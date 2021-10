Folyamatos újratervezés és fenntarthatóság

Az alkalmazkodás és a gyors döntések éve volt az idei a Gimex-Hidraulika Kft.-nél, amely a járványhelyzet okozta bizonytalanság ellenére jó évet zár.

– Ahogy az várható volt, a 2021-es év alig-alig volt tervezhető, a járványhelyzet okozta bizonytalanság miatt szinte napról napra változtak a dolgok, gyorsan kellett alkalmazkodni, döntéseket hozni – mondja Görcs Annamária, a hidraulikával és befogástechnikával foglalkozó győri vállalkozás ügyvezetője.

– A pandémiához társult az alapanyaghiány, az autóiparban zajló változások, amelyek jövőre is folytatódnak, ezért folyamatos az újratervezés. Ebben a helyzetben senki nem lát előre, lehetetlen tartani a terveket. Ennek ellenére a Gimex árbevétele már októberben elérte az előző évit, így nincs okunk panaszra – mondja joggal optimistán a cégvezető. Nem véletlen, hogy a cég idei „házi mottójának” egy találó Darwin-idézetet választott: „Nem a legerősebb marad fenn, nem a legügyesebb, hanem aki a legjobban tud alkalmazkodni.”

A járvány okozta kényszerhelyzet új megoldásokat is hozott a Gimexnél, napi gyakorlattá vált például a home office. Miután több családos dolgozó már a járvány első hullámában otthon maradni kényszerült, hamar bebizonyosodott, hogy a cég rendszere alkalmas az újfajta munkavégzésre. Azokban a munkakörökben, ahol ez megoldható – az adminisztráció, a marketing, a sales területén –, bevált a rugalmas, otthoni munkavégzés, a munkatársak pedig örömmel fogadták, hogy erre a jövőben is lesz lehetőség. Az ügyvezető elmondta, eddig is tervben volt a minél rugalmasabb munkavégzés támogatása – nem – hiába nyerte el a Gimex a „Legjobb női munkahely” címet –, a pandémia csak felgyorsította a folyamatokat, a cég pedig sikerrel vette az akadályt.

Bár a szakma még csak most kezd magához térni – a nemzetközi szakkiállítások, beszállítói találkozók döntő részben még mindig online formában folynak –, ebben az évben sem álltak le a fejlesztések a Gimexnél. A COVID miatt a tervezett telephelybővítés ugyan csúszik, viszont komoly napelemes rendszerrel bővült a cég győri telephelye. A szervizépület tetejére felszerelt, több mint 90 darab, 400 m2 felületű napelem – a meglévő fűtési rendszer korszerűsítését követően – fedezi majd a raktár- és az irodaépület teljes energiaigényét.

– Fontos számunkra a fenntarthatóság, törekszünk arra, hogy a működésünk minél kevésbé terhelje a környezetet. Ebből a szempontból is felülvizsgáljuk a munkafolyamatainkat, s lépésről lépésre formáljuk „zöldebbé” a céget. A hulladékkezelésre eddig is kiemelten odafigyeltünk, most pedig nagyot léptünk előre a zöldenergia használatával – mondja Görcs Annamária. (X)