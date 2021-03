Kapuvári Ízvadászok – A márciusi ifjak ételei nyomában jártak

A Kapuvári ÍzvadÁSZOK előszeretettel készítik el egy adott kor vagy történelmi esemény ételeit .Tevékenységük során megidézték a barokk kor, a két világháború, a Trianoni békeszerződés vagy az 1956-os események ételsorát is. Legutóbbi online főzésük során az 1848-49 –es forradalom és szabadságharc gasztronómiáját idézték fel.

Magyar László, az ÍzvadÁSZOK vezetője elmondta: Az ember fejlődésével egy idős a gasztronómia fejlődése is, az idők során azonban kialakultak étkezési kultúrák, szokások, amikor az étkezés már egyfajta örömforrássá vált.

Az 1840-es évek Magyarországi étkezésére már nagy hatással volt a Francia gasztronómia . A kávéházakban a fekete kávé mellé lehetett kérni akár tejfölt is, a merészebbek akár alkoholt is kérhettek a feketébe. A különböző borok mellett forralt bort, vagy forró sört is kóstolhattak a vendégek.Nem volt ez másként a Pilvax kávéházban sem, ahol az italok mellé eleinte csak kuglófot, kalácsot, kapros-túrós lepényt , vagy Petőfi nagy kedvencét deák kenyeret is felszolgáltak, később virslik és kolbászfélék gazdagították a választékot. Több feljegyzés is megemlíti, hogy Petőfi –talán Szendrei Júlia bánatára- imádta a jó fokhagymás kolbászokat is. Egy 1848-ból ránk maradt Pilvax kávéház kézzel írott étel-és ital árjegyzéke, már leveseket, főzelékeket, halakat, tojás ételeket, marhahúsos fogásokat sorol fel. A kávéház egyik érdekessége a szőlőlevélbe csomagolt orjahús vagy dagadó, amit aztán kolbászhússal, vagy szalonnával gazdagítottak. Jókai említést tesz, paprikás halászlevesről is, amit azonban soha nem említ halászlének.

Szokás volt ebben az időben az éticsigákat is elkészíteni. A szegényebb emberek forró vízben megfőzték, a gazdagabb helyeken vajban sütve tálalták.

Érdekesség, hogy a kor egyik nagy alakjának Kossuth Lajosnak nem volt kedvenc étele , erről börtönévei során írt feljegyzéseiben is említést tesz. Sok helyen megfordult az országban, ahol természetesen ételekkel is kínálták. Bár igazi kedvenc étele nem volt, de a tiszaföldvári halászlevet meglehetősen kedvelte. Étkezései során kolompérfőzeléket, kenyérlevest,és halféléket fogyasztott, de este legtöbbször csak friss gyümölcsöt evett.

Az ÍzvadÁSZOK ebből a bőséges kínálatból készítettek el ételeket az ünnepen: kávéházi zöldségleves, babbal főtt malacköröm, szűzérmék Petőfi módra, köményes-lecsós sertéssült burgonyalángos ágyon, hal roston sütve, kapros-túrós lepény , deákkenyér volt a menü. A járványhelyzet miatt csak a közösségi oldalunkon élő videóban követhették az érdeklődők a főzésüket, de az ÍzvadÁSZOK bíznak benne, hogy hamarosan sor kerülhet olyan rendezvényre is, ahol már szélesebb közönség is kóstolhatja ételeiket.