Gyereknap – A Kisalföld idén 8 lurkónak teljesítette a kívánságát + Sok-sok fotó, videók

A vasárnapi gyereknap alkalmából a Kisalföld is azon munkálkodott, hogy különleges programokkal, élményekkel, meglepetésekkel kedveskedjen. Idén nyolc kívánságot váltottunk valóra.

Kívánj egy nagyot, mi teljesítjük! – szólt gyermeknapi kampányunk, amelyre számos levél érkezett. Örömmel olvastunk minden egyes sort, amit a gyerekek írtak szerkesztőségünknek. Ötöt ígértünk, végül nyolc lett belőle. Olyan élményekhez kapcsolódó kívánságokat teljesítettünk, amelyek azért különlegesek, mert segítség nélkül nehéz lett volna megvalósítani.

Áron egy fűnyíró traktorral nyírhatta Győrben a gyepet, Emili pedig többévnyi kihagyás után újra lovagolhatott. Krisztián a családjával szeretett volna eljutni az állatkertbe, Luca pedig gondozóként akart segíteni. Mindkettőt teljesítettük. Borisz és Judit a Kisalföld székházába látogatott, mindketten érdeklődnek az újságkészítés iránt. Zsombor mentő, Gábor pedig orvos szeretne lenni, ezért ellátogattunk velük a győri mentőállomásra.

„Minden vágyam, hogy az állatkertben dolgozhassak, szeretném gondozni, simogatni, szeretgetni őket” – kezdte levelét a hatéves Kovács Luca, aki gyermeknapi felhívásunkra küldött levelet szerkesztőségünkbe.

„Nagyon szeretnék eljutni egyszer a négy testvéremmel, anyukámmal és apukámmal az állatkertbe” – hangzott a másik levél, amit a 10 éves Molnár Krisztián címzett lapunknak. A győri Xantus János Állatkert segítségével mind a két lurkó kérését teljesíteni tudtuk, egy teljes napot tölthettek el a parkban. Mivel Luca később dolgozni is szeretne az állatkertben, Gyömörei Kitti állatgondozó örömmel mutatta meg a kislánynak a bemutatók sztárjait. Megismerkedhetett a kék-sárga ara papagájjal, Aruval, akit a karjáról reptetett. A trükkökért cserébe földimogyoró volt a jutalom, Aru pedig búcsúzóul integetéssel köszönt el Lucától. A lelkes állatbarát még egy új, kísérleti show-elemben is segíthetett Kittinek. A produkcióban apró patkányok szaladnak majd végig kifeszített köteleken, végül pedig egy fahajóba menekülnek. A fürge apróságok után egy görényre esett Luca választása, akit egy kis simogatás után különböző trükkökre is rávett néhány finom falatért.

Közben a Molnár család Krisztián vezetésével – két nagy csomag zooeleséggel a kezükben – indult útnak a győri állatkertben, hogy minden egyedet alaposan szemügyre vegyenek. Molnár József és felesége, Molnárné Karacs Eszter elmondta, hogy a Gyermeknapi kívánság­özönnel nemcsak egy, de mind az öt gyermekük álmát valóra váltottuk. A legkisebbeknek, Eriknek, Olivérnek, Márknak a zsiráfok etetése tetszett a legjobban. A két idősebb testvér, Zoltán és Krisztián pedig a leginkább azt élvezték, hogy testközelről is megfigyelhették a gyűrűsfarkú makikat. Az egész napos program részeként ellátogattak a hüllőházba, és a néhány hete átadott pingvin-látványbemutatóhoz is. Az állatkert jóvoltából nemcsak egy-egy gyerkőc, hanem két család arcára is mosolyt tudtunk csalni a meglepetéssel.

Berregő meglepetés volt Áron álma

– Ez elképesztő! – kiáltott vidáman a fűnyíró traktor láttán Farkas Áron. A hétéves fiú régóta imádja az óriás mezőgazdasági gépeket és a fűnyíró traktorokat, amelyekkel Győrben dolgoznak. Ezért a Kisalföld Gyermeknapi kívánság­özön akciójára azonnal tollat ragadott és levelet írt. A nagy vágy az volt, hogy egy fűnyíró traktorral nyírhassa a gyepet egy hatalmas területen. Nagykutasi Viktornak köszönhetően egy nagy teljesítményű, önjáró, Toro típusú gépet vezethetett. Indulás előtt Szabó Balázs gépkezelő megmutatta a fűnyíró kezelőfelületét Áronnak, nagy figyelmet fordítva azokra a gombokra, amelyekkel beállíthatták a kaszák vágásának nagyságát és sebességét. – Ha nagy leszek, traktoros leszek – újságolta Áron a traktoron ülve az első kör után. Elmondása szerint ha valamilyen munkagépet meglát a városban, azonnal megáll és hosszú percekig figyeli, hogy tapasztalatokat gyűjtsön. – Kicsi korom óta imádom őket. A legjobban az tetszett, ahogy a gép fordult és hogy a két oldalán nyírta a füvet – mondta.

