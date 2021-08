Képzés indul – Programozókra egyre nagyobb az igény Győr-Moson-Sopron megyében is

Tavaly a járvány alatt a hazai munkaerőpiac nem került válságba, csak átalakult, és az otthoni munkavégzéssel felértékelődtek a digitális készségek, az informatikai területen dolgozók száma több mint 26 ezer fővel nőtt. Keresettek az informatikusok.

Tavaly a kormány útjára indította az Újratervezés Programot, amely informatikai alapismeretek elsajátítására nyújt lehetőséget. Az első körben közel 9 ezren tettek sikeres vizsgát, közülük 1076-an kaptak lehetőséget, hogy egy ráépülő képzésben tanuljanak tovább. Az ezen részt vevők több mint 97 százaléka sikeresen le is vizsgázott és az elmúlt hetekben átvehette programozóbizonyítványát, háromnegyedük pedig már el is helyezkedett. Most ismét elindul az érdeklődők részére az informatikai képzés.

„Mivel van tere a bővülésnek, ezért újra elindítjuk az ingyenes informatikai alapozó képzést. Az IT-szektor magas hozzáadott értéket állít elő, így magas bért fizetni képes munkahelyeket teremt, amelyek ráadásul válságállók is, ezért a kormány támogatja, hogy minél többen helyezkedjenek el ezen a területen” – mondta el György László gazdaságstratégiáért és -szabályozásért felelős államtitkár.

Az ingyenes képzés ezúttal 10 ezer fő számára biztosít lehetőséget informatikai ismereteinek bővítésére. A tavalyi évhez hasonlóan a kurzust sikeresen teljesítők közül 500 résztvevő 100 százalékos állami támogatással tanulhat tovább a Struktúraváltó Program bizonyítvánnyal záruló képzéseinek egyikén.

Mi a tapasztalat megyénkben a vállalkozásoknál? Erről kérdeztük Pintér-Péntek Imrét, a kereskedelmi és iparkamara elnökét.

– A programozó most mind anyagilag, mind erkölcsileg jól elismert slágerszakma. Felértékelődött egyrészt azért, mert otthonról is lehet végezni, másrészt azért, mert a programozó a saját irodából a világ bármely pontjára tud dolgozni. A világ arrafelé megy, hogy automatizáljunk, robotizáljunk, programozzunk mindent, és ennek a folyamatnak még nem értünk a végére. Így nem kérdés, hogy ezekre a szakemberekre szükség van, szükség lesz – állapította meg az elnök, aki arról is beszélt, hogy a gazdasági versenynek az egyik legfontosabb eleme, hogy egy ország, egy régió milyen informatikai szinten van.

– Ehhez persze kellenek programozók és kellenek olyan emberek, akik használni is tudják a munkájukban. Szemléletformálásra is szükség van. A mai világban egy vállalkozás már nem lehet meg számítógép, program, vállalatirányítási rendszer nélkül. Érdekes átmenetet élünk, mert van egy korosztály, amely már munkaképes és telefonnal a kezében született, ugyanakkor van egy olyan korosztály is, amelyik még munkaképes, de a fiatalkorában még nem volt számítógép. Az erőforrások többsége azonban azok kezében van, akiknek a számítógép és annak használata nem mindennapos – szögezte le Pintér-Péntek Imre.

A kamara elnöke arról is beszélt, hogy a vállalkozóknak a legnagyobb segítség az lenne, ha komplex módon megterveznék a vállalkozásukat és minden vállalkozás annyi programozót, annyi szakembert alkalmazna, amennyire szüksége van. Mint mondja, a régiónk szomszédja az ausztriai Burgenland, ahol az egy főre eső GDP két és félszer akkora, mint Magyarországon. Ez nagyjából azt jelenti, hogy két és félszer hatékonyabban dolgoznak, mint mi. Ha a hatékonyság növelésére tudjuk használni a számítógépet, a szakértelmet, az fontos előrelépés lenne.