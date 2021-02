Hol kezdjük a felújítást? A szakember válaszol

Január óta a gyermekes családok a lakásfelújításra költött pénz felét, de legfeljebb 3 millió forintot visszaigényelhetnek az államtól. Sokan tervezgetik, mire fordítják a támogatást, a leggyakorlottabbak pedig azt is tudják, hogy érdemes előre egyeztetni egy szakemberrel, mire lesz pontosan szükség.

A négytagú Varjasi család hét éve dolgozik egy 1920 körül épült hangulatos ház felújításán Győr mellett. Kívül-belül akadt bőven munka a házon. Az előző évben kihasználták a nullaszázalékos kamatozású hitellehetőséget és napelemet tettek a tetőre. A folytatást az új támogatás felhasználásával tervezik.

A százéves épület rossz állapotban volt, a tulajdonosok fával és pellettel fűthető kombi kazánt szereltek be. Négy éve be is tudtak költözni.

– A felújítás során végig igénybe vettük egy energetikus szakember segítségét. Most is ő számolta ki, milyen külső hőszigetelésre van szükség. A napelemekkel megtermelt energiát szeretnénk fűtésre is felhasználni, hogy ne kelljen fákat kivágni, ezért hőszivattyút szereltetünk be a támogatásból – mesélte a ház tulajdonosa, Varjasi Krisztián.

Szökik az energia

A világ energiafelhasználásának jelentős része az épületek komfortját szolgálja. Magyarország teljes energiafelhasználásának közel 40 százalékát a lakossági fogyasztás teszi ki. Az épületállomány jelentős része elavult, ezért komoly az energiaveszteség. Ennek próbál gátat vetni, hogy az elmúlt években az új építésű ingatlanokra vonatkozó előírások folyamatosan szigorodtak. A korszerűsítések nemcsak a pénztárcánkat kímélik, de az ingatlan piaci értékét is növelik.

Mérés után ad tanácsot

Lekics Gábor építészmérnök, épületenergetikai tanúsító szakember 2014 óta több mint 1500 ingatlan energetikai tanúsításában, illetve energetikai korszerűsítésében vállalt szerepet. Azt kérdeztük tőle, mire figyeljen az, aki felújításon gondolkodik.

– Először is fel kell mérni az épületet. Az energetikai tanúsító által összeállított modellből megismerhetjük az épület teljes hőveszteségét. Különféle korszerűsítésekkel csökkenthetők ezek a veszteségek. A szerkezetek minősége mellett azonban az épülettechnikai rendszerek, azaz kazánok, radiátorok, használati meleg vizet előállító berendezések, hűtő- és szellőzőberendezések típusa és állapota is fontos tényező. A tanúsítási eljárás során megismert, az épületre jellemző hőveszteség és energiafelhasználás alapján lehet megfogalmazni azokat a tanácsokat, amelyek alapján ezek az értékek csökkenthetők – mondta a szakember.

Elérhető árak

Lekics Gábor szerint elsősorban az épületek külső felületeit érdemes hőszigetelni. Szükségessé válhat az elavult ablakok, ajtók cseréje is.

– A hőveszteségek csökkentését az épületgépészeti rendszerek korszerűsítése vagy cseréje követheti. Ezen a téren is ugrásszerű az elmúlt években végbement technikai fejlődés, és olyan berendezések is elérhetők árban, mint a napelemek vagy a hőszivattyúk. Jelentős felújítás esetén törekedni kell a megújuló energiaforrások használatára. Új építés esetén – idén június 30-tól – például huszonöt százalékban zöldenergiával kell működtetni az épületeket – tudtuk meg Lekics Gábortól.