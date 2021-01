Home office – hatékony munkavégzés az otthonunkban

Sajnos a koronavírus-járvány az egész világon megnehezíti a munkaadók és a munkavállalók életét. Sokan elveszítik a munkájukat, cégek és vállalkozások mennek tönkre.

A járványhelyzetre való tekintettel egyre elterjedtebbé vált az otthonról végezhető munka, vagyis az úgynevezett „home office”. Természetesen ezt a fajta munkavégzést nem lehet minden üzletágra kiterjeszteni, de az irodákban, számítógéppel végzett munkakörök esetén egész jól megoldható. Ennek köszönhetően a dolgozók megtarthatják az állásukat, a munkaadók pedig fenntarthatják a cégüket, üzletüket. A kollégáknak nem muszáj hajnalban felkelni, a hosszú utazások és azok költségei is megtakaríthatók, és lazábban, kényelmesen állhatunk neki a munkának. Ám bármennyire is egyszerűnek tűnik a home office módszer, azért ennek is vannak buktatói.

A nyugodt otthoni munkavégzés körülményei

Amikor az irodában, a laptop vagy a számítógép előtt ülve a szokásos munkaidőnket dolgozzuk le, a munkahelyi zajoktól és eseményektől eltekintve kizárólag a munkára koncentrálhatunk. Az otthoni környezet azonban nem mindig kellőképpen nyugodt és csendes ahhoz, hogy megfelelően összpontosíthassunk az előttünk álló feladatokra. Ez legfőképpen a gyereket nevelő szülőkre igaz. Azt hiszem, sokunk számára ismerős az a szituáció, amikor a különböző korú gyermekek zsibongása, hangos játéka ellehetetleníti az odafigyelést és a szellemi munkát. Az online iskolai oktatás bevezetésével a szülőkre még több feladat hárul. Az állások megtartása azonban létkérdés, hiszen a megélhetési költségek komoly anyagi terhet rónak a családokra. Nem biztos, hogy minden otthonban van elegendő szoba, hogy nyugodtan elvonulva dolgozhassunk a számítógép és a telefon használatával. Ha azonban adottak a feltételek és akad egy zug a házban, lakásban, ahová félre tudunk vonulni, néhány alapvető szempontra ügyelve, zavartalanul végezhetjük a napi munkánkat.

Csend és béke

Teljes csendet szinte lehetetlen megvalósítani, gyakorlatilag életünk minden pillanatában hangok vesznek körül, amelyeket nem tudunk kizárni. A zavartalan munkavégzéshez azonban egy kis odafigyeléssel, kellemes, viszonylag csendes környezetet alakíthatunk ki. A home office-nak helyet adó helyiség akusztikai kezelésével csökkenthetjük a felesleges zajokat és a visszhangokat. A szobák falaira és a mennyezetre akusztikai hangelnyelő, hangszigetelő panel és diffúzor paneleket helyezhetünk el. Ezek az elemek hatékony hangelnyelő anyagokból készülnek, és ráadásul még esztétikus lakberendezési kiegészítők is. Ha még jobb és otthonosabb hangulatot szeretnénk teremteni magunk körül, készíttessünk fényképes fali paneleket, melyekre szinte bármilyen stílusú fotó nyomtatható. Az egyedi paneleken családi fotók, táj- és városképek, hangszerek, sztárok és mozifilmek, kedvenc háziállataink képei is megjelenhetnek. Így tehát ezek az akusztikai panelek praktikus hangszigetelők és dekorációs elemek is egyszerre. Az ablakokon beszűrődő nagy mennyiségű és rendkívül zavaró zajok kizárása is megoldható hanggátló függönyök segítségével. A vastag, sűrű szövésű szövetek a fényt és a zajt is blokkolják, ezáltal még jobban fokozzák a harmonikus légkört. A padlóról se feledkezzünk meg! A kemény felületű padlók vagy a hagyományos szőnyegek nem képesek valódi hatékonysággal elnyelni a hangokat. Az akusztikus szőnyegekkel akár 20-30 decibellel is csökkenthetjük a zajokat, hangokat. Ha az adott helyiség akusztikáját sikerül a lehető legideálisabbra fejleszteni, hamar észrevesszük jótékony hatását. A nyugodtabb, zavartalanabb, zajmentes körülmény a produktív munkavégzést segíti. Jobban tudunk koncentrálni, az emlékező- és a gondolkodási képességünk is felerősödik. Ha nem kell az állandóan fülünkbe, agyunkba szűrődő zsivajt elviselni, kevésbé kell erőlködnünk ahhoz, hogy odafigyeljünk és megértsük a feladatainkat. Kisebb a hibázás lehetősége, és a munkaidő végeztével kevésbé érezzük magunkat kimerültnek. Ha otthonról, számítógépen vagy telefonon keresztül bonyolítjuk üzleti ügyeinket, tárgyalásainkat, még hangsúlyosabbá válik a hangszigetelés. Vannak bizalmas témák, üzleti megbeszélések, amelyek nem juthatnak a szomszéd fülébe. Az sem hátrány, ha a beszélgetéseink nem zavarják meg az otthon tartózkodó családtagokat sem. Az online iskolai tanulás is hasonlóan nyugodt és csendes környezetet igényel.

