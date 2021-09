Győr legújabb testvérvárosa Dunaszerdahely – Rövid látogatást tettünk a Csallóköz fővárosaként ismert településen – fotók

Alig egy hete, hogy ünnepélyes keretek között Dunaszerdahely és Győr polgármestere testvérvárosi megállapodást írt alá. Ennek apropóján egy rövid látogatást tettünk a Csallóköz fővárosaként ismert településen, hogy megismerjük értékeit, lakóit.

Ezt ne hagyja ki! Üldözné a baloldal az adózókat

Dunaszerdahely területe már a bronzkorban is lakott volt, kereskedelmi fontosságát pedig mind a mai napig megőrizte a felvidéki magyarság számára. A település 1960-ban kapta meg a városi címet, ezzel egyidejűleg régi épületeit, utcáit a „modern szocialista városkép” jegyében elbontották, helyükre ma is álló panelházak, kockaépületetek kerültek. Mindezek ellenére a mintegy 24 ezer főt számláló Dunaszerdahely (Dunajská Streda) ma – nagy autóforgalma ellenére – egy élhető, roppant hangulatos település.

Itt Vámbéry Ármin is otthon érezte magát

Néhány órás belvárosi sétánkon Nagy Attila helytörténész volt a kalauzunk, egyben szívélyes vendéglátónk. Utunk során elsőként megcsodáltuk a híres MOL Arénát, az itthon is népszerű, magyar játékosairól is jól ismert DAC szupermodern stadionját, majd a belváros nevezetes szobrait, emlékműveit, közöttük a híres Vámbéry Ármin Kelet-kutatónak, a XIX. század egyik leghíresebb magyar tudósának szobrát.

– Vámbéry ugyan Szentgyörgyön (ma szlovákiai település) született, mégis, amikor ide költözött, sokkal inkább szerdahelyinek vallotta magát – mesélte vezetőnk.

A város védőszentjéről, Sárkányölő Szent Györgyről kapta nevét a város legrégebbi, barokk temploma, ahonnan pár lépés csupán a Makovecz Imre tervezte városháza különleges épülete és annak mesebeli nagytanácsterme. Itt írták alá a múlt héten a testvérvárosi szerződést.

Nagybevásárlás és Győri Balett

Délelőtt van, ilyenkor kevesen járnak a városban. Vezetőnktől megtudtuk, hogy a lakosság nagyrészt a városon kívül dolgozik, sokan járnak Pozsonyba és többen ingáznak Győr és Dunaszerdahely között is. A helyiek egyébként nagyon barátságosak, szívesen elegyedtek szóba velünk.

– Sokkal előbb átmegyek Győrbe, mint Pozsonyba – kezdte Nagy László, aki egyébként a DAC gondnoka. – Amíg nem volt a vírus, nagyon sokan jártak át rendszeresen moziba. Idén nyártól újra mi is minden héten ott intézzük a nagybevásárlást. Az élelmiszeren kívül többnyire ruhát is Győrben veszünk. A fiam lovagol és íjászkodik, neki kizárólag ott tudunk megfelelő ruházatot, felszerelést venni.

– A neten olvastam, hogy testvérvárosok lettünk, ami kicsit meglepett, mert valamiért azt gondoltam, hogy már régen azok vagyunk – mondta Petőcz Viktória helyi lakos. – A családommal szívesen járunk a Győri Nemzeti Színházba, szeretjük a Győri Balettet, és havi egyszer étterembe is megyünk a városba. Szeretem a magyar konyhát, a fűszeres – de nem csípős – ízeket, a paprikás csirkét és a halászlét.

Thermalpark sok tanulsággal

Egy jó pilseni típusú sörnek mi sem tudunk ellenállni, így a városka egy kedves kerthelyiségében találunk enyhet a nagy melegben. Folytatva utunkat, a nemrégiben felújított Sárga kastély impozáns épülete után a város másik nagy vonzerejét, a Thermalparkot fedezzük fel. A 18 hektáros területen tíz medencével, szaunavilággal, masszázsközponttal, 47 szobás hotellel, kempinggel és egy fürdésre, vízi sportokra kiválóan alkalmas természetes tóval várják a kikapcsolódni, feltöltődni vágyókat. A létesítmény a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően egyre szépül. Mint megtudtuk, a helyiek kedvezményes belépőt kapnak, de nagyon sok vendég érkezik a szomszédos Csehországból is. A minden igényt kielégítő fürdőparadicsomban feltűnően nagy a rend és a tisztaság. Mint a termál munkaügyi vezetőjétől megtudtuk, a nyári hónapokban az intézmény 160 alkalmazottal üzemel. A rend, a tisztaság egyébként az egész városra jellemző. Ahogyan a szerdahelyiek kedvessége, barátságossága is. A felvidéki magyarok szeretik a viccet, könnyen nevetnek és akkor is mosolyognak, amikor mi, itthoni magyarok ok nélkül is komorak vagyunk. Szép élményekkel, tanulságosan zárult rövid kirándulásunk Csallóköz szívében, ahová minden bizonnyal szívesen térünk még vissza.