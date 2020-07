Jámbor óriásokokkal él házában Lövőn Balogh Vivien

Hatalmas újfundlandi kutyáival él lövői házában Balogh Vivien, a Magyar Újfundlandi és Landseer Klub elnöke. Az ebek elsőre félelmetesnek tűnhetnek, de igazi hűséges, gyerekbarát kedvencek.

– Már a szüleimnek ilyen kedvencük volt, ezért úgy döntöttem, továbbviszem a hagyományt – kezdte Balogh Vivien, a Magyar Újfundlandi és Landseer Klub elnöke, aki jelenleg tíz újfundlandival, három kannal és hét nősténnyel él együtt Lövőn.

– Első kanunkat a budapesti Midnight Lady’s kennelből szereztük, vele 2008-ban vettünk részt először kiállításon – mesélte Vivien. Ugyanattól a tenyésztőtől szerezték második, nőstény újfundlandijukat is, melyet 2012-ben egy olaszországi fekete kannal fedeztettek, majd 2015-ben új vérvonalat hoztak létre. Egy szukát 2–3 alom után ivartalanítanak, általában kétévente adnak el kölyköt.

A fajta a kanadai Újfundland szigetéről származik, angol telepesek tenyésztették ki. Színük fekete, de elfogadott, ha van rajtuk egy kis fehér vagy barna árnyalat is. A kanok marmagassága legalább 70 centiméter, súlyuk 70 kilogramm, míg a nőstények ennél kisebbek. A halászok társai voltak a munkában, az elúszott csónakot és könyökénél fogva a vízbe esett embert is partra húzzák. A nagy testű, fekete kutyák jól mozognak szárazföldön és vízben is. Egyáltalán nem agresszívek, emiatt házőrzésre sem felelnek meg, csak nagyobb csoportban védik a területüket.

– Igazi családi kedvencek, nagyon ragaszkodóak, akkor sem szöknek el, ha nincs kerítés a ház körül. Nyugodtan viselkednek bezárva is. Elviselik, sőt, kifejezetten szeretik, amikor a gyerekek dögönyözik őket vagy „nyúzzák” a szőrüket. Az utcánkban is egy hároméves kislány szokta sétáltatni a jól megtermett újfundlandit – mesélte nevetve Vivien. Elmondta, ha következetesen tanítják, nagyon tanulékonyak.

– Manapság nagyon nehéz egészséges fajtatisztát kifogni – magyarázta Viven. A tenyésztés szerinte rossz irányba tart. Elmondása szerint ha egymás mellé lehetne állítani egy 2000-ben és egy 2019-ben született kutyát, már a megjelenésükben látszana a különbség, mostanra deformálódott a koponyájuk és az egész csontozatuk, emiatt a versenyekre is máshogyan kell kozmetikázni őket. Ezenfelül az is probléma, hogy sokkal fogékonyabbak lettek a betegségekre.

– Nagyon kevés olyan tenyésztő van, aki lelkiismeretesen figyel az állatok egészségi állapotára, ezért alapítottuk meg a fajtaklubot – tette hozzá Vivien. Bár volt régebben hasonló egyesület az országban, de a tenyésztők alacsony száma miatt megszűnt. Vivien rendszeresen összehívja két fajta, az újfundlandi és a Landseer kedvelőit, állatorvosok és trénerek tartanak nekik előadást az ebek megfelelő tartásáról és neveléséről. Jelenleg saját kedvenceivel a 2021-es bajnokságra készül, későbbi tervei között szerepel, hogy egy Amerikából behozott kannal fedeztesse szukáit, így frissítve fel Iceprince nevű kenneljük vérvonalát.