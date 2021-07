Hétvégi séták Győrben – Ahol a Tűzkakas lakik

Mai sétánk alkalmával egy 1870. július 24-i győri eseményre emlékezünk. Ekkor alakították meg a városházán a Győri Önkéntes Tűzoltó Egyletet. Az esemény 115. évfordulójára, 1985-ben készült az az alkotás, ami múlt heti feladványunk.

A város közgyűlése 1869 őszén döntött az egylet létrehozásának szükségességéről, mivel az 1867-es kiegyezés is elősegítette társadalmi egyesületek megalakulását. Ki kell azonban emelnünk Széchenyi Ödön munkásságát is, aki már 1862-ben önfeláldozó munkával gyűjtött gyakorlati tapasztalatokat a világviszonylatban is elsők közt létrejött, 400 tűzoltóval működő londoni tűzoltóságnál, hogy végül 1865 novemberében az udvari kancellária engedélyezze kérelmét és létrehozza a Tűzoltó Egyletet Budapesten. A gróf tevékenységének hírén fellelkesült a vidék, és sorra megszervezték az önkéntes tűzoltóságokat, 1870-ben pedig létrejött a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség. Később a török szultán őt kérte fel az isztambuli tűzoltóság megszervezésére.

790 ezer éve

A tűz használata az emberiség történetében már a Homo sapiens előtti korban, a Homo erectus idején, 790 ezer évvel ezelőtt megjelent. A tűz megszelídítése nagyon fontos szerepet töltött be az emberré válás folyamatában, ez emelte ki az embert az állatvilágból.

A tűz birtoklása kiváltság

A különböző népek mítoszai isteni kiváltságként mesélnek a tűzről. Jól ismert Prométheusz, a görög mitológia egyik titánjának története, aki ellopta a tüzet az istenektől az embereknek. Ám amióta Prométheusz ellopta az isteni szikrát az égből és a földön azt megismerték, megkezdődött a harc az emberek és a tűz között. Az embereket szolgáló tűz ereje könnyen átlépte korlátait és pusztító ellenséggé vált. Ősi történetek szólnak a tűz őrzéséről, ami részben arról szólt, hogy a megszelídített tűzkakas el ne aludjon, részben a lángok féken tartásáról. A tüzet okádó tűzkakas egy mitológiai sárkány. Sárkánytestű, kakasfejű és -lábú furcsa lény. Nyelve és farka nyíl alakú. Ha megbántják vagy felidegesítik, házakat gyújt fel.

A pusztító tűzvészek városa

Noha városunk sokszínűsége, szépsége ma már elfeledteti, de Győr gyakran a pusztító tűzvészek városa volt. Ezt igazolja Győr török elnevezése, az „égett város”, Janik Kala is a XVI. századból. A tűzvészek a trákok és kelták idején kezdődtek, ők ugyanis már az időszámításunk előtti V. században porig égették városunkat, majd a rómaiak is többször felgyújtották Arrabonát.

Pusztító tűz ütött ki 1556-ban, sőt, az 1600-as évek végén is. A tűz megfékezése szinte lehetetlen volt a zsúpfedeles, sövényből készült házak között, az anyagi károk mellett a tűz emberéleteket is követelt. Így már az 1700-as évek elején sürgetővé vált egy általános rendtartás meghatározása, ami a tűzrendészeti előírásokat is tartalmazta.

151 éve működik tűzoltóság Győrben

Tűzoltással foglalkozó szervezet létrehozására azonban csak a szabad királyi várossá válást követően, 1749-ben került sor. 1795-től pedig közel száz évig szolgálta a Fehérvári kapu fölé felépített tűztorony a város fizetett tűzőrségét, a toronyőrök munkáját. Az ipari üzemek, gabonaraktárak, malmok tűzesetei az 1800-as években is sok feladatot adtak a Tűzoltó Egyletnek. Felszerelésük ebben az időben a városházán, később a Bástya utcában volt. 125 évvel ezelőtt, 1896-ban épült fel az első új szertár és laktanya a jelenlegi helyén, a Munkácsy utcában. A városi tűzoltóság tavaly ünnepelte alapításának 150. évfordulóját.

Sétánk célpontja a 2000 óta Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságként működő Munkácsy utcai épület bejárata előtt álló Tűzkakas szobor, ami egy egykor csobogóként is működő medence közepén van elhelyezve. A mészkő díszkút tetején kitárt szárnyú, lángtarajú, óriásivá nőtt tűzkakas, oldalán emberalakos, a tűzeseteket és a mentést idéző domborművek láthatók.

Alkotója, Kiss Kovács Gyula (1922–1984) ismert, keresett, kétszeres Munkácsy-díjas köztéri szobrász volt. A Szent Péter-bazilika Magyarok Nagyasszonya-kápolnájában Rómában három süttői mészkő domborműve látható. Győri alkotása a tűzoltók áldozatkész munkájának állít emléket.

