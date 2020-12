Ízek, áldás és szerelem, mindez mézeskalácsba zárva – édes pannonhalmi műhelyt látogattunk meg karácsony előtt – fotók

Ha karácsony, akkor a mézeskalács, melynek illata szinte minden otthont beleng. Így van ez az év minden napján egy pannonhalmi családnál is. Steczina Mónika és férje András kézműves emberek. Az évek során rengeteg kézműves tevékenységet kipróbáltak már, de a torta és mézeskalács hozta el számukra a legnagyobb szerelmet. Mónikát kérdeztük, hogy lett a Mézespárosból a Gold and Cake tortaműhely és mézeskalács-manufaktúra megálmodója és megalkotója és mitől is lesz tökéletes az a bizonyos mézes.

– Miért és mikor kezdett el mézeskalácsokat készíteni?

– Háromgyermekes anyukaként szerettem volna szép sütiket készíteni a gyerekeimnek, a mézeskalácsot nagyon szerették, így kézenfekvő volt, hogy megpróbálkozok az írókázással. Elsőre sikere lett. Sok kézművességet kipróbáltam már, végig jártam az összes népi kézműves technikát, formát, de még mindig kerestem az igazit, a mézeskalácsozásban találtam meg az utamat. Minden alkalomra készítettem mézest, aztán ajándékba is. Autodidakta módon képeztem magam, hogy minél szebbek legyenek a munkáim. Amikor visszatértem a munka világába a gyerekek mellől, a férjem, András is beszállt a mézes munkákba. Ez nem állt tőle sem távol, mert szeret ő is szépet és finomat készíteni. Így nem kellet választanom a munka és a mézeskalácsok között. Mindez már 10 évet ölelnek fel az életemből. Mára kialakítottunk egy cukrászműhelyt, ahol én a mézeskalácsokat készítem, a férjem pedig cukrászként csodaszép tortákat.

Szép és finom is egyszerre

– Az első alkalommal kipróbált recept sikeres is volt, vagy van egy jól bevált régi családi recept amiből dolgozik?

– Jól hangzana, ha azt mondhatnám, hogy felmentem a padlásra és leporoltam a nagymama régi receptes könyvét, de nem így történt. Rengeteg receptet kipróbáltam. Mielőtt felköltözött volna az élet a Facebookra, a blogokból inspirálódtak az emberek. Gasztroblogokból tanultam, mert nem volt olyan családi tradíció ahova vissza tudtam volna nyúlni. Többféle recept és néhány saját változtatással végül kialakult a saját, jól bevált mézeskalács receptünk. A cél az volt, hogy finom is legyen és könnyen díszíthető.

– Ennyire nagy a különbség az ehető és a díszként funkcionáló mézesek között?

– Ha belekukkantunk a mézeskalácsok világába, kétféle mézeskalácsról beszélhetünk. Az egyik a kerámia mézes, amivel könnyen dolgozhatunk, viszont nem finom, állaga kemény, inkább díszként funkcionál. A másik pedig a süteményként is fogyasztható, finom mézeskalács, amivel nehezebb dolgozni, hiszen puhább, puffadtabb felszínű. Minél több méz van benne, annál rugalmasabb lesz a tészta, szárazabb időben keményebb, párásabb időben puhább, az író máz viszont nem szereti ezt a rugalmasságot. Ha otthon készítünk mézeskalácsot el kell döntenünk, hogy ajándékba szeretnénk adni mint tárgyat vagy, finom falatoknak szánjuk. Így vagy úgy ,de egy-egy mézeskaláccsal örömet okozhatunk szeretteinknek.

Ünnepi alkalmakra mindig jó egy mézes

– És nem csak karácsonykor, ennek régi hagyománya van.

– Így van. A mézeskalács a magyar népi kultúrában is komoly hagyományokkal rendelkezik, leginkább ünnepi alkalmakkor, vagy nagy vásárok alkalmával – Mihály-napi, Szent György napi – vásároltak mézeskalácsot. Tipikus vásárfia volt a mézesbáb vagy a mézeshuszár, de jegyajándékként is kedvelték szív formában. Mivel nem mindennapos volt, nagy becsben tartották. Tehát a mézeskalács mint ajándék, hetedíziglen bennünk van, mi is ugyanúgy örülünk neki, ha megajándékoznak minket egy szép mézeskével, mint több száz éve a vásárfiának egy kisgyerek. Mi igyekszünk a hagyományt és a mai kor igényeit ötvözni munkáinkban. Mézeseink szépek, a mai ízlésre reagálnak, finomak, ehetőek, ugyanakkor elállóak, ha valaki emlékként szeretné őrizni, ezt is megteheti. Fogyasztása viszont három hónap elteltével nem ajánlott.

– Ahhoz, hogy minden mézeskalács tökéletes legyen precíz díszítő munka szükséges. Magamból kiindulva, örülök annak, hogy egy évben csak egyszer készítek mézeskalácsokat a családnak. Önnél viszont ez másképp van, hiszen az év minden napján süt, szaggat, díszít. Mi az ami megtartja az állandó lelkesedést?

– Az az öröm amit a vásárlók arcán látok. Szerettem vásárokba járni és nézni az érdeklődők arcát, csodálatát, hallgatni kedves, dícsérő szavaikat, még akkor is ha nem vásároltak. Figyelni, amikor válogatnak a különböző formák között. A lelkesedés belülről fakad, minden napomat kitölti. Nekem ez már egy örök szerelem, amit igyekszem minden egyes darabba be is tenni.

Kézzel készül szúróformák

– A forma és díszítés csak a fantázián múlik. Az írókázással kap végül karaktert egy-egy darab. Ön hogyan önt lelket a figurákba?

– Van amikor konkrét kéréssel fordulnak hozzánk, de mindig Andrással közösen döntünk a végső formáról. Összedugjuk a fejünket, ötletelünk, megbeszéljük hogyan lehetne technikailag kivitelezni. Van hogy nem jön azonnal az ötlet, akkor alszunk rá egyet. Folyamatosan agyalunk, volt hogy fogmosás vagy hagymapirítás közben jött egy gondolat. A szellemi munka megelőzi a készítést. Először papírra vetjük, megrajzoljuk. Így volt ez a Natasa angyalunknál is, ami idén született meg. Szerencsés kombináció vagyunk, mert a férjem a fémiparban is dolgozott, ügyes, precíz keze van. Ő az aki a kiszúróformákat meghajtja. Nem a boltban vásárolható sablonokból dolgozunk. Ezután a próbadarabokat lesütjük, majd jöhet az írókázás ami már az én asztalom. Fontos a koncentráció, hiszen más amikor tollat rakadva az ember papírra rajzol és más amikor a habcsókot markolva ad végső formát a kalácsoknak. Van hogy egy mintadarab már elsőre jól sikerül és van, hogy csiszolni kell rajta. A többéves tapasztalatnak köszönhetően elsőre sikerül amit elterveztünk. Általában már az első skiccnél megszületik a figurák lelke, ami a végső arcvonásokban teljesedik ki.

Akácméz helyett repce vagy virág

– Mi kell a tökéletes írómázba?

– Semmi extra nem kell hozzá, mint tojásfehérje, porcukor és keményítő. Ha viszont a megrajzolt formát szeretnénk kitölteni, terülőmázat használunk, melynek alapanyagai ugyanezek, kevesebb cukor hozzáadásával folyékonyabb állagot kapunk. Színezni pedig zselés ételfestékkel ajánlott.

– És mitől lesz jó maga a mézeskalácstészta?

– Sok receptet olvastam az elmúlt tíz évben. Szerintem azokból a receptekből, amik egy kilogramm liszthez két evőkanál mézet írnak, nem fog jó mézeskalács kisülni. A mi receptünk huszonöt százaléka méz, ami egy helyi termelőtől szerzünk be. A mézesek készítéséhez nem ajánlom az akácmézet, inkább dolgozzunk vegyes virág, vagy repce mézből, ahogy mi is tesszük. A fűszereket illetően csak az ízlés szab határt, fahéjat mindenképp ajánlom, de megbolondíthatjuk szegfűszeggel vagy gyömbérrel is. Nekem az utóbbi variáció a kedvencem. Van aki kész mézeskalács fűszerkeverékkel dolgozik, abban már több, különlegesebb fűszer is megtalálható, mint kardamom vagy csillagánizs. Fontos a sütés is, mindenkinek más a sütője, figyelni kell hogy ne égjen meg. Ha túlsütöttük, akkor sajnos már menthetetlen, hiába teszünk almagerezdeket a dobozba, arról sem lesz puha, kemény marad.

– Van valami üzenet amit át szeretnének adni a mézesekkel, főleg a kialakult helyzetben?

– Amikor útra indulnak a kézzel készült mézeskalácsaink, mindig megáldjuk őket és ezzel együtt egy áldást is küldünk a vásárlóinknak. A Natasa angyalunk 2020-as karácsony őrangyala, mellyel azt kívánjuk, hogy mindenkinek a 2021-es évét boldogabbá tegye és megadjon minden jót amit idén nem kapott meg.