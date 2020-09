Jogtudós a világjárványban

A Magyar Tudományos Akadémia 193. közgyűlésén Dr. Lamm Vandát választották a három alelnök közül az egyiknek, akinek személyében elsőként tölt be nő alelnöki posztot a szervezetben, a nők eddig legfeljebb osztályelnökségig, vagy főtitkárhelyettességig. Az idén 25 éves győri jogi karon nemzetközi jogot tanít a professzor asszony.

Oktatói munkája mellett tagja annak a 15 fős nemzetközi jogászokból álló bizottságnak, amely a világjárvány idején felmerült, államok közötti együttműködés legfontosabb elveit kutatja. Tudományról, emberi jogokról, kutatási módszerekről és a pandémiás helyzet államközi szabályozásáról is beszélgettünk.

Nők szóba sem jöhettek a reformkorban

– Mikor Széchenyi megalapította a Magyar Tudományos Akadémiát, az alapító okiratban volt kitétel arra, hogy nő nem tölthet be tisztséget, vagy ez annyira magától értetődő volt a reformkorban, hogy nem is kellett kitérni rá?

– Az Akadémiát alapító 1827. évi XI. törvény mindössze egy bevezető mondatból és két §-ból állt, a tudós társaság alapszabálya jóval később lett elfogadva, mint hogy Széchenyi felajánlotta birtokainak egyévi jövedelmét a magyar tudóstársaság alapítására. A XIX. században az, hogy nők is a társaság tagjai legyenek, fel sem merült, az épület küszöbét sem léphették át, legfeljebb ha férjük urát az épületbe kísérték. Az első női akadémikus 1949-ben Andics Erzsébet lett, aki a történészek szerint jó történész volt, de egy vezető kommunista politikusnak, az akkori külügyi államtitkár feleségeként politikailag nagyon elkötelezett volt. Azóta vele együtt alig több, mint negyven nő lett tagja az Akadémiának. Tavaly, a legutóbbi akadémikusválasztáskor tíz nő került be, ami példátlan az Akadémia történetében.

Az alapkutatás és az alkalmazott kutatás elválaszthatatlanok

– Vannak olyan alapértékek, amik mellé egyként sorakozik fel az ország: a Magyar Tudományos Akadémia nemzeti kincs. Ennek az alaptézisnek megfelelően ön milyen elvárásokkal tölti be ezt a magas funkciót?

– Az Akadémia talán az egyik legnagyobb közbizalomnak örvendő nemzeti intézmény. Szociológusok végeznek ilyen jellegű felméréseket, az Akadémia mindig az első három között volt. A szervezetnek három alelnöke van, akik az elnök munkáját segítik, három nagy tudományterületen: élő természettudomány, élettelen természettudomány, bölcsészet és társadalomtudományok. Ezek sokban hasonlítanak egymásra, vannak közös sajátosságok, de sok a különbség is. Mások a kutatások tárgyai, módszereink és publikációs szokásaink. Én ülök a könyvtárban, olvasom a szakirodalmat, a jogszabályokat, a nemzetközi szerződések és a nemzetközi szervezetek határozatainak, vitaanyagainak a tömegét, vagy ülök a számítógép előtt és napokon keresztül egy lábjegyzetet ellenőrzök, mert hat forrásban olvastam és hatfélék az adatok. A bölcsészet és társadalomtudományoknál mind a mai napig alapvető sajátosság az egyéni kutatómunka, a természettudományoknál jellemző, hogy van egy vezető tudós, a keze alatt 15–20 kutatóval, vagy még többel, sok-sok évi kutatómunkával, méréssel, kísérlettel, majd közösen publikálnak egy tudományos cikket. Nálunk, a bölcsészeti és társadalomtudományoknál jóval kevesebb a közös publikáció, s a könyveknek és monográfiáknak meghatározó jelentőségük van. Azt, hogy én egy könyvet hány év alatt írok meg, nem lehet időben behatárolni. Lehet, hogy tíz, lehet, hogy három, vagy még kevesebb. Ez függ a témától, új témáról van-e szó, vagy pedig egy olyan kérdésről, amely szervesen illeszkedik a kutató eddig munkásságához, s persze az is előfordul, hogy egy könyvön nem folyamatosan dolgozom. Amit én szeretnék és erre remélem, lesz az új vezetésnél fogadókészség, hogy jobban elismerjék a bölcsészeti és társadalomtudományoknak ezeket a sajátosságait. A bölcsészeti és társadalmtudományokhoz tartoznak az úgynevezett nemzeti tudományok, ami nemcsak a magyar irodalom, a hazai jogrendszer, de a régészet is. Győr-Moson-Sopron megyében a római kori emlékeket, a limest, vagy Baranyában, Mohács környékén a török kori palánkvárakat ki más fogja kikutatni, ha nem a magyar tudósok? Ők fognak erről publikálni és nyilvánvalóan ezek a publikációk – bár számíthatnak a külföld érdeklődésére, azért elsősorban a magyar olvasóközönségnek és a hazai szakembereknek szólnak.

