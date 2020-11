Harc az ellenséggel: így bánj el a vízkővel

Magyarország szinte minden részére elmondható, hogy kemény víz folyik a csapból. Területenként változó, hol jobban, hol kevésbé kemény a víz, azonban egységesen igaz, hogy a vízkő a legtöbb háziasszony életét megkeseríti.

A kemény víz az egészségünkre több módon is kedvezőtlenül hat, ráadásul nem is merül ki ebben minden negatívum. Az egészségünkön túl ugyanis háztartásunkban is számos bosszúság forrása a vízkő. Legyen szó akár csak a vízmelegítőről, a csapról vagy a zuhanykabinról, a vízkő eltávolításáról mindenkinek gondoskodnia kell. Ha nem tesszük, az esztétikai károkon túl könnyen gépeink meghibásodását is okozhatja. Íme néhány praktika, amivel felvehetjük a harcot a vízkővel.

Kézenfekvő lenne a különféle, boltokban és drogériákban kapható vízkőoldó szereket hívni segítségül, azonban nem minden esetben ez a jó megoldás. Az igazán makacs eseteknél persze nehéz házi praktikákat bevetve győzedelmeskedni, de legtöbbször mégis érdemes ezekkel kezdeni a harcot.

Míg a boltban kapható tisztítószerek zömében károsíthatjuk a felületeket, addig az otthoni megoldások kímélőbbnek bizonyulnak a felületekkel. A vízkővel azonban sikeresen elbánnak. Lássuk, mik ezek.

Ecet

Ha vízkő elleni harcról van szó, az ecet mindenkinek az első gondolata. Köztudottan hatásos ellenszer, ugyanakkor szúrós, savanyú illata sokakat elriaszt a rendszeres használatától.

Használata ráadásul nem csak hatásos, végtelenül egyszerű is, ezért érdemes bevetni. Egy erős, lehetőleg 20%-os ecettel gazdagon átitatott szivaccsal kezeljük a felületet, majd 10-15 perc idő elteltével, a szivacs dörzsfelületét használva, kevés erőkifejtéssel eltávolítható a felgyülemlett vízkő.

Háztartási gépeinkhez is eredményesen bevethető. Ehhez mindössze 1-2 dl higítatlan ecetet kell töltenünk mosó-, vagy mosogatógépünkbe, és üresen, egy magas hőfokú programot indítva máris hatékonyan tettünk a hosszú élettartamért.

Ammónia

Az ammónia neve talán még a középiskolai kémia óráról mindenki számára ismerősen cseng, azonban kevesen használják háztartásuk tisztán tartására.

Az ecethez hasonlóan rövid hatóidővel alkalmazható, ugyanakkor jelentős különbség, hogy hígitani szükséges. Kb. fél liter vízhez kell fél-háromnegyed pohár ammóniát keverni, és máris kész a hatékony, ám nem kártékonyan erős tisztítószerünk.

Só és szódabikarbóna

Mindkét említett szer önmagában is hatékony lehet súrolásra, citrommal vagy ecettel keverve azonban vízkőoldásra is bevethető.

Vízlágyító

Ha pedig nem csak háztartásunkat, hanem testünket is megkímélnénk a feleslegesen kemény víztől, érdemes lehet vízlágyítót vagy vízszűrőt használni. Vízszűrő berendezéssel szinte bárhol lehetséges a lehető legmagasabb minőségű, tiszta ivóvíz elérése, így nem véletlen, hogy egyre többen választják a különféle berendezéseket otthon, és irodai környezetben egyaránt.