A mentők új reménységei

Mindössze nyolcéves, de nagyon határozott elképzelései vannak a jövőjét illetően a kónyi Lukács Gábor Bálintnak. Hároméves kora óta orvos szeretne lenni, nagy álma, hogy egyszer mentőhelikopterrel repüljön. A bátor iskolás azt kívánta gyermeknap alkalmából, hogy belülről is megnézhessen egy valódi mentőhelikoptert, repülőt vagy mentőautót. Utóbbit örömmel teljesítette az Országos Mentőszolgálat, tegnap Fogarasi Zoltán vezető mentőtiszt és bajtársai vezették körbe Gábort és a 10 éves Kovács Zsombort a győri főhadiszálláson. Zsombor ha felnő, mentőautón szeretne dolgozni, mert ők segítenek a bajbajutottakon. Nagy álma vált valóra azzal, hogy megnézhette, mit is csinálnak pontosan a mentők. Csaplár Balázs mentőápoló részletesen bemutatta a fiúknak, mi is található a hatalmas mentőautóban. Lépésről lépésre megismerhették a légzéssegítő és diagnosztikus eszközöket, a gyógyszeradagoláshoz, váladékszíváshoz szükséges kellékeket. És azt is, hogyan működik a lélegeztetőgép és a defibrillátor, ami EKG-t is készít. Valamint megnézhették azt a több száz gyógyszert, kesztyűt, fertőtlenítőt és injekciós tűt is, amivel egy mentő­ápoló, orvos és mentőtiszt látja el a betegeket. A terepszemlén kipróbálhatták, milyen egy mentőautó volánja mögött ülni, és azt is láthatták, hova érkeznek be a hívások, ha baleset történik. A látogatás végén a két fiatal reménység lapunknak elárulta, hogy a hangos sziréna volt a kedvencük. Fogarasi Zoltán búcsúzóul egy-egy mentőmackóval ajándékozta meg a gyerekeket.

A Kisalföld székházában jártak

Mindig öröm, ha a gyerekeket az a hivatás is érdekli, amelyet mi magunk is űzünk. Idén két ifjú reménység is azt kérte, hogy megnézhessenek egy szerkesztőséget belülről, mert érdekli őket az újságírás. Berger Boriszt és Simon Juditot a Kisalföld főszerkesztője, Varga Ottó kalauzolta végig a szerkesztőségben és a nyomdában.

Judit és Borisz megnézték, hogyan születik az újságcikk, a sajtófotó, és ezekből hogyan áll össze egy napilap, jelesül a Kisalföld, és azt is láthatták, milyen hatalmas gépek, mennyi papír és milyen komoly munka kell ahhoz, hogy végül kézzelfogható, kellemes papír­illatú újság kerülhessen az olvasók kezébe.

Mindketten nagyon érdeklődőek voltak, a 13 éves Borisz számos kérdéssel bombázta az újságírókat és a szerkesztőket, látszott, hogy komolyan érdekli az újságírás. Judit magával hozta saját „könyveit” is, író szeretne lenni, és persze az minden vágya, hogy nyomtatásban is megjelenjen egyszer majd valamelyik.

A Kisalföld igyekezett ebben segíteni. Grafikusunk, Orbán Norbert, amíg a gyerekek a nyomda működésével ismerkedtek, az egyik írásához elkészítette a könyv­borítót.

„Igazi élmény volt”, „ez az egyik legszebb ajándék volt életemben” – mondták végül. Nekünk is.

Emili lóháton járta az erdőt

A kilencéves Csala Emili kívánsága az volt, hogy lóháton csodálhassa meg a Kisalföld erdeit. Korábban négy évig lovagolt, de terepen nem sikerült kipróbálnia a közkedvelt sportot.

Gyermeknap alkalmából elvittük a mosonszentmiklósi Ló-Erő Alapítvány székhelyére, ahol Sárközi Tünde vezetésével egyórás tereplovagláson vehetett részt. Emili kezdeti bátortalansága a nyeregbe ülve azonnal eltűnt, a túra végére pedig olyannyira feloldódott, hogy ügetve tértek vissza Zarándok nevű lova hátán.

– Nagyon örültem, hogy újra lovagolhatok. Zarándok nyugodt, békés természetű paripa, de a legaranyosabb a minket végig kísérő, nemrég született kiscsikó volt – mondta fülig érő mosollyal a lány.

Emili édesanyja, Szabina szerint gyermeke szívébe zárta ennek az emlékezetes napnak a történetét, a mosolyt le sem lehetett törölni az arcáról. – Azt hiszem, a mai nap után újra vissza kell térnünk egy-egy lovaglás alkalmára.