Jó hangulatban búcsúztak a nyártól Győrladaméron

Nyárbúcsúztatót tartottak Győrladaméron vasárnap. A színes programok közül minden korosztály megtalálhatta a kedvére valót. A Győri Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályának munkatársai ingyenes kerékpárjelöléssel várták az érdeklődőket.

Már reggel nyolc órától várták az érdeklődőket a sportpályára Győrladaméron, ahol a Győri Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályának munkatársai első alkalommal regisztrálták a tulajdonosok kerékpárjait. A regisztrációs eljáráshoz – a kerékpárok jelöléséhez szükséges paszták biztosításával – a helyi önkormányzat is hozzájárult. A kerékpárok adatait rögzítették, ami elősegíti a keresett kétkerekű azonosítását, vagy a már megtalált bicikli visszajuttatását annak tulajdonoshoz. A jelölést végzők munkáját Szalma László rendőr zászlós körzeti megbízott is segítette.

A bejegyzéshez a rendőrök egy adatlapot töltöttek ki a megjelentek személyes adataival, amiket elektronikusan rögzítettek a nyilvántartó rendszerükbe. A regisztrált járművet, az adatok felvételét követően egy speciális jelölő anyaggal, egyedileg azonosítható számsorral látták el.

A kicsiket lovaglással, ugrálóvárral, népi fajátékokkal várták, az ilyen alkalmakkor szokásos arcfestést pedig frizurakészítésre cserélték annak érdekében, hogy csökkentsék a járványügyi kockázatot – tudtuk meg Pappné Kett Adrienn polgármestertől, aki kiemelte, hogy már a rendezvény megszervezésekor szem előtt tartották a veszélyhelyzet miatt bevezetett korlátozásokat. Ezért is kérték a környékbelieket, hogy – a tömeg elkerülése miatt – most inkább ne látogassanak el hozzájuk, a rendezvényen csak a győrladamériak vegyenek részt.

„Nagy igény volt az itt élők részéről, hogy megrendezzük a nyárbúcsúztatónkat, ami egyben a falunap is volt. Magam is azért tartottam fontosnak, mert sok közösségi programunkat kellett lemondanunk a járvány miatt. A jelenlegi helyzetben ezt most még megtarthattuk, de számolnunk kell azzal, hogy ebben az évben ez volt az utolsó alkalom, amikor – még a jó időt kihasználva – összejöhettünk” – mondta a polgármester. A rendezvényt megtisztelte dr. Pető Péter a megyei közgyűlés alelnöke is, aki beszédében az Alsó- és Felső-Szigetközben élők összetartásnak fontosságát hangsúlyozta.

A háttérprogramok között volt focimeccs, ahol a Győrladaméri csapatnak szurkolhattak a helyiek, de ízelítőt kaptak az amerikai foci játékából is. A programok délután három órától ugyancsak mozgással folytatódtak: karatésok és hastáncosok bemutatóját láthatta a közönség. Ezt követően vették át a főszerepet a színpadon a zenekarok. A változatos stílusban fellépő előadók között mindenki megtalálhatta a kedvencét. A Gaál Jazz Band melegítette be zenéjével a közönséget, akiket Polgár Peti, majd Nótár Mary követett. Az este, és ezzel a nyár hivatalosan is a Mongooz zenekar fellépésével ért véget.