Hétköznapok Prima-hősei – Dr. Hati Krisztina, a Karolina kórház Covid-osztályainak szakmai vezetője.

Ismét gazdára találnak Győr- Moson-Sopron megyében is a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) által alapított megyei Prima díjak.

MosonmagyaróvárA VOSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete a társadalmi felelősségvállalás kategóriában azokra is szeretné felhívni a figyelmet, akik a koronavírus-járvány alatt példaértékű munkával segítették a megyénkben élőket. Olvasóink dönthetik el az október 18-án 10 órától október 28-án 14 óráig tartó online szavazáson, hogy kié lesz az elismerő cím és a vele járó egymillió forintos díj.

Dr. Hati Krisztina, aki jelenleg a Karolina Kórház belgyógyászati osztályának osztályvezető főorvosa, a járványügyi időszak alatt, 2020 tavaszától a kardiológiai szakmacsoport vezetőjeként segítette a Covid-betegutak megszervezését. Az elmúlt másfél év alatt vezető kollégáival együtt többször szervezték át az osztályokat, részlegeket az ellátandó koronavírusos betegek számának függvényében.

2020 márciusában felkészültek a nagy rohamra: leállították a szakrendeléseket, melyek végül tavaly májusban újraindultak.

A második hullám idején már párhuzamosan kellett segítenie annak megszervezésében, hogy kellő számú szakember vigye a szakrendeléseket és az osztályokat, illetve a 2020 novemberében indult Covid- és szürkeosztályt. Kihívást jelentett a második és a harmadik hullám idején, hogy a jelentős számú betegnek ágyat tudjanak biztosítani vagy más intézményben elhelyezni őket.

Első körben a szürkeosztály szakmai vezetésével bízták meg, idén áprilistól valamennyi Covid-osztály az ő irányítása alá tartozik. Szervezőképességének köszönhetően a logisztikai kihívásokat is sikerült megoldani.

Minden eddiginél többször kellett a halállal szembenéznie orvosként. A második hullám idején, még az oltás előtt, családtagjai és saját egészségéért is aggódott. Az átoltottság után, a harmadik hullám idején mindennapi küzdelemmé vált az életmentés. Gyakran tették fel neki a kérdést: „Ugye nem hagynak meghalni?” Különös lelki terhet jelentett az ismerősök, kollégák elveszítése, fiataloké, akiknek társbetegsége sem volt. Dr. Hati Krisztinára munkaideje letelte után is számíthattak kollégái, gyakran hétvégén, esti órákban is hívhatták egy-egy eset kapcsán. A kétgyermekes édesanyát nagy fia is követi az orvosi pályán, aki egyetemi hallgatóként is kiveszi részét a Covid-ellátásból.