Ízes falatok és ünnepi díszek a győrszentiváni termelői vásáron – Sok-sok fotó

A győrszentiváni CserókPlaccra látogattunk el szombaton.

A termelői vásár a már jól ismert, minőségi élelmiszereket kínáló, finomabbnál finomabb házi sajtokkal, füstölt húsokkal, mézzel, kézműves lekvárokkal és szörpökkel, valamint friss fűszernövényekkel és idényzöldségekkel várta a látogatókat. A húsvét közeledtével márciusban már második alkalommal nyitotta meg kapuit a piac. Az alkalomhoz illően a kézműves árusok is húsvéti termékekkel készültek.

Friss töpörtyű, jóféle szalonna, füstölt házi sonka és kolbász. Mindből jól fogyott szombaton a CserókPlaccon. Étvágygerjesztő volt a minőségi vadhúsokból készült kolbászok, szalámik, a tehén és kecske tejből készített, hagymákkal ízesített sajtok látványa. Tüzes csilitől, ízesített zsíroktól, habos süteményektől, mézédes szörpöktől és lekvároktól, valamint friss kenyértől, kalácstól és halaktól is roskadoztak már kora reggel az asztalok. Az idei tavasz első hónapos retek gumói, az üdezöld kerti saláta és a kürtöskalács illata a családokat is a piacra csábította. Hatalmas volt az érdeklődés most is, mint minden hónap második szombatján.

Az első Helyiek a helyiekért termelői vásárt 2018 októberében tartották Győrszentivánon egy helyi vendéglő udvarán. „A célunk az volt, hogy a helyi termelőket összegyűjtsük, és a portékáikat helyben tudják árulni. Másrészről pedig, hogy a vásárlók megismerjék azt, hogy Győrszentivánon is tudnak termelőktől minőségi termékeket vásárolni” – mesélt az indulásról a Somogyi Krisztina, a termelői piac egyik főszervezője.

Az indulás óta nemcsak a vevők, hanem az árusok száma is megduplázódott. „A két és fél év alatt több mint 60 árus fordult meg nálunk. A harminc állandó részvevő mellett, vannak akik időről időre visszatérnek hozzánk. A szombati vásáron is több mint 30 árus vett részt” – emelte ki Krisztina.

A termelők vagy Győrszentivánon élnek, vagy a környékről származnak, és színes kínálattal lepik meg azokat, akik a „hazait” részesítik előnyben. Így többek között sajt, méz, házias húsok, friss felvágottak, zöldségek és gyümölcsök is várják az érdeklődőket kézműves portékák mellett.

Tavaly a koronavírus-járvány miatt le kellett mondaniuk a márciusi vásár napot, viszont idén már két alkalommal is kinyitott a CserókPlacc. ,,Ebben a hónapban már második alkalommal szerveztük meg a vásárt, a húsvét közeledtével nagy volt rá az igény. A termelők és mi is nagyon örültünk annak, hogy nem kellett bezárnunk„ – tette hozzá. Az piacot már egy éve a megfelelő óvintézkedésekkel rendezik meg. „Készítettünk egy vásári szabályzatot, összhangban a rendelettel. A bejáratnál fertőtlenítő pontot alakítottunk ki, az árusoknak és látogatóknak is kötelező a maszk viselete, valamint az asztalokat másfél méterre helyeztük el egymástól” – mondta az egyik főszervező.