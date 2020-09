Food Truck Show – Gasztroőrület a Radó-szigeten Győrben – fotók

Csak a Radó-szigetig kell mennünk, hogy találkozzunk a görög, olasz, spanyol, amerikai életérzéssel, mégpedig ételkülönlegességeken keresztül.

A desszertek sem hiányozhatnak, holland édességek és kézműves fagylaltok is kaphatók a helyszínen. A hétvégén a legvagányabb 22 street food járgány mellett 17 hazai és külföldi kézműves sörfőzde különlegességeit is megkóstolhatják az érdeklődők. Az ország minden részéről érkeznek csilimanufaktúrák a szigetre. A hat termelő kínálatában megtalálhatóak csiliszószok, csilifűszerek, csiliőrlemények és -cseppek. A háromnapos Food Truck Show-n beszerezhetik az egyedi dizájnnal készült repoharakat. Túl azon, hogy a műanyaghulladék mennyiségét jelentősen csökkenti az ötlet, egy városmotívum-grafika is került a természetbarát megoldásra. Az esemény ingyenes, vasárnap 11 órától 20 óráig látogatható.