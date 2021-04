Finom falatok is voltak a hédervári vásáron – fotók

A település új piactere tavaly készült el egy LEADER-pályázat segítségével. Akkor a Szigetköz Szatyor rendezvénnyel közösen nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. Idén április második szombatján szervezték meg az első, saját rendezésű termelői piacukat a helyieknek és a környező települések vásárlóinak.

A rendezvény az önkormányzat szervezésében és a Hédervárért Nonprofit Kft. lebonyolításával valósult meg április második szombatján. A piactér tavaly készült el végleg egy LEADER-pályázat keretében, melyre közel 3 millió forintos pályázati forrást sikerült nyernie a településnek.

Körülbelül ennyi önrész is tartozott a munkálatokhoz, melyek eredménye lett az új, fedett piactér. – Úgy alakítottuk ki a helyszínt, hogy messzebb legyenek egymástól a sátrak, így az emberek is nagyobb területen mozoghattak, betartva a járványügyi védekezéseket. Külön programot nem is szerveztünk a vírus miatt. A Lajtamag Kft. jóvoltából egy New Holland típusú traktorral ismerkedhettek meg közelebbről az érdeklődők, aminek nagy sikere volt a gyerekek között. De elektromos motorok is voltak a helyszínen –mondta Angyal Krisztina, a piac szervezője.

A vásár megrendezésével a szervezők fő célja az volt, hogy a helyi termelőknek, kézműveseknek segítsenek a vírus idején, de a rendezvényre a környékbeli termelőket is várták. – Termékek bő választéka fogadta a kilátogatókat, volt a polcokon méz, különböző savanyúságok, szörpök, rétesek, füstölt áruk, de helyet kaptak a fűszerek, sajtok és a csili is. Egyszóval minden, ami szem-szájnak ingere – tette hozzá a szervező.

A reggel 8 órakor kezdődő program kora délutánig tartott, az eseményen a helyi polgárőrök vigyáztak a járvány- ügyi szabályok betartására. – Érdemes volt elindítani a piacot a Szigetköz közepén, Héderváron. Nagy örömünkre az új piactér adott helyet a rendezvénynek, melyre nemcsak a helyiek, hanem a környező településekről is sokan kilátogattak. Az emberek vágynak a tartósítószer nélküli, finom kézműves termékekre. Egy ilyen termelői piacon pedig szinte mindent megtalálhatnak, amit csak szeretnének – mondta el lapunknak Juhász József, a település polgármestere. A tervek szerint június 5-én ismét találkozhatnak majd a kilátogatók helyi termékekkel, termelőkkel a település következő, újabb termelői piacán.