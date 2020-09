Hadüzenet a szeméthalmoknak Kapuváron: 700 köbméter hulladékot szállítanak el – fotók

Szigorúbb szankciók várhatók az illegális szemetelőkre. A „Tisztítsuk meg az országot!” elnevezésű program részeként október 1-jén indul illegális hulladéklerakók felszámolása az országban.

„Tisztítsuk meg az Országot!” elnevezéssel indított nagyszabású programot a magyar kormány a Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv keretében, melynek célja az illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása.

Boros Anita, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkára a keddi kapuvári sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a közreműködő szervezetek mindegyikénél kiválasztottak olyan mintahelyszíneket, amelyek alkalmasak a hulladék felszámolásához szükséges intézkedések feltérképezésére. Az első ütem eredményei alapján dolgozzák ki a következő időszak feladattervét.

Kapuvár a megyében egyedüliként szerepel a programban

Boros Anita elmondása szerint jellemzően vasutak, folyók, vízfolyások, nemzeti parkokban a turista útvonalak mentén és önkormányzati területeken, nehezen megközelíthető helyszíneken helyezik el leginkább az illegális hulladékokat. Ennek kiküszöbölésére az államtitkár szerint a tetten érések számának növelése, széleskörű együttműködés, és szigorúbb szankciók szükségesek:

– Kidolgoztunk egy javaslatot, amelyben az illegális hulladékot lerakókat szeretnénk szigorúan szankcionálni, a helyszínen megbírságolni, a legsúlyosabb jogsértő magatartásokat pedig büntetőjogi kategóriává minősíteni.

A szemét elhelyezésére eddig is lehetőséget adtak a hulladékudvarok, és az alkalmankénti lomtalanítás, emellett tervben van a települési gyűjtőpontok továbbfejlesztése is.

Boros Anita kiemelte, hogy az illegális szemétlerakók felszámolásához a lakosság közreműködésére is számítanak. Ingyenesen letölthető a HulladékRadar elnevezésű alkalmazás, melyre eddig 3 ezer bejelentés, és kétszer ennyi fotó érkezett.

Az államtitkár végül elmondta, hogy szerdán zárul a pilot-program települési önkormányzatokat érintő szakasza, október 1-től pedig megkezdődik az ország megtisztítása.

Gyopáros Alpár, a Modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, országgyűlési képviselője az illegális hulladékfelhalmozással kapcsolatban kiemelte, hogy a tisztább környezethez a felelősségteljes magatartással járulhatunk hozzá, majd kitért a településfejlesztési programokra:

– A kormány nagy figyelmet fordít a vidéki életminőség javítására, melyből minden település profitál – jegyezte meg a kormánybiztos.

Kapuvár polgármestere, Hámori György a program eddigi eredményeire is beszámolt, miszerint 7 helyszínen mintegy 700 köbméter hulladékot találtak, melyeknek elszállítása már elkezdődött. A városvezető egy helyi szerveződésre, a lakosság bevonására is felhívta a figyelmet: – A Lajtos Zoltán koordinálta csoport önkéntesei az út menti szemétgyűjtéssel segítik az önkormányzatot, és a felderítésben is komoly szerepet játszanak.

A polgármester beszédében üdvözölte, a program hulladékmentesítést célzó kezdeményezését, s a szigorúbb lépéseket, szankciókat is támogatja.