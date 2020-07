Kékellő hortenzia Fabóék soproni kertjében

Az idős házaspár régóta tervezi és szépítgeti hobbiból a takaros faházuk körüli elragadó kertet, mely már országszerte is ismert kertépítő körökben.

Fabó Károly és felesége kertje nem mindennapi szépségű. Minden szabadidejüket a kert művelésével töltik, házuk körül rengeteg évelő virág, örökzöld, kúszó- és sziklakerti növény díszlik.

– A kék hortenzia a kedvencem, ez éppen most bont szirmot – mondta Fabó Károly, nyugalmazott hivatalnok. Elmondása szerint a növény különös tulajdonsága, hogy a szirmok színéből lehet következtetni az azt tápláló talaj minőségére – a helyi savanyú erdőtalaj adja a hortenziák kék színét, ha lúgos lenne a talaj, akkor rózsaszín vagy akár fehér is lehetne a virágok színe – magyarázta Fabó Károly.

A „lőver” már az 1800-as évek óta a családunk tulajdonában van – mondta Fabó Károly, aki harmincas éveiben kezdte használni a család Zerge utcai telkét. Fabóék gerendaházát tizenhét éve, nyugdíjba vonulásuk előtt építették erdélyi székelyek, a faanyagot a Gyergyói-havasokból hozták ide, a ház székely kapuját pedig soproni székely fafaragó készítette nekik.

– A házzal együtt álltunk neki a kert tervezésének – mesélte Fabó Károlyné. A ház körül úgy alakítottak mindent, hogy művelhessék előkertjüket, ahol rengeteg növény kapott helyet: dália, írisz, futórózsák, körömvirág, margaréta, a kertben magától növő ciklámen és még sok más. A rododendronnak és az azáleának is jót tesz a savanyú talaj, de Károly szerint nem bírják a kemény soproni csapvizet, ezért tanácsosabb esővízzel öntözni.

A hortenzia és a páfrányok jól érzik magukat a faházhoz közel, a napfényben és félárnyékban is. A ház mögötti emelkedőn meghagyták az ősi szelídgesztenyést, ahol a fák tövében nyáron ribizli és málna terem. Télen is zöld minden, és bár Fabóék kertjében sok tuja nem maradt meg tíz évnél tovább, de a tiszafák, a borostyánok és a babérmeggy a hideg évszakban is színt visz a kertbe.

– Minden lehullott falevelet és szerves hulladékot komposztálunk, és az új növények telepítéséhez használjuk – mondta Fabó Károlyné, majd hozzátette, addig folytatják a kis birodalmuk gondozását, amíg erejükből telik, de koruk miatt a munka már egyre nehezebb.