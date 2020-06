Ivancsóné Dr. Horváth Zsuzsanna fő célja a rendezett, új horgászhelyek kialakítása

Két éve választották meg a megyei horgász szövetség ügyvezető elnökének Ivancsóné Dr. Horváth Zsuzsannát, a Széchenyi István Egyetem Turizmus Tanszékének egyetemi docensét. Ő az első és egyetlen női ügyvezető elnök a megyei horgász szövetségek vezetői közül. Elnök asszonyt a horgászathoz fűződő viszonyáról, a vezetői tevékenységéről, és céljairól kérdeztük.

– Nőként bizonyíthatja tudását, ebben a férfiasnak mondható közegben. Valóban férfias ez a szakma? Hogy alakult ki a viszonya a horgászattal? Mikor „fertőzte” meg ez a szenvedély?

– Én vagyok Magyarországon az első és egyetlen női ügyvezető elnök a megyei horgász szövetségek vezetői közül. Nagyon nagy megtiszteltetésnek élem meg, különösen azért, mert egy férfiközösség választott meg vezetőjévé. Nagykanizsán nőttem fel, nagyapám a Dráva-Mura menti bizottság elnöke volt, amellett hogy a MOHOSZ-ban is tevékenykedett választmányi tagként. A lakásukon volt az iroda. Teljesen természetes volt, hogy ha vasárnap ebéd közben csengettek, akkor fel kellett állnia az asztaltól, ha épp egy horgász jött el hozzánk jegyet váltani. A horgászat összefonódott az életemmel.

– Biztosan emlékszik élete első legnagyobb horgász élményére. Azt mondják, azt nem felejti el könnyen a horgász.

– A gyermekkori élmények nagyon tisztán előttem vannak. Őrtilosban volt egy kertünk, Somogy megyében, a Dráva-Mura összefolyásánál. Én leginkább a Drávára jártam le sokat horgászni nagyapámmal. Az első igazi nagy dévéreket sosem felejtem el, melyeket a hagyományos kis racsnis orsós botommal fogtam.

– Aztán megjelentek a versenyek az életében. Mesélne egy kicsit a versenyhorgászatról, a sikereiről?

– A versenyek már általános iskolás koromban jelen voltak az életemben, melyekre nagyapám vitt el. Aztán megyei versenyeken bizonyíthattam, majd Zala megyei válogatott lettem. Óriási öröm volt, hogy országos versenyre mehetek. 2000-től már a Győr-Moson-Sopron megyeiekkel. Később a női válogatott tagjaként hat világbajnokságon szerepeltem, egy világbajnoki aranyat nyertünk csapatban, valamint egy bronzot, egyéniben pedig a legjobb eredményem egy ötödik hely Dél-Afrikában. Ez az élmény meghatározó mérföldkő volt számomra, hisz két 3 órás fordulóban, itt fogtam életem legtöbb halát. Ez kicsivel több mint 42 kilogrammot nyomott.

– Mitől lesz jó egy horgász? Miben különbözik egy átlagos hobbi horgász egy sporthorgásztól?

– A jó horgász megpróbál együtt élni a természet rezdülésével, mert tulajdonképpen ahhoz, hogy sikeres legyél, ki kell ismerned a természetet. Nagyon sokan azt mondják, hogy ez egy szerencsesport, pedig többnyire nem így van. Ez egy taktikai sport.

– Hogy lett Önből vezető Győrben?

– Először a Győri Gyárvárosi és Elektromos Horgászegyesület vérkeringésébe kerültem be. Ott Csiszár László az egyesület titkára vett a szárnyai alá. Kezdetben az ifjúsági munkából vettem ki a részem. Szakköröket tartottam, gyermek versenyek szervezésében, lebonyolításában segítettem. Aztán én lettem a megyében az ifjúsági szakbizottság vezetője. Így kerültem kapcsolatba Takács Péterrel, a győri szövetség jelenlegi elnökével. Ő kérdezte meg, hogy vállalnék-e esetleg komolyabb szerepet a szövetségben. Megtiszteltetés volt számomra a felkérés. 2018-ban a megyei horgász szövetség ügyvezető elnökévé választottak.

– Milyen tervei, céljai vannak a közeljövőben? Vannak-e elképzelései a győri szövetség jövőjéről?

– Folyamatosan terveket szövögetek, s ezekben a Szövetség elnöke, elnöksége is partner. Nemrég kaptuk meg a jó hírt, hogy elnyertünk egy hatalmas élő- és ívóhely fejlesztésre beadott pályázatot, de már újabb lehetőségeket keresünk. Próbálok pályázatot találni a tanya házunk korszerűsítésére. Próbálom egy kicsit modernizálni, egy kicsit digitalizálni a munkánkat, jelenleg épp egy online horgász térképet készítünk, a megye vizeiről: pontos helyekről, hol és milyen jeggyel lehet horgászni stb. Ezt hamarosan a horgászok is megismerhetik. Tavaly 22 millió forintot nyertünk el pályázat útján, idén ez sokkal több lesz. Eltökélt célom, hogy olyan horgász helyek jöjjenek létre, melyek rendezettek, de saját természetükben vannak kialakítva. Sajnos még mindig nagyon sok ember megélhetési cikknek tekinti a zsákmányolt halat, célom hogy ezen is változtassak, valamint a vízeink vízpartjaink tisztaságának fontosságára is szeretném felhívni embertársaink, és horgásztársaink figyelmét.