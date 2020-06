Fertőd, a magyar Versailles

Impozáns díszudvar, mesés bálterem, romantikus rózsakert – a fertődi Esterházy-kastélyban minden megvan, amit egy pompás főúri kastélytól elvár az ember.

Az Esterházy „Fényes” Miklós építtette főúri rezidencia messze földön híres volt, Bécsből is gyakran érkeztek látogatók – köztük Mária Terézia – a barokk-rokokó stílusú kastélyba. Már csak azért is, mert ott pezsgő kulturális élet fogadta a kor arisztokratáit, itt dolgozott többek között Joseph Haydn is évtizedekig, aki Eszterházát az európai magas kultúra egyik centrumává tette.

A felújított kastély ma a második virágkorát éli. Már a kastélyszárnyak ölelte díszudvar is lenyűgöző, eredetileg ünnepi ceremóniákat, felvonulásokat tartottak itt. A míves kovácsoltvas főkapun át belépve elámulunk a kor pompáját felidéző, sárkányölő jeleneteket ábrázoló szökőkutak, vízköpők, faragott erkélyek és díszlépcső láttán. A belső udvart neobarokk díszkertté alakították, ahol szabályos pázsitágyások, csobogó falikutak és több ezer virág között sétálhatunk.

Pompa és ragyogás

A kastély mind a 126 szobája gazdag rokokó díszítéssel és berendezéssel készült. A főépületben kaptak helyet a hercegi lakosztályok mellett a rokon családok lakosztályai, a különböző hercegi gyűjtemények és a képtár, de a főépülethez tartoznak a főbejárat melletti gránátosházak is, melyeket a hercegi testőrség számára emeltek.

A Sala Terrena (nyári hűsölő) a földszinti hercegi lakosztályok egyik gyöngyszeme. Télikertszerű kialakításával átmenetet képez az épület és a kert között, terét áttört pillérek, falait gazdagon díszített rokokó stukkó ékesíti.

Az emeleti nagyterem mennyezeti freskójával és az évszakok szobraival igazán ámulatba ejtő, tíz aranyozott puttó jeleníti meg a művészeteket és az úri mulatságokat, mint a verselés vagy a vadászat.

Kína bűvöletében

Különleges pontja a kastélynak a kínai lakkszoba, amely a XVIII. századi Európa keleti művészet iránti érdeklődését jelzi. A Kína-divat a barokk és rokokó művészet meghatározó elemévé vált, Eszterházán kínai pavilon, egzotikus faliképek, bútorok és dísztárgyak tömege állít emléket a Távol-Kelet művészetének. A lakkszoba falait 250 éves, Kínában készült paravánok borítják, rajtuk korabeli vadász- és egyéb jelenetekkel, mellettük kínai kerámiafigurák és más dísztárgyak.

Rózsák birodalma

A központi rész koronája, a Belvedere hatalmas terének ablakaiból elénk tárul a csodás kastélypark. A 300 hektáros franciakertet a versailles-i kastély parkjáról mintázták, a mértani pontossággal kialakított sugárutak és fasorai között szobrokkal díszített terek álltak.

A kastély rendkívüli látvány- és illatélményt ígérő rózsakertjében 220 méter hosszú, futórózsákkal befuttatott lugasban illatoznak a virágok. A helyreállított korabeli lugasrendszerben 300 magyar nemesítésű rózsafajta 8000 töve díszlik.

A Muzsikaház, Haydn otthona

A XVIII. században ez az épület volt a hercegi zenészek, közöttük Joseph Haydn otthona, aki itt komponálta remekműveit. Az épületben jelenleg polgármesteri hivatal, könyvtár és a helyi zeneiskola működik, de kultúrtörténeti jelentőségű hanganyaga, kottagyűjteménye is megtekinthető a Joseph Haydn-emlékszobában.

www.eszterhaza.hu