Kalandos tábor a munkatársak gyermekeinek

A tetőtéri ablakgyártó VELUX Magyarország Kft. első alkalommal szervezett díjmentes nyári tábort a munkatársak gyermekei számára. A fertőszéplaki önkormányzattal való együttműködés keretében megvalósult programon negyven kisgyermek vett részt, a visszajelzések pedig hatalmas sikerről árulkodnak.

A nyári tábor szervezését rekordidő alatt sikerült lebonyolítani, a dolgozók 6–12 éves korú gyermekei vehettek részt a programokon a különböző korosztályoknak szóló turnusokban. „A fertőszéplaki önkormányzattal vettük fel a kapcsolatot, akikkel remek az együttműködés, már számos alkalommal dolgoztunk együtt. A polgármester és munkatársai mind lelkesen vetették bele magukat a szervezésbe” – mondta a megvalósításról Papp Ildikó HR-igazgató.

Gyümölcsöző együttműködés

„A VELUX Magyarország Kft. és Fertőszéplak önkormányzata között az elmúlt évtizedben egyre szorosabb együttműködést alakítottunk ki. Stratégiai partnerként tekintünk egymásra. Az élet számos területén kapcsolódunk. Büszkék vagyunk arra, hogy egy ilyen nagy múltú, a legkorszerűbb innovációkat alkalmazó céggel dolgozhatunk együtt. A vállalat számos fertőszéplakinak nyújt megélhetést, így mi sem természetesebb, hogy lehetőségeinkhez mérten segítünk, hogy a munkaadó a dolgozói számára olyan pluszszolgáltatásokat is tudjon nyújtani, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy családbarát munkahellyé tudjon válni. A jövőben is ennek szellemében szeretnénk folytatni az együttműködést” – mondja Kóbor Attila, Fertőszéplak polgármestere.

Bicikliztek, lovagoltak is

A kisgyermekek mindennap szórakoztató programokon, kirándulásokon vettek részt szakképzett pedagógusok felügyelete mellett. Bicikliztek, lovagoltak, állatkertbe látogattak. Az időjárás is nagyon kegyes volt hozzájuk, szinte végig ragyogó napsütés mellett tölthették az időt a szabadban. „Arra törekedtünk, hogy a vállalatunk szellemiségéhez hűen a legtöbb programot a szabadban tarthassuk. Fontos, hogy már kisgyermekkorban tudatosítsuk a fény és friss levegő jelentőségét, így kínálva lehetőséget egy aktív, egészséges életmódra” – mondja a koncepcióról Papp Ildikó.

„Apa, ez a legkirályabb tábor!”

A visszajelzések alapján a tábor hatalmas siker volt a gyermekek és szüleik körében. Az egyik szülő úgy nyilatkozott, hogy gyermeke már a második napon azzal a felkiáltással ment haza, hogy „apa, ez a legkirályabb tábor, ahol voltam! Eszembe se jutott, hogy kütyüzzek!” A tábor utolsó napján a vállalattal is megismerkedhettek a gyermekek, rajzfilmet néztek a cég történetéről és a munkatársakkal beszélgettek az ablakgyártás folyamatáról. A kisdiákok még apró ajándékokkal is készültek, hogy megköszönjék az élményt és biztosították a szervezőket, jövőre is találkoznak a VELUX nyári táborban.