Figyelem! Jön a tavaszi gardróbcsere Győrben – egy ruha egy kupakot ér

Lelkes „zöld” civilek és három vendéglátóhely tavaly ősszel indították útjára a gardróbcserét a kisalföldi megyeszékhelyen. Az ötletgazdák a sikert a minőségben és családias hangulatban mérik. Nem volt kérdés számukra a folytatás. Az idei első Ökosikket már a közelgő tavasz jegyében február 16-án 15 órától tartják. További három hasonló alkalmat terveznek 2020-ra.

Zöld „ruhavadászok”

A helyi összefogás jegyében tavaly októberben szervezték az első ruhacserét a győri Ökosikk „alapítói”. Az őszi premiernél napnál világosabb volt, hogy a résztvevők nem csupán nadrágért, ingért, pulóverért indulnak útnak vasárnap délután, hanem jó beszélgetésekért, hangulatos közösségi élményért.

Első körben három helyszín között sétálhattak a zöld „ruhavadászok”, most eggyel bővül a színterek száma. A Lima Pub & Hostelben, a Kotyogós Caféban, a Vital Cafe & Bistroban és A Fűszeresben várják barátsággal február 16-án (vasárnap) 15 és 18 óra között a tudatosságra törekvő vásárlókat.

Minőségi ruhák

„Hangsúlyos szempont, hogy kifogástalan állapotú, minőségi ruhák legyenek a fogasokon. Nem ruhagyűjtést szervezünk, hanem gardróbcserére adunk lehetőséget. Ezért is vezettünk be limitet, vagyis egy résztvevőtől legfeljebb 10 ruhát fogadunk” – kezdte Markó-Valentyik Anna bábművész, akit nemrég a győri Városházán életre hívott Környezetvédelmi Bizottság külsős tagjának kértek fel.

„Az őszi tapasztalatok tükrében, most közösségi szolgálatukat töltő diákok is segítik a rendezvény gördülékeny bonyolítását. A gyerekek szemlélet-formálása érdekében is örülünk a jelenlétüknek. Most átmeneti jellegű, tavaszi darabokra számítunk. Szeretnénk időszerűek lenni, hamarosan jön a meleg idő” – mondta Borbás Ágnes, a Vital Cafe & Bistro tulajdonosa.

Beszélgetések

„A szüleim mindig környezettudatosságra tanítottak. Ennek része volt, hogy keressünk és találjunk gyöngyszemeket a secondhand ruhák között. Nyugat-európai átlag szerint háromszor, maximum négyszer hordunk egy-egy öltözetet. Ezek közel sem használhatatlan darabok, sőt! Megfigyelték, hogy amit egy év alatt egyszer sem veszünk fel, azt a jövőben is hanyagolni fogjuk. Itt az alkalom, hogy tegyünk ez ellen. Lassítsuk a rohamtempóban gyártó divatipart” – hallottuk Balassa Réka szervezőtől.

A győri gardróbcserék során nem csak a ruhák, az emberi kapcsolatok is főszerepet játsszanak. A szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy beszélgessenek a többi résztvevővel. Akár a ruhák történetéről, akár bármi másról.

Fast fashion helyett

„Reméljük, minél többen kapnak kedvet és hozzák el megunt ruháikat, táskáikat, cipőiket, bizsukat, és választanak kedvükre újakat itt. Ahelyett, hogy fast fashion termékeket vennének. Így nem csak a kidobástól mentünk meg egy-egy darabot, de a hordott ruhák nem szennyezik újabb vegyszerekkel a Földet, nem emelik a szén-dioxid-kibocsátást és nem utolsósorban nem éhbérért dolgoztak rajta emberek. Így lesz helyi portéka a távol-keleti ruhából” – tette hozzá a ménfőcsanaki Koncz Nóra.

A Muszáj Természetvédelmi Koordinációs Egyesület elnöke szerint az Ökosikkben a kellemes vegyül a hasznossal, túlléphetünk az anyagias világon, miközben közösségi élményben részesülünk.

Akadnak férfi ruhák is

A környezettudatos ruhacsere a Győr szívében található kávézókat, bisztrókat egyértelműen erősíti. „Szó nincs konkurenciáról. Sokkal inkább kapcsolódási pontokról. Jó érzés, hogy sikerül élettel megtölteni a történelmi városrészt” – közölte Iványi Luca, a Kotyogós Café üzletvezetője, aki édesanyjától örökölte a „turizás” élményét.

„Bár októberben az összes portéka nyolcvan százaléka női ruha volt, örömmel láttuk, hogy férfiak is elkísérték a párjukat. A férfi- és gyerekruhák a kínálat 10-10 százalékát tették ki ősszel. A rendezvény családias, emberközpontú közegére vigyázunk, de nyitottnak valljuk magunkat. Aki egyetért a koncepcióval, vállalja az egységes feltételeket, csatlakozhat az akcióhoz” – tudtuk meg Varga Viktória Beátától, a Lima Pub & Hostel társtulajdonosától. Akárcsak ősszel, most is kupakok „adják majd” a ruhacsere valutáját. Egy ruha egy kupakot ér.

Bővebb infók

Akit érdekel a második győri gardróbcsere, ide kattintva olvashat bővebben a „játékszabályokról”, részletekről.