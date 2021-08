Ezt ne hagyja ki! Hallgat Bíró László visszalépéséről a Jobbik

Megjelent a Jánossomorjai Füzetek idei száma, amelynek hivatalos bemutatója augusztus 20-án a pusztasomorjai Sós Antal Közösségi Házban lesz. A kötet szerkesztője, Veres Dávid mutatja be a helytörténettel foglalkozó kiadványt, a rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.

Az évente megjelenő kötet ezúttal többek között a mosonszentpéteri, valamint a várbalogi iskola történetéről szól. Ugyanakkor egy megemlékezést is olvashatunk Wenesz Károly korábbi szerző életéről. Emellett az érdeklődők megismerkedhetnek az 1800-as évek második felében létező helyi népszokásokkal is, többek között bepillantást nyerhetnek egy korabeli esküvőbe.

A helytörténeti füzet szintén izgalmas tanulmánya az I. világháborúban eltűnt jánossomorjai katonákkal foglalkozik, de korabeli levelezéseket is olvashatunk az egykori frontvonalról.

– Mindenkinek ajánlom a kötetet, aki Jánossomorján él vagy élt, vagy van kötődése a községhez, és azoknak is, akiket érdekel a történelem, hiszen rengeteg eddig nem ismert históriával megismerkedhet a város múltjával kapcsolatban – mondta Veres Dávid helytörténész, a Jánossomorjai Füzetek szerkesztője.