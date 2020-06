Gránátot dobtak és célba lőttek a bercsényisek – fotók

A héten tartották a Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szakgimnázium és Szakközépiskola rendészeti szakos tanulóinak nyári szakmai gyakorlatát.

A gyakorlati héten a rendészeti szakfeladatok mellett honvédelmi alapismereteket is oktattak. A programhoz a Magyar Honvédség győri toborzóirodájának munkatársai nyújtottak segítséget.

– A tanintézet és a katonai toborzóiroda több évtizede fennálló kiváló együttműködésére építve sikerült a vírusveszélyhelyzet megszűnését követően szinte azonnal megszervezni a szakmai hét programját, így a tanulók a nyári szünidő előtt még egyszer újra találkozhattak és együtt tölthettek néhány napot – tudtuk meg Reider László igazgatóhelyettestől.

„A hét során közel 120 tanuló vett részt a hon- és rendvédelemhez köthető különböző szakmai feladatokban. A katonai toborzóiroda által szervezett felkészítést a Béri Balogh Ádám Honvédszálló udvarán tartották. Fontos volt számunkra, hogy a megszokott, zárt tantermi környezetből kimozdítsuk a diákokat és a természetben végezhető elemeket helyezzük előtérbe. A biztonsági oktatást követően ezért három foglalkozási helyet rendeztünk be számukra, ahol oktató kézigránáttal dobógyakorlatokat végeztek s lőelméleti alapismeretek oktatását követően airsoft fegyverekkel lőhettek célba. Mindezek mellett egy rövid kézifegyver-történeti előadást is hallhattak a diákok, melynek során hatástalanított fegyverek segítségével a legjellemzőbb működési mechanizmusokat is megismerhették” – mondta Orosz László Sándor őrnagy, a toborzóiroda vezetője.

– Iskolánk együttműködése a honvédséggel az 1980-as évekig nyúlik vissza, azóta töretlen a kapcsolat. Iskolánkban jelenleg közszolgálati ügyintézői, rendészeti képzést folytatunk, melynek során a diákok megismerkedhetnek többek között a rendőrségi, a katasztrófavédelmi, a büntetés-végrehajtási szervekkel és fel­adataikkal, illetve a személy- és vagyonőri területtel – mondta el Reider László igazgatóhelyettes. – A tanév sikeres teljesítéséhez szakmai gyakorlaton kell részt venniük. A vírushelyzet miatt ugyan nehézségekbe ütközött a megszervezése, a győri toborzóiroda segítségének köszönhetően azonban színesedett a szakmai gyakorlatunk a rendvédelmi ismeretek mellett honvédelmi alapismeretekkel is. A jövőt tekintve a Honvéd Kadét Program meghirdetésével – melyben részt szeretnénk venni – 1992 után újból katonai osztálya lehet a Bercsényi-iskolának.