Illatos díszek és finom falatok ajándékba – mi az? Mézeskalácskészítő avat be minket a titkaiba!

A karácsonyi készülődéskor a fenyőfa díszítése és az ajándékok csomagolása mellett sokan mézeskalácsot is sütnek, melynek illata belengi az ünnepeket. Horváth-Dobson Eszter mézeskalácskészítő beavatott bennünket a mézeskalácskészítés rejtelmeibe és még a bevált receptjét is megosztja olvasóinkkal.

A mézeskalács ajándék és sütemény formájában is kedvelt, főleg karácsonykor. A magyar népi kultúrában is komoly hagyományokkal rendelkezik, leginkább ünnepi alkalmakkor, vagy nagy vásárok alkalmával – Mihály-napi, Szent György napi – vásároltak mézeskalácsot. Tipikus vásárfia volt a mézesbáb vagy a mézeshuszár, de jegyajándékként is kedvelték szív formában. Mivel nem mindennapos volt, nagy becsben tartották. Tehát a mézeskalács mint ajándék, hetedíziglen bennünk van, ugyanúgy örülünk neki, mint több száz éve a vásárfiának egy kisgyerek.

Egyre többen készízik el házilag, van aki a lakás díszeként és van aki az ünnepi asztal készíti, hogy méltó helyet kapjon a finomságok között. Aki viszont nem szeret otthon pepecselni, de szeretne díszes kalácsokat, megveheti számos helyi kézművestől.

Horváth-Dobson Eszter, kétgyermekes anyuka, végzettségemet tekintve környezetmérnök és településmérnök.

– Elsőszülött gyermekemmel voltam gyesen, mikor rengeteget kreatívkodtam, kézműveskedtem és a cukrász tevékenységekkel kacérkodtam, ekkor találkoztam a mézeskaláccsal és láttam meg benne a sok lehetőséget. -mondta el lapunknak a Szigetközi Mézesműhely mézeskalácskészítője.

– Elvégeztem Cserszegtomajon egy kétnapos tanfolyamot, ahol megtanultam az alapokat, majd az internet segítségével, autodidakta módon folyamatosan fejlesztettem a tudásom. Ez a mai napig tart, mert szeretek megújulni, mindig valami újat kitalálni, hogy ne váljak egyhangúvá, unalmassá – tette hozzá.

– Én sütöm, díszítem, és csomagolom, nem adom ki a kezemből, mert így tudom azt a minőséget adni a vevőknek, amit megszoktak tőlem. Egyedül Édesanyám segítségét fogadom el, amikor összecsapnak a fejem felett a hullámok karácsony előtt, mert ugyan manapság egyre több alkalomra rendelnek mézeskalácsot, de a szezonja mégiscsak az advent ideje alatt van – fejtette ki .

Ilyenkor sokan készítenek otthon is, meg is szokták kérdezni tőle mi az a jól bevált recept ami alapján a finom mézeskalácsokat készíti. Eszter készségesen segíti, de mint mondta a mézeskalács készítésének csínját-bínját gyakorlatban lehet igazán elsajátítani.

A recept nem titok, az olvasóinkkal is szívesen megosztotta: Hozzávalók: 1 kg liszt, fél kg cukor, 20 dkg méz, 6 tojás, 20 g szódabikarbóna, 20 g mézeskalács fűszerkeverék, 10 dkg vaj.

Minimum egy órát pihentetjük a tésztát, de legjobb ha egy egész éjszaka pihen hűvös helyen. A mézeskalácsokat 185-195 C fokra előmelegített sütőben sütjük, míg a kívánt szép, arany barnás színt elérik.

– Számomra ez a tökéletes recept, könnyű vele dolgozni, nem ragad, frissen kisütve is finom puha. A jó íze mellett a formáját is jól tartja. Két titkot is elárulok, hogy az olvasóknak is jól sikerüljön: virág mézet használjunk és hagyjunk elegendő időt a nyers tészta pihentetésére. Mint említettem, a legtöbben karácsonyra rendelnek, de mellette Mikulásra, Húsvétra, Anyák napjára, Ballagásra, Esküvőre, Születésnapra, Névnapra, Házassági évfordulóra és még Valentin napra, Halloween-ra is készítek mézeseket.

A készítőtől megtudtuk, hogy ilyenkor az adventi koszorú, karácsonyfa díszek díszdobozban, mécsestartók a legnagyobb slágerek.

– Gyakran állnak elő egyedi megrendeléssel, konkrét elképzeléssel, de sokszor egy témát megadva teljes egészében rám bízzák a kivitelezést, hisz a munkáimat látva bíznak a kifinomult ízlésemben, stílusomban. – emelte ki a mézeskalácskészítő aki a kezdetekről is mesélt a Kisalföldnek.

– Kezdetben csak a szűk családban ajándékoztam a mézeskalácsokat, amikkel óriási sikereket arattam, sok-sok örömet szerezve a család tagjainak, majd mikor ismerőseimhez is eljutott, hogy mivel foglalkozom szabad időmben, egyre többen kerestek meg először szűkebb körben, majd ez a kör kitágult.

Dísztárgynak árulom a mézeskalácsokat, mert a fogyasztásra szánt mézeseknek nagyon sok előírásnak, élelmiszeripari szabályoknak kell megfelelnie, ami hatalmas beruházással járna. Ugyanúgy készítem, mintha fogyasztásra szánnám, az ehető és a disztárgynak készített mézeskalácsok között összetételben nincs semmi különbség, az alapanyagokat (méz, tojás) helyi őstermelőktől szerzem be, figyelve a minőségre, és még egészséges is.

– Amiért én szeretem csinálni és ajándékba adni, Borbás Mária szavai jutnak eszembe: