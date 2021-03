Így újítsd fel konyhai világításod a lakásfelújítási támogatással!

A lakásfelújítási támogatás az elkövetkező időszak egyik leggyakrabban emlegetett, és várhatóan a legnépszerűbb otthon-korszerűsítési programja lesz. Segítségével ugyanis lehetővé válik, hogy otthonunkat akár féláron újítsuk fel!

Amennyiben te is szeretnéd tudni, miről is van szó és hogyan veheted igénybe, tarts velünk, hiszen az alábbiakban Magyarország legnagyobb e-világítástechnikai szakáruháza, a Lumenet segítségével minden fontosabb kérdésre válaszolunk!

Amiket tudnod kell

A legfontosabb, hogy miről is van szó: a Lakásfelújítási Támogatás 2021 keretén belül az állam legfeljebb 3 millió forintig átvállalja az otthonfelújítás költségének felét. Lényeges, hogy a támogatás összege megoszlik a munkadíj és az anyagköltség között, így legfeljebb 1,5-1,5 millió forinttal érdemes számolni. Fontos kiemelni, hogy a támogatás csak akkor jár, ha szakember segít a lakásfelújításban, úgy nem veheted igénybe, ha magad veszed meg az anyagokat és a családtagjaid, barátaid segítségével építitek be.

A lakásfelújítási támogatásra azok a magyar állampolgárok jogosultak, akik házastársként vagy élettársként, esetleg egyedülálló szülőként legfeljebb 25 éves gyermekükkel élnek együtt és legalább 1 éves jogviszonnyal rendelkeznek. Lényeges, hogy csak azonos lakcím esetén jár a támogatás, tehát hiába van 20 éves fiad és újítanád fel az otthonod, ha ő már nem veled él, úgy nem vagy rá jogosult! Itt megjegyeznénk, hogy a támogatást csak arra az ingatlanra kapjátok meg, amelyben éltek, kiadott albérletet vagy a nagyszülők házát így nem lehet felújítani. Azok számára is elérhető ez a program, akiknek első gyermeküket várják – ebben az esetben csak az a fontos, hogy a magzat már legalább 12 hetes legyen.

Szinte bármire igényelhető, de érdemes alaposan átgondolni

A program szerencsére rendkívül széleskörű, így szinte bármire igényelhető, amire egy lakás vagy ház felújításakor szükséged lehet. Elköltheted a terasz felújítására, vásárolhatsz új konyhabútort vagy, ahogyan azt a Lumenet szakértő csapata elárulta, felújíthatod lakásod vagy házad teljes világítását is.

A szakértők mindenképpen azt tanácsolják, hogy úgy használd fel a támogatást, hogy azzal a lehető legjobban kiaknázd a benne rejlő lehetőségeket: azaz 1,5-1,5 millió forintot tudj visszaigényelni. A legjobb tehát, ha próbálod megközelíteni a 3 milliós anyagköltséget és a 3 milliós munkadíjat: erre például jó megoldás egy átfogó konyhafelújítás, ahol a konyhaszekrény mellett a hidegburkolatot, a berendezéseket és még a világítást is újra cseréled. Azért is érdemes jól számolni, mert amennyiben például 10 milliós anyagköltség mellett csak 1,5 millió forintos munkadíjra vennéd igénybe a támogatást, úgy hiába költöttél lényegesen többet, az állam csak 2,25 millió forintot utal át neked.

Nem kell sietned az igényléssel

Az idén januárban indult lakásfelújítási támogatásra bőven van időd felkészülni, hiszen a pályázatra 2022. december 22-éig nyújthatod be a kérelmed. Itt jegyeznénk meg, hogy szerencsére nincs korlátozva a benyújtható kérelmek száma, azaz, ha bármi oknál fogva elutasítanak, újra próbálkozhatsz.

Mire költheted el a támogatást a Lumenetnél?

Magyarország vezető e-világítástechnikai webáruházában mindent megtalálsz, amire egy világításkorszerűsítés során szükséged lehet. Kül- és beltéri lámpák, LED-fényforrások, okosvilágítás és még sok más vár téged: hidd el, amilyen világítást szeretnél frissen felújított lakásodba, azt itt meg tudod valósítani. Ráadásul mindenről számlát is kapsz, így vásárlásod el is tudod számolni a Magyar Államkincstár felé.

Hogyan lesz jobb a konyhai világítás?

Néhány sorral korábban már említettük, hogy a Lakásfelújítási Támogatás kiváló alkalom egy konyhafelújításhoz. A Lumenet webáruházában mindent megtalálsz, ami egy professzionális, hosszú éveken át kiválóan használható konyhai világításhoz kell. Többféle stílusú és méretű mennyezeti lámpa közül választhatsz: elérhetők mennyezeti spot lámpák, mennyezeti LED lámpák, akár hosszúkás, négyzet vagy kör kivitelben is. Ráadásul távirányítóval vezérelhető, vagy okosvilágítási rendszerek közül is tudsz választani.

A konyhai világítás első kategóriáját a környezeti világítás jelenti, ez alatt a legtöbb esetben a mennyezeti lámpákat értjük. Kiválasztásukkor kiemelten fontos, hogy jó előre felmérd, mekkora terület bevilágítására lesz szükség – ez ugyanis nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a megfelelő teljesítményű, világításképű modellt válaszd ki.

Természetesen nem elég a plafonra való világításban gondolkodni, szükség lehet néhány kiemelő lámpára is. Ide tökéletes választás lehet egy függesztett lámpa, amely ideális például arra, hogy az étkezőasztalt is jól meg tudd világítani. A fali lámpák kínálata legalább olyan széles, mint a mennyezeti lámpáké: dönthetsz hagyományos, cserélhető fényforrásos modell mellett, választhatsz karos, spot vagy akár le- és felfele is világító típust is.

A Lumenet szakértői emellett azt is javasolják, hogy a funkcionális megvilágításra is fektess nagy hangsúlyt. Ez, az egyszerűbben csak konyhapult világításnak nevezhető kategória napjainkban már LED-fényforrásokat takar és nevéhez méltóan azért felel, hogy a konyhapultod megfelelően be legyen világítva.

Itt is többféle modell érhető el, dönthetsz sima, állítható színhőmérsékletű de akár okosvilágítás mellett is. Utóbbi például akkor jó döntés, ha a lakásod többi területén is okosvilágítást használsz, így logikus, hogy a konyhapult megvilágítását is bekapcsold a már meglévő rendszerbe. A szakértők emellett felhívják a figyelmet arra is, hogy a mosogatótálca közelében érdemes olyan fényforrást elhelyezni, amely rendelkezik IP44-es védelemmel, így nem okoz gondot számára a kifröccsenő víz.

Legyen szó akár környezeti világításról, kiemelő lámpákról vagy funkcionális fényforrásokról, a Lumenet kínálatában megtalálod a megfelelőt! Böngészd te is Magyarország legnagyobb e-világítástechnikai webáruházát és újítsd fel otthonod világítását a lakásfelújítási támogatás segítségével!