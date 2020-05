Győri DJ karantén bulik – Nem kell lemondani a bulizásról

Saját lakásunkban is discozhatunk minden második héten pénteken. Füzi Ernő vagy ahogy a szakmában ismerik DJ Rnő online élőben keveri a zenét, hogy a korlátozások idején is legyen mire bulizni, szórakozni.

Ha valaki igazán élvezi a munkáját, annak nehéz elfogadnia, ha egyik napról a másikra abba kell hagynia. Nem volt ezzel másképp Füzi Ernő sem, aki Győr egyik legismertebb Dj-je.

– Közel huszonkét éve dolgozom a szakmában, ez idő alatt szinte nem volt egyetlen szabad hétvégém se. Így mikor a járványügyi intézkedések miatt a szórakozó helyeknek be kellett zárniuk, nagyon hamar hiányérzetem lett – mesélte el DJ Rnő. – Az első ilyen estet egy hónapja csináltam, akkor még a Facebookon. Rengeteg pozitív üzenet érkezett a Retró esttel kapcsolatban, voltak magyarok, akik Kínából, Svájcból vagy épp Kanadából jelezték, hogy engem hallgatnak. Ezt követően egy szakember bevonásával készült egy Twitch csatorna, ahol több kollégámmal együtt már komolyabb és jobb minőségű adást tudunk sugározni, minden második pénteken este 19 és 22 óra között.

Kérdésünkre azt is elmondta, hogy nagyon nehéz megszokni, hogy most nem látja az emberek visszajelzéseit, nem hallja a tömeg hangját.

– A chat felületen folyamatosan követjük a hallgatók reakcióit, de persze ez nagyon más, mint amit megszoktunk. Leginkább ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor még kezdőként otthon gyakoroltam az esti fellépések előtt- mondta el Füzi Ernő. – Persze most már a sok év tapasztalatával tudjuk mit szeret hallani a közönség és persze ők is tudják mire számíthatnak tőlünk. A Banhof live élő közvetítésein, is a mai és régebbi slágerek széles palettájával dolgozunk, úgy gondoljuk ez a stílus a mi erősségünk.

Azt, hogy a korlátozások feloldása után, milyen változásra lehet számítani a bulizási szokásokban egyelőre még csak találgatják.

– Nem lehet előre megmondani, hogy a kihagyás után esetleg tovább akarnak majd bulizni az emberek vagy esetleg mindenki hozzá szokik a tíz órai fekvéshez és e miatt esetleg érdemesebb lesz korábban kezdeni a szórakozó helyeken – mondta el a DJ. – Azt biztosan tudom, hogy hiányzik nekik disco, a tömeg, a találkozások.

Füzi Ernő azt javasolja mindenkinek, hogy hallgasson minél többféle zenét és ne ragadjunk le egyetlen stílusnál.

– A zene a legjobb pszichiáter, meg tud nyugtatni, el tud lazítani vagy épp felpörgetni, ha épp az kell. Használjuk ki, hogy ez mindig ott van nekünk.