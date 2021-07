Falunapra hívták a Cakóházáról elszármazottakat

A községből elszármazottakat látták vendégül a hétvégén a cakóháziak. Sokan vettek részt a találkozón, hiszen szívesen térnek vissza kis falujukba.

Cakóházán régi hagyomány, hogy a falunapra hazahívják a községből elszármazottakat is. Ők pedig szívesen térnek vissza gyermek- és fiatalkoruk színhelyére, annál is inkább, mivel minden évben látnak valami újat. Csepi Éva polgármester rendre be is számol a fejlesztésekről, történésekről.

A legutóbbi találkozón sem kellett szégyenkezniük a cakóháziaknak, hiszen számos beruházást valósítottak meg és jó néhány további elképzelésükre már meg is szerezték az anyagi forrást. „Úgy látom, jó szívvel jönnek vissza hozzánk az elszármazottak és mi is szívesen látjuk őket. Az itt töltött évek nyilván mindenkinek meghatározóak és ha a sors el is vezette őket kis falujukból, tudják, itt mindig várnak rájuk” – mondta a polgármester.

Gulyás Anita párja révén kötődik Cakóházához, akinek édesapja volt helyi születésű. Noha a szomszédos Tárnokrétire került el a család, fontosnak tartják, hogy részt vegyenek a falunapon.

– Ilyenkor összegyűlik a rokonság, a nagy család, hiszen Cakóházán már csak kevesen élnek közülük. Jókat beszélgetnek, főznek, felidézik a régi emlékeket. Kicsi falu, de mégis fejlődik és büszkék lehetnek rá az ott lakók és az elszármazottak is. Az ősi kapcsolat, a szülők, nagyszülők emléke, a rokonság összeköti az embereket és szükség van rá, hogy áldozzunk időt egymásra” – fejtette ki gondolatait Gulyás Anita.