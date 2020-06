Kemenesalja szíve: Celldömölk

Celldömölk az a kisváros, ahol jó sétálni, megpihenni, fürdőzni, hegyet mászni, cukrászdába beülni, esetleg a vulkán gyomrába leereszkedni, mert itt azt is lehet.

Ha végigmegyünk Celldömölkön, bájos kisvárosi hangulat fogad: a nagyközség 1979-ben kapott (újra) városi rangot, Kemenesalja szívében vagyunk, a lankás, dimbes-dombos táj közepében, ahol sok a felfedeznivaló, mégis minden otthonos és ismerős. Akárhogyan érkezünk, érdemes a vasútállomást útba ejteni: épületében emléktábla jelzi, hogy itt született Németh Andor író, költő, kritikus, József Attila barátja, életének krónikása.

Jegyzett zarándokhely

A belvárost – ez a hajdani Kiscell – a nagytemplom határozza meg: most is impozáns, hát még milyen lehetett az 50 méteres hajóhosszával, amikor 1748-ban felszentelték. Hamarosan építeni kezdték szomszédságában a kolostort is, amely ma ismét a bencéseké. Amint azt a város legújabb díszpolgára, Várszegi Asztrik nyugalmazott pannonhalmi főapát megjegyezte: egyszer talán maguk a bencés szerzetesek is visszatérnek ide. A kolostorban szállást kaphat a pihenni vágyó, Celldömölk – Mariazell „kistestvére” – jegyzett zarándokhely a vallási turizmus térképén is.

Rózsaligetben ejtőzhetünk

A templom mögött a városháza modern, letisztult, látványnak sem utolsó épülete valóságos új kis városrészt teremtett. Mellette rózsaligetet hoztak létre, padokkal, csobogóval, elmélkedésre alkalmas zugokkal. A kegytemplomtól és a városházától karnyújtásnyira bújik meg a régiségét megőrizve felújított Joachim-ház: kávézó és közösségi ház, kulturális tér; egyúttal jelzi, hogy a katolikus közösség mellett fontos szerepet játszottak a város életében az evangélikusok is. A templommal szemben Koptik Odó apát bronzmása szemléli művét a szökőkút csipkefüggönyén át, a szomszédos Szentháromság téren újabb játékos szökőkút ad alkalmat üldögélésre, napfürdőzésre – vagy éppen a közösség jeles napjainak megünneplésére: a tavaszi Tulipánfesztiváltól az őszi szüreti napokig. Átellenben a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, mellette a piac a belváros fontos része: a vásártartási jog elnyerése fontos fegyvertény volt már 1790-ben.

Gyógyfürdő és romantika

A piac mögött található a város különleges kincse: a volt moziépületben kialakított Soltis Lajos Színház, amelyet kívülről is érdemes megcsodálni, színes és minőségi repertoárjával pedig az alternatív társulat idén ünnepli 40. születésnapját. A várost átszelő Sági utca elvisz a téglagyári horgásztóig – amelynek titkos, romantikus zugaiban lótuszok nyílnak –, a tavon túl pedig már hívogat a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő barátságos sziluettje a Jufa szállóval és kempinggel. A városnak ez a része ma már hivatalosan is gyógyhely – egyedülálló, semmi mással össze nem téveszthető kilátással a Kemenesalját vigyázó Ság hegyre.