ezren csatlakoztak

– Megalakult a Zöld aktív csoport, mely mára 2200 tagot számlál és elismerésre méltó eredményekkel büszkélkedhetnek.

– Megfogalmaztuk a célkitűzéseinket, amik a szűken vett Rábaköz tisztán tartása, tömegsport és városvédelem. Ez egy politikától független, nonprofit szerveződés, amit tudunk, adományokból, önkormányzati támogatásokból megoldunk, szívesen fogadjuk az eszközfelajánlásokat. Az első évben óriási lendületet kaptunk, egyre szervezettebb formában működtünk. Néhány hétvége alatt megtisztítottuk a Kapuvártól Beledig, Agyagosszergényig és Rábatamásiig tartó szakaszokat, most tavasszal pedig egy mintegy 120 kilométeres útszakaszt. Az önkéntesek közül megemlíteném Mihályi–Kisfalud–Beled környéki tagjainkat, de hétről hétre, szezonról szezonra egyre több környezettudatos ember csatlakozik hozzánk. Ha valaki illegális lerakóra bukkan a környéken, kérjük, hogy jelezze a csoportban. Kialakult egy lelkes kemény mag, bízom benne, hogy a számuk emelkedni fog, és lesz egy 200–300 tagú csapatunk, akik bármikor mozdíthatók.

Sok ötlet van még a tarsolyban

– Hogy tervezik a folytatást?

– Ez a harmadik évünk, tervezzük az egyesület létrehozását. Szeretnénk olyan technikai berendezésekkel, felszerelésekkel bővülni, amik a begyűjtést, megfigyelést előremozdítják. Sok ötletünk van, ilyen a kerékpártúra, tanösvény-látogatás, gyerekeknek nyári tábor, Fertő-kör, Balaton-kerülés, bakonyi túra, vannak elképzeléseink az aktivitás növelésére.

– Ilyen volt a sportra ösztönző kihívás is, ami a napokban zárult le.

– A mozgás mindenkinek kell, a kihívás pedig jó lehetőség erre, egy ismerősöm oldalán láttam az ötletet. Vasárnaponként összegyűjtöttem a csoporttagok heti aktivitását, hogy gyalogosan, kerékpárral vagy futással ki mekkora távokat tett meg. A cél 1500 kilométer volt egy hónap alatt, ezt bőven megdupláztuk, teljesítve egy képzeletbeli utazáson a Kapuvár–Izmir (Törökország)–Kapuvár távot. A nyár a pihenésé, de szeretnénk a jövőben újabb kihívásokat indítani.

A tavasz a szemétszedés szezonja

– Biztosan sok elfoglaltsággal jár egy ilyen szerveződés koordinálása.

– Főként a késő téli, kora tavaszi szezonban, ez az időszak a legalkalmasabb ugyanis a szemétszedésre, amikor jól látható az elszórt hulladék. A távolabbi országrészből is csatlakoztak volna hozzánk, de ez a munka mellett annyi szervezést igényel, nem szeretném, hogy a család rovására menjen. Marad a Rábaköz szűkebb területe, ezt talán még energiában és időben is felérjük. Szeretnék magam mellé egy fiatal, energikus segítőt, aki kiveszi a részét a feladatokból. A településvezetők is egyre nyitottabbak a kezdeményezésre, sok támogatónk van, közülük kiemelném a Full-Sopron Kft.-t és az Ag-Systech Kft.-t, ők a kezdetektől mellettünk állnak.

– Egy-egy szemétszedés alkalmával a család is önnel tart?

– Ha a közelben és nem túl forgalmas úton dolgozunk, a feleségem és a lányaim is jönnek. A gyerekekre vigyázni kell, vannak veszélyes lerakók, ha mindenhova nem is visszük ki őket, sokszor velünk tartanak.

Az összefogásban rejlik az igazi erő

– Mit üzenne azoknak, akik tenni szeretnének a környezetükért, csatlakoznának a csoporthoz?

– Igazi eredményt a kézi erővel, összefogással lehet elérni. A kisebb-nagyobb csoportok évente, ha csak egyszer 2–3 órát áldoznának a szabadidejükből, február-márciusra végeznénk. Egyrészt az eredmény szemmel látható, másrészt jó érzéssel tölti el az embert, hogy tett valamit a környezetért. A rendet könnyebb fenntartani, mint megteremteni.