Gyógyít és értéket is teremt a sopronkövesdi Ölbei Kinga

Tíz évvel ezelőtt kezdett el szabadidejében szappankészítéssel foglalkozni a sopronkövesdi Ölbei Kinga. Kezdetben kizárólag a családjának állított elő természetes anyagokból bőrbarát és mutatós szappanokat. Ma már az Alpokalja–Fertő-táj Vidék Minősége védjegyes hálózatának tagja.

Ölbei Kinga hamar megtapasztalta, milyen jótékony a hatása a kézzel készült, kecsketejes szappannak a bőrére. Műhelye ma már az Alpokalja–Fertő-táj Vidék Minősége védjegyes hálózatának is tagja.

– Mindig szerettem a kézzel készített ajándékokat, de az is fontos szempont volt, hogy hasznos dolgokat adjak a szeretteimnek. 2011-ben karácsony előtt a férjem hívta fel a figyelmemet, hogy indul egy szappankészítő tanfolyam, amire elmentem. Abban az évben mindenkit a szappanommal leptem meg. Nagy sikert arattak – emlékezett vissza a kezdetekre Ölbei Kinga, aki civilben matematika és olasz szakos tanár.

Kilenc recepttel kezdett

A hobbi idővel egyre jobban kitöltötte a mindennapjait, Kinga pedig lelkesen vetette bele magát az illatos világba. Kezdetben kilenc bevált receptje volt, amiket évekig rendszeresen készített.

A kézműves szappant rendkívül gyorsan és könnyen elő lehet állítani, fél óra alatt akár ötven darab is elkészül. Ez a mennyiség egy évre elegendő lehet egy teljes családnak.

A kecsketej az alap

– Rajtunk kívül a barátaim is elkezdték előszeretettel használni a natúr termékeimet, majd jött a gondolat, hogy érdemes lenne ezzel foglalkozó vállalkozást indítani – tette hozzá. Végül négy receptet engedélyeztetett az illetékes hatóságnál: levendulásat, citromfüveset, körömvirágolajasat és mentásat. Mindegyik szappan fő összetevője a kecsketej.

– Gyógyító cél is vezérelt, hiszen ezt a példát hoztam otthonról. Édesapám és a húgom is háziorvos, bár a testvérem inkább a természetes orvoslás elkötelezettje – mondta a szappankészítő matematikatanár, aki szerint analizáló látásmódját a vállalkozásában is jól tudja hasznosítani. Hozzáfűzte, van olyan vásárlója, akinek az övsömörét is normalizálták a szappanjai.

Mindenki küldetéssel születik

Kinga fontosnak tartja, hogy ne csak felhasználja a természet kincseit, hanem ő maga is értéket teremtsen. – Vallom, hogy mindenki küldetéssel születik erre a világra. Az önkifejezéshez nem kell feltétlenül művészi alkotásokra gondolni, lehet ilyen a főzés, a takarítás vagy bármi más is. A lényeg, hogy létrehozzunk valamit, ami nemcsak nekünk okoz boldogságot, hanem a Földünknek is hasznos – mondta.