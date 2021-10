Győrújbarát, Vámosszabadi és Dunaszeg kishuszárainak is szurkolhatunk a Nemzeti Vágtán

Három Győr-Moson-Sopron megyei kishuszárnak is szurkolhatunk a hétvégén a Nemzeti Vágtán. A 13 éves győr­újbaráti Szabó Dalma, a 16 éves, vámosszabadi színekben induló Szemenkár Alexandra és a dunaszegi, szintén 16 éves Nagy Noémi áll rajthoz, hogy a mai középdöntő után a vasárnapi döntőbe vágtázzanak a Hősök terén. Idén rekordszámú kishuszár versenyző került a középdöntőbe, a korábbi 18 után most 25-en kvalifikálták magukat a budapesti versenyre.

Szabó Dalma hat éve lovagol, a Győri Ördöglovasok oszlopos tagja. A lovas színházzal többször járt már a Nemzeti Vágtán mint fellépő, de rajthoz még egyszer sem állt. Manitou nevű lova azonban már rutinos vágtázó, gazdája, a 17 éves nyúli Marczali Laura korábban rendszeresen indult vele a megmérettetéseken. Ő azóta felcseperedett, jövőre már a felnőttkategóriában szeretne versenybe szállni új lova, Kökény hátán. Most a 13 éves Dalmán a sor, hogy minél jobb eredményt érjen el a budapesti középdöntőben. Az új reménységet Laura tanította és edzette a vágtára, korábbi tapasztalatai alapján készítette fel a lovat és lovasát.

– Ez most egy újabb kihívás, de bízunk a legjobbakban. Manitouval hetente többször edzenek, úgy érezzük, hogy nagyon erős a mezőny, biztos szoros lesz a küzdelem a középdöntőben – fogalmazott Szabóné Rita, Dalma édesanyja.

A győrújbaráti versenyző másodikként jutott a középdöntőbe a borsodi elővágtán. Nem is számítottak rá, hogy elsőre a legjobbak között szerepel. – Csak tapasztalatszerzésként mentünk az első elővágtára – vallotta be a büszke édesanya, aki szerint a gyermek lelkét is tréningezni kell egy ilyen megmérettetés előtt.

A ló és lovas közti összhang is sokat nyom a latba, hogy hogyan szerepelnek a futamon. Manitou karakteres magyar sportló, két hétig nehezen fogadta el új lovasát, többször ledobálta a törékeny lányt, de azóta sikerült összeszokniuk.

Nagy a nyomás a lovason

Szemenkár Alexandra az elmúlt hat évben háromszor jutott el a fővárosi futamra, 11 éves kora óta versenyzik. Idén Fintor, a hucul póni hátán szeretne győzelemre törni. Alexandrát Nemes Natália lovasedző készítette fel a versenyre, a mindennapos edzések után azért hagytak két napot a pihenésre is.

Nagy a nyomás a tehetséges lovason, hiszen idén tölti be a tizenhatot, ami korban az utolsó esélye, hogy ismét kishuszár lehessen.

– 2015-ben voltam először Budapesten a Hősök terén a Nemzeti Vágtán. 2017-ben és 2018-ban is a döntős kishuszárok közé kerültem, az azt követő két évben viszont csak az előfutamokig jutottam. Remélem, idén sikerül minél jobb eredményt elérni és a döntősök közé jutnom – fejtette ki a gönyűi Szemenkár Alexandra, aki idén Vámosszabadi színeiben képviseli Győr-Moson-Sopron megyét.

Az első vágtája

Nagy Noémi szerint is elég erős mezőny alakult ki a budapesti futamra.

– Nem lehet mindenre felkészülni, de a tőlünk telhetőt megtettük. Nagyon várom a versenyt, most először vágtázhatok a Hősök terén. Márciusban derült ki, hogy Ousor Dománnal indulok, azóta jól összeszoktunk, bízom benne, hogy jók leszünk együtt – mondta el lapunknak a 16 éves dunaszegi lány, aki a hétvégi futamon szeretné a maximumot kihozni magából. Bár kora miatt idén nevezhetett utoljára a kishuszár kategóriában, reméli, hogy lesz lehetősége a felnőttek között is rajthoz állni. A fiatal tehetség 11 éve lovagol, idén csatlakozott a Baján Team lovasklubhoz, akik felkészítették a vágtára.

A cél legalább a középfutam

Győr-Moson-Sopron megyéből nincs induló a hétvégi középdöntő felnőttmezőnyében, Komárom-Esztergom megyét is csak egy lovas, Mátyás Edina Daniella képviseli a Nemzeti Vágtán.

Tata képviseletében száll nyeregbe a győzelemért, és tanítványa is követi Budapestre.

A herélt kisbéri félvér, Licino Lego nyergében az iváni vágtát választotta a selejtező helyszínéül. Jó döntésnek bizonyult, hiszen a Győr-Moson-Sopron megyei helyszínen – ahol először rendeztek futamot – Daniella a második helyen ért célba. Ló és lovasa jól teljesített.

– Már tavaly is Lego nyergében indultam a Nemzeti Vágtán, az előfutamot megnyertük, a középdöntőig jutottunk. A cél idén is legalább a középfutamba kerülni. Korábban többször döntős voltam, eddigi legjobb eredményem egy harmadik helyezés, és két alkalommal negyedik lettem. Az elsőt kivéve eddig mindegyik Nemzeti Vágtán indultam. Egyik tanítványom, Eck Viktória is sikeresen szerepelt, Rainy Day nyergében ő is bejutott a budapesti fináléba, ahol a Komárom-Esztergom megyei Baj községet képviseli.