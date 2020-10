Harminc őshonos fát ültettek el Harkán

Az Agrárminisztérium hirdette meg a Településfásítási pályázatot, amelyből a Zöldülj Harka! önkormányzati programmal a település harminc darab a Kárpát-medencében elterjedt őshonos facsemetét – 14 hársfát és 16 kőrist – kapott.

Minden egyes csemetét harkai családok és közösségek ültettek a földbe. Kis tábla jelzi, hogy kik voltak.

Az eseményen Matyi Istvánné, Töreki István, Rombai László és Szabó Károly korábbi polgármesterek is részt vettek, és állítottak emléket annak, hogy harminc éve alakult meg az önkormányzat.

– A kapott fák száma összecseng azzal, hogy harminc éves évfordulóját ünnepeljük a harkai önkormányzat létrejöttének, ezért is fontos a korábbi vezetők részvétele. Az is öröm számomra, hogy sok család jött el, így a jövő generációit is megtanítjuk a környezetvédelem és környezettudatosság fontosságára – mondta Duschanek Péter polgármester, aki hozzátette, hogy az előttünk álló idő fejlődése rajtunk múlik és azon, hogy mire tanítjuk gyermekeinket.

Az eseményen Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője is részt vett az ötéves kisfiával együtt.

– Örülök, hogy Sopron környékén több település is sikeresen élt a magyar kormány által meghirdetett Településfásítási programmal. Most a kisfiammal jöttem el fát ültetni, mert szeretném minél korábban megmutatni neki a környezetvédelem szépségeit – mondta Barcza Attila, akinek fontos, hogy a gyermekeink, unokáink jövőjéről időben gondoskodjunk.

A országgyűlési képviselő beszédében azt is megemlítette, hogy a kormány évek óta kiemelt figyelmet fordít a klímaváltozás elleni küzdelemre, és a környezet védelmére is.