– Ha jól értem, professzor asszony úgy foglal állást a fenntartó kormányzat részéről megfogalmazott alapkutatási és alkalmazott kutatási kérdésben, hogy érvel mindkettő mellett.

– A természettudományok vonatkozásában nem mernék konkrét területekkel kapcsolatban állást foglalni, mert nem értek hozzá, nálunk azonban az alapkutatás és az alkalmazott kutatás elválaszthatatlanok; gyanítom azonban, hogy alapvetően a természettudományoknál is hasonló a helyzet. Mondok egy rövid példát. A nyolcvanas években nukleáris joggal foglalkoztam, arról írtam a kandidátusi disszertációmat, magyar és angol nyelven könyvet, itthon és külföldön megjelent cikkeket. Új terület volt, engem érdekelt, mást azonban nem. Nyolcvankilencben Magyarország is akart csatlakozni egy nemzetközi szerződéshez, a témáról senki nem tudott semmit. A Külügyminisztérium könyvtárába egy külügyi tisztviselő beült és megtalálta az én öt évvel korábbi cikkemet – ami a kutyát se érdekelte akkor – és felhívott. Amikor publikáltam, ez alapkutatásnak minősült, elméleti kérdéseket érintett, s igazából senkit nem érdekelt, de Magyarország csatlakozni kívánt a nukleáris károkért való felelősségről szóló nemzetközi szerződéshez, így már volt érdeklődés a téma iránt. Csernobil után voltunk, az alapkutatásomból rögtön alkalmazott kutatás lett. Az utána írt nukleáris jogi munkáim nem kis része már alkalmazott kutatásnak tekinthető. Nem választható szét az alapkutatás az alkalmazottól.

Pandémia idejére való szabályozók

– Alkalmazott kutatás az is, hogy ön benne van abban a bizottságban, ami a világjárvány idején felmerült államok közötti együttműködés legfontosabb elveit kutatja. Erről meg tud osztani olyan kutatási eredményeket, amikben a nemzetközi kollégákkal egyetértenek – akár etikai, akár jogi, akár egészségügyi szinten?

– Ez bonyolult kérdés, tudniillik az a cél, hogy kidolgozzunk egy államok közötti nemzetközi szerződéstervezetet, ami pandémia idejére való. Nagy vita van a bizottságon belül, készítjük az anyagokat, érvek csapnak össze. A tervezetben szerepel például az információcsere. Az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) égisze alatt létrejött egy nemzetközi szerződés az International Health Regulation (IHR), amely az adatszolgáltatásról is rendelkezik. Ez releváns adatokról szól, s itt már vita van, mi tekinthető relevánsnak? A kidolgozás alatt lévő szerződés tervezete még nagyon embrionális állapotban van, de egyik fontos célunk azt elérni, hogy az államok mind a saját lakosaik, mind pedig a nemzetközi közösség felé csak hiteles adatokat közöljenek.

– Jelenleg milyen adatok kerülnek nyilvánosságra?

– Az országok a WHO-nak adják meg a járványokkal kapcsolatos adatokat, amit továbbküldenek a többi tagállamnak. A pillanatnyi szabályozásban van egy fél mondat, hogy bizonyos egészségügyi adatokat „X” állam elküldi az Egészségügyi Világszervezetnek, az további adatokat gyűjt, ellenőriz, stb., majd visszaküldi a beküldő államnak azzal, hogy szétküldheti-e. Amit én kifogásolok, hogy ez akár több hétig is eltarthat, ami egy járványnál borzasztó veszélyes. Arról nem is beszélve, hogy az IHR egy 2005-ből való dokumentum, amely azt is lehetővé teszi, hogy bizonyos adatokat titkosan kezeljenek. Óriási vita van arról is, felelősek-e az államok a járvány elterjedéséért? Felelősek-e azért, hogy a többi államot időben értesítették-e? Emberi jogi vonatkozásban mikor rendelhet el szükségállapotot egy állam?

Az államok kérhessenek egymástól segítséget

– Ami nem azonos a veszélyhelyzettel, amit tavasszal rendelt el a magyar kormány?

– Tartalmilag ugyanaz. A magyar Alaptörvény ebben sajátos, mert különböző eseteket ír le, de a nemzetközi egyezmények azt rögzítik, hogy a nemzet létét fenyegető veszély esetén lehet szükségállapotot vagy rendkívüli állapotot elrendelni. Az egyezmények szerint az államoknak az ENSZ főtitkárát, illetve a regionális emberi jogi egyezmények letéteményeseként eljáró nemzetközi szervezeteket, esetünkben az Európa Tanács főtitkárát tájékoztatni kell, hogy rendkívüli állapot vagy szükségállapot idején milyen, az emberi jogokat korlátozó intézkedéseket rendelnek el. Nemzetközi szerződések előírják, hogy bizonyos jogokat soha sem lehet, még a nemzet létét fenyegető veszély esetén sem szabad korlátozni, de sajtószabadságot, véleménynyilvánítást, gyülekezési jogot, egyesülési jogot lehet és sok minden mást is. Az előírások szerint az intézkedésekről a nemzetközi szervezeteket tájékoztatni kell és a jogszabályok szövegét részükre meg kell küldeni; a szervezetek pedig az egyes egyezményekben részes többi államot tájékoztatják. Ezzel foglalkozva azt találtam, hogy Argentína már 2019 decemberében értesítette az ENSZ főtitkárát, hogy járvány van, valami nagyon csúnya betegség. Az élet bizonyította, hogy ezt a tájékoztatást is másképpen kellene szabályozni. Azt reméli az a nemzetközi szakértői bizottság amelynek tagja vagyok, hogy készítünk egy szerződéstervezetet, amit az államok elfogadnak.

– Ez mikorra várható?

– A legjobb esetben is mostantól számított egy éven belül.

– A bizottságnak a professzor asszony az egyedüli magyar tagja?

– Igen. Tizenöten vagyunk, úgy válogatták össze a tagokat, hogy a világ minden földrajzi régiójából legyünk. Vitáink vannak, én például azt mondom, hogy nincs időnk arra várni, mire ez a szerződés hatályba lép. A nemzetközi szerződéseknek a hatálybalépése eléggé hosszas folyamat. Véleményem szerint bizonyos részeit külön kellene venni és megfelelő jogi technikával elérni, hogy azokat már előbb is alkalmazzák.

– Egy ilyen bizottság mennyire tudja megőrizni a függetlenségét és kívül tartani magát az országérdekeken?

– Elvárt lenne a szakértők függetlensége minden nemzetközi bizottságnál, de egyéntől függ. Többen döngetik a mellüket, hogy függetlenek, de előre tudom, hogy mit fognak mondani. Azt, ami az ő fatornyos hazájuknak előnyös. Ennél a bizottságnál ez szerencsére még nem ütközött ez ki, mert alapvetően apolitikus a téma, mindenütt van a járvány, mindenkinek az a célja, hogy lehessen segíteni és intenzívebb legyen az együttműködés. Mondok példát: az államok kérhessenek egy másik államtól segítséget. A segítséget, ha tud adni egy másik állam, a rászoruló állam ne utasítsa vissza. Az Ebola járványnál az egyik közép-afrikai állam visszautasította a segítséget. Azt mondták, hogy van elég orvosuk, gyógyszerük. Az állam vezetőinek, a politikusoknak nincsen joguk sem a saját, sem más államok polgárainak az életét veszélyeztetni. Nem kell barátságtalan akciónak tekinteni, ha egy állam segítséget ajánl fel.

– Önnek nagy kutatási területe az emberi jogok. A mozgás- és szabadságkorlátozást milyen esetekben rendelheti el az állam?

– Veszélyhelyzetben, szükségállapotban az államnak joga van korlátozni a mozgásszabadságot, de csak a szükséges mértékben és amennyire muszáj. Ez az, amit a nemzetközi szervezetek felé jelenteni kell, de ez megengedett. Persze berzenkednek a lakosok, de ebben nincs jogtalanság. A járvány elleni védekezés érdekében ezt el kell fogadni. Probléma akkor van, ha az intézkedések diszkriminatívak, vagy túllépik a szükségesség és arányosság kritériumait.

Okos, okosabb, legokosabb

– 25 éves a győri jogászképzés, amelyben 1998 óta vesz részt. Hogyan tud visszatekinteni erre a 22 tanévre?

– Megmondom őszintén, nagyon szerettem és szeretek ide járni. Több egyetemen tanítottam, Győr ezektől sok szempontból eltér. Az ELTE kihelyezett tagozataként, kis, családias egyetemként indult. Az alapító dékán, Szalay Gyula professzor évfolyamtársam volt, egy szép napon Szekeres Tamás rektorral eljöttek hozzám, felkértek és igent mondtam. Baráti, de szakmailag nagyon színvonalas, oktatás iránt elkötelezett társaságunk volt. A kisebb létszámú évfolyamok mindig lehetővé tették, hogy gyakorlatilag vizsgaidőszakra már ismertem a hallgatókat. A kar hajdani hallgatóiból került ki most már a kar vezető oktatóinak jelentős része.

– Az akadémia alelnökétől kérdezem, én most Magyarország legokosabb nőjével beszélgetek?

– Nem. Dehogyis, szó nincs róla. Én kapásból mondok olyan akadémikus nőket, akiknek sokkal nagyobb nemzetközi ismertsége van, mint nekem. A nemzetközi jog különben is a jogtudományon belül egy nagyon partikuláris terület. A hazai nemzetközi jogászok száma összesen alig éri el az ötvenet, ezek között vagyok valahol az elején.. Az Akadémiának 365 hazai akadémikus tagja van, sokan idősek, külföldön élnek, olyan vezető pozícióban vannak, hogy akadémiai vezetőként nem jöhetnek számításba. 1991-ben lettem az Akadémia Jogtudományi Intézetének az igazgatója, kutatóként kellett a hivatalnoki munkába beletanulnom. Van nagyon sok olyan kiváló tudós, kutató nő és férfi, akik sokkal ismertebbek, mint én, akár itthon, akár külföldön, de soha életükben nem vezettek intézményt, ami bizony más képességeket is kíván, mint a kutatómunka.

– 1949-et írtunk, mikor először női akadémikusunk lett, most 2020 van. Elképzelhető, hogy 71 év múlva női elnöke lesz a Magyar Tudományos Akadémiának?

– Ez már most is felmerült, mert volt egy előzetes közvélemény-kutatás az elnök és más akadémiai vezetők személyére. Sorrendben haladva az elnöki tisztségre Freund Tamás, Pléh Csaba, Kondorosi Éva és én voltam a negyedik jelölt. Sem Éva, sem én nem vállaltuk a jelölést. A jelölőbizottság minden tisztség esetében az első tíz helyezettet megkérdezte, vállalják-e a tisztséget. Én befutottam társadalomtudományi alelnöknek, erre viszont az előzetes közvény-kutatásnál is én kaptam a legtöbb szavazatot.