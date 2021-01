Győr750 kvíz – Emlékszik II. János Pál pápa felejthetetlen győri látogatására? 8 kérdés és kiderül

A kisalfold.hu-n minden hétfőn Győrhöz kapcsolódó kvízjátékot talál, mellyel próbára teheti tudását a városról. A 750 évet felölelő, egész éves kvízjáték fontos eseményeket, helytörténeti értékeket vesz sorra, történelmi tudásra és lokálpatrióta ismeretekre épít.

1 /8 Mikor járt Győrben II. János Pál pápa? 1997. április 14-én 1995. június 4-én 1996. szeptember 7-én 2 /8 Megyénkben Győrön kívül hol járt még a Szentatya? Lébényi Szent Jakab plébániatemplom Pannonhalmi Bencés Főapátság Árpás Árpád-kori ősi temploma 3 /8 Hol pontifikálta Győrben szabadtéri szentmiséjét II. János Pál? A Káptalandombon Az Ipari Parkban A kismegyeri csata helyszínén 4 /8 Hány hívő vett részt ezen a pápai szentmisén? 90 ezer 120 ezer 150 ezer 5 /8 Kinek a győri sírjánál tett látogatást és imádkozott a Szentatya? Apor Vilmos mártír püspök Jedlik Ányos bencés szerzetes, feltaláló Zechmeister Károly, Győr egykori híres polgármestere 6 /8 Ki kezdeményezte a pápa meghívását Magyarországra? Göncz Árpád köztársasági elnök Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát Glatz Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke 7 /8 Ki volt a győri megyéspüspök a pápalátogatás idején? Pataky Kornél Pápai Lajos Veres András 8 /8 A Szentatya kétnapos látogatása során hányszor mondott beszédet magyarul? Négyszer Ötször Hatszor Egész jó! Szuper! Hibátlan, gratulálunk! Megosztom

Az érintés ereje

Van néhány kivételes pillanat az ember életében, melyek minden másnál mélyebbre vésődnek be az agy rejtett tekervényeibe, s ott is maradnak elfelejthetetlenül. Olyan erővel őrződnek meg, mintha a pillanat megtörténte múlna rajta, mintha a sejtek is tudnák az örök igazságot, hogy az idő előbb-utóbb felmorzsolja az embert, s csak történetek maradnak utánunk, meg az őrző emlékezet.

E szempontból hálás munka az újságíróé, aki ha szerencsés, ha figyel, és felkészül rá, ha jó időben lehet jó helyen, számos olyan esemény átélőjévé válhat, aminek más szakma művelőjeként sohasem. Ez még akkor is így van, ha e személyes találkozások természetükből adódóan ritkán kívánnak nyilvánosságot, rendre ki is maradnak a tudósításokból, s csak nagy idő multával, megfelelő alkalmat találva jutnak nyomdafestékhez, mint most ez a történet boldog emlékű II. János Pál pápa Pannonhalmán és Győrben tett látogatásának tizedik évfordulóján.

Az emlékezetes ipari parkbeli szabadtéri szentmisét követően az egyházmegye képviselőivel találkozott a győri bazilikában Szent Péter lengyel utóda. Bár az ősi falak befogadóképessége határt szabott a meghívottak számának, a sors kegye folytán feleségemmel együtt ott lehettünk a bensőséges ünnepen.

Szitáló esőben, hosszú sorban állva várakoztunk bebocsátásra, a biztonságiak alaposan átvizsgálták az érkezőket – köztük bennünket is – mielőtt elfoglalhattuk kijelölt helyeinket. Már a gondolat önmagában is különös érzéssel töltött el bennünket, hogy egy zárt térben lehetünk Krisztus földi helytartójával, de Őszentsége megérkezése felülírt minden várakozást. Puszta jelenléte, misztikus kisugárzása békességet árasztó feszültséggel betöltötte a hatalmas tér minden négyzetméterét. Szerencsénknek köszönhetően helyünket a főoltárhoz vezető templomfolyosót szegélyező padsor bal szélére jelölte ki a gondviselés, így jól láthattuk a megérkező, bevonulását az egybegyűltek üdvözlésével meg-megszakító Péter-utód minden mozdulatát. S itt újra meg kell említenem a sors kegyét, hiszen a Szentatya eközben éppen mellettünk állt meg karnyújtásnyira. Talán sejtette, hogy mennyire vártuk ezt a pillanatot, talán látta rajtunk, hogy összetartozunk, s talán megérezte, hogy feleségem akkor már négy hónapja Flóra lányunkat hordja a szíve alatt. Nem tudom. Annyi bizonyos csupán, hogy szemünkbe nézett, hozzánk lépett, mindkettőnk kezét összefogta, s két keze közé zárta néhány pillanatra, majd áldást osztva ránk lépett tovább.

Ehhez fogható, lelket gyógyító békességet csak Padovában éreztünk, ahol az ottani katedrálisban megérinthettük Szent Antal márványszarkofágját. Hosszú percekig tartott, amíg ocsúdni tudtunk a történtek varázsa alól, s az akkor átélt pillanatok így, tíz év távolából sem halványodtak el. S amikor csak eszembe jut, általa is formálódik bennem bizonysággá a sejtés, hogy vannak láthatatlan szálak, amikre mintegy titkos olvasóként felfűzhetők a nagy egyetemes rend igazgyöngyei. Meggyőződésem, hogy II. János Pál pápa e rend része volt életében, s az ma is. Érintése azóta is velünk van. Mindhármunkkal.

Keszei L. András (2006